La reina Letizia brilla con un vestido rojo de estreno, rodeada de estrellas: su reparto de Medallas de Oro a Carmen Machi, Aitana Sánchez-Gijón o Camela

Los reyes han presidido en Toledo la entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2024 (EFE)

La reina Letizia ha presidido, junto al rey Felipe VI, la entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2024 celebrada en el Teatro de Rojas de Toledo, en una ceremonia organizada por el Ministerio de Cultura para reconocer a 38 personalidades y entidades destacadas del ámbito cultural español.

El evento ha reunido nombres esenciales de la música, la literatura, las artes escénicas y visuales, y ha contado con la destacada presencia de figuras como Los Planetas, José Mercé, Camela, Maribel Verdú, Carmen Machi, Eduard Fernández, Elvira Lindo, Bernardo Atxaga o Juana Martín. Durante la celebración, la reina ha adoptado una imagen perfectamente alineada con el contexto institucional y artístico del acto en su estilismo.

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La entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2024 ha reconocido a 38 galardonados de diferentes disciplinas entre los que constan Aitana Sánchez-Gijón o Maribel Verdú, entre otros. El Teatro de Rojas de Toledo ha sido el lugar elegido para acoger este acontecimiento, considerado uno de los reconocimientos culturales más valorados en España por premiar tanto trayectorias individuales como aportaciones colectivas al desarrollo de las artes.

Los reyes han presidido en Toledo la entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2024 (EFE)

El ‘look’ de la reina Letizia

El vestuario elegido por la reina Letizia ha reflejado su habitual predilección por los compromisos culturales, manteniéndose fiel a la elegancia contenida y una presencia deliberadamente discreta. Para la ocasión, ha optado por un vestido de línea midi y manga corta, confeccionado en un tono rojo intenso muy característico de su vestidor en las últimas semanas.

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La pieza, de diseñador desconocido, partía de un escote en pico cruzado y carecía de adornos o costuras visibles en la parte superior, lo que confería una caída limpia y destacaba la silueta con un ajuste suave a la cintura. El rasgo más singular del vestido estaba en el frontal: un amplio panel superpuesto y descendente que evocaba el kimono y el obi japonés reinterpretados en clave occidental y formal. La reina ha completado el estilismo con calzado en tono nude, joyas mínimas y el cabello peinado con ondas suaves y raya lateral, prescindiendo de accesorios que pudieran distraer del significado institucional del acto.

Las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes, que concede el Ministerio de Cultura, distinguen a personas, instituciones y entidades que han sido sobresalientes en la creación artística, la difusión del arte o la protección del patrimonio cultural en España. En esta edición, los reyes han entregado el reconocimiento a 38 personalidades que representan una amplia variedad de disciplinas.

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Los reyes han presidido en Toledo la entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2024 (EFE)

Los premiados con las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes

Entre las actrices premiadas se encuentran Aitana Sánchez-Gijón, Maribel Verdú y Carmen Machi; en el campo de la música y las letras han sido distinguidos figuras como José Mercé, además de la banda Los Planetas, pioneros del indie en España, y el dúo Camela, referentes indiscutibles de la tecno-rumba desde su formación en 1994 por Dioni y Ángeles, que es quien ha subido a recibir el premio.

Entre los galardonados también figuran Eduard Fernández (actor), Josep María Pou (actor y director teatral), Chelo Loureiro Vilarelle (directora y productora cinematográfica), Pere Portabella (director, guionista y productor), Laura Pedro Albiol (supervisora de efectos visuales), Ana Vallés (dramaturga y poeta visual), y Luis Guillermo Heras Toledo (director y gestor cultural, premio a título póstumo).

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Además, la nómina de premiados incluye a la humorista Eva Hache, la diseñadora Juana Martín, la gestora cultural Encarna Lago González, los expertos en derechos culturales Alfons Martinell Sempere y Jesús Prieto de Pedro, el colectivo Llámalo H y la Fundación Voces para la Conciencia y el Desarrollo.

La reina Letizia ha destacado este jueves que "la salud es un asunto global", como ya demostró la pandemia de Covid-19 y "está volviendo a demostrar el hantavirus", tras subrayar que cuidar la salud "es la inversión más rentable que existe", además de "obligatorio en términos humanos, de derechos básicos, de dignidad y de equidad". (Fuente: Casa Real)

En la dimensión literaria se ha distinguido a Bernardo Atxaga (poeta y escritor), Elvira Lindo (escritora y periodista), así como a las autoras Antònia Vicens, Eva Baltasar y Angelina Muñiz-Huberman. El salón Manga de Barcelona y la revista infantil Camacuc también figuran entre los recipientes de la distinción por su papel en la divulgación cultural.

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Momentos antes de que Carmen Machi recogiera su galardón, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha recordado la relevancia de la ciudad como anfitriona de celebraciones como el VIII centenario de la Catedral, el 450 aniversario del Teatro de Rojas, el 40 aniversario de Toledo como Patrimonio de la Humanidad y los 25 años del Consorcio de Toledo. Las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes certifican, así, la diversidad generacional y creativa de las aportaciones al arte y la cultura desde ámbitos tan distintos como la música popular, la literatura o las artes visuales y escénicas.