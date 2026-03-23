España

Cómo catar carne como un experto: “Recomiendo coger un poco del centro, del extremo pegado al hueso y del final”

Apreciar todos los matices de una carne de calidad depende de factores como el sazonado, la temperatura de cocción o el corte

Guardar
Elisabeth G. Iborra, sumiller de carne, nos guía en una cata de una chuleta de simmental. Descubre los pasos esenciales, desde el análisis del olor y el sabor hasta la evaluación de la jugosidad y la terneza, para apreciar al máximo cada bocado.

Sobre gustos no hay nada escrito, y no hay nada que demuestre tanto esa frase como las diferentes maneras en las que cada uno disfruta su trozo de carne. Unas piezas u otras, al punto o poco hechas, con o sin sal, de una u otra raza... Sean cuales sean nuestras preferencias, lo cierto es que todos buscamos lo mismo: disfrutar de un producto que, para muchos, supone un lujo esporádico.

Descubrir todos los matices de una buena carne no tiene por qué ser una experiencia limitada a unos pocos. En realidad, saber cómo catar carne correctamente nos permite apreciar mucho mejor su calidad, además de ayudarnos a disfrutar de una experiencia gastronómica más completa e intensa. Es un arte lleno de pequeños detalles que cualquier amante del vacuno debería conocer. Nos los explica Elisabeth G. Iborra, periodista, escritora y primera española formada como sumiller de carne.

Cómo catar una pieza de carne como un profesional (Freepik)

Cómo catar un trozo de carne como un experto

Para apreciar todos sus matices, es recomendable atemperar la carne, sacándola de la nevera una o dos horas antes de cocinarla, para así conseguir que el interior no quede demasiado frío. Además, otro factor clave es utilizar condimentos que no alteren su sabor natural. “Lo que hacíamos en la carrera era catar sin sal, porque la sal evidentemente potencia más los sabores”, explica la sumiller.

Incluso la forma de cocinarlo determina los sabores, por lo que, si queremos ponernos puristas y encontrarle el sabor más limpio a la carne, debemos desechar la parrilla. “Nosotros no catábamos nada de la parrilla, catábamos en plancha y envuelto en papel de aluminio, nada que ver, para que no se apoderaran los sabores ahumados”.

El punto de cocción es de vital importancia cuando queremos saborear por completo un trozo de carne. Al cortarla, deberíamos notar tres texturas: una capa exterior tostada, una capa intermedia cocida y un interior jugoso, que se cocina a la temperatura perfecta cuando alcanza los 50 grados.

Esta combinación ofrece una experiencia completa en boca. “La carne no debe quedar demasiado tierna, pero tampoco demasiado dura. La jugosidad y el centro poco hecho son importantes para mantener la jugosidad. Si estuviera más hecho, la mordida sería mucho más dura, como cuando se te hacía bola la carne cuando eras pequeña”. Además, resulta fundamental no pinchar la carne con un tenedor, ya que esto provoca la pérdida de jugos esenciales para su textura y sabor; lo correcto es utilizar pinzas y dar solo una vuelta a la pieza, permitiendo que cada lado caramelice adecuadamente.

Incluso la manera de servir la carne determina nuestra experiencia. Tras dejar la carne reposar durante unos minutos, cortaremos la pieza en trozos, pero nunca debemos separarlos para que no queden fríos. Es importante, además, servirlo en un plato con la temperatura óptima. Si se sirve en uno frío, el plato absorberá el calor de la carne y esta quedará fría.

Al probar la carne, es fundamental tener en cuenta algunos criterios, entre ellos textura, sabor, color, jugosidad y aroma. “Yo lo que recomiendo siempre para comerte una buena chuleta es coger un poquito del centro, un poquito del extremo más pegado al hueso, que tiene más grasita, y otro poquito del final”, explica Elisabeth. De esta forma, podremos saborear la parte más madurada, la más fresca y la grasa, todo de un solo bocado, obteniendo la degustación más completa.

Temas Relacionados

CarnesTrucos de CocinaChefs EspañaChefsEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Si eres empresario este es uno de los errores que más caros te pueden salir”

El letrado alerta sobre una práctica todavía frecuente pero ilegal que puede acarrear sanciones

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Si

El precio de la gasolina este 23 de marzo en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

Como todos los días, el precio actualizado de los combustibles en seis de las ciudades más importantes de España

El precio de la gasolina

‘Supervivientes’ vive una gala límite: Álex de la Croix abandona, Paola Olmedo estalla y Telecinco anuncia un nuevo concursante

La gala del domingo 22 de marzo de ‘Conexión Honduras’ ha dejado un panorama desolador tras el abandono de Álex y la sentencia de la audiencia

‘Supervivientes’ vive una gala límite:

Por qué es clave vigilar el sueño en menores que toman antidepresivos: “Un mal descanso puede ser mucho más peligroso en esta etapa”

Un estudio internacional destaca el insomnio no es solo un efecto adverso molesto, sino un factor que puede complicar la recuperación y el curso clínico de la depresión

Por qué es clave vigilar

Éric de la Riva, biólogo: “Todos conocemos al lince ibérico y al águila imperial, pero dejamos de lado otras especies que están desapareciendo”

El autor de ‘Grandes enigmas de los animales’ habla con ‘Infobae’ sobre la importancia de la protección y el cuidado de la biodiversidad

Éric de la Riva, biólogo:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La guerra en Irán retrasa

La guerra en Irán retrasa el mayor pedido de tricornios en la historia de la Guardia Civil: 16.565 sombreros que por primera vez se podrán hacer con material sintético

España, el ‘Paraíso’ donde la riqueza de los narcos sobrevive a las condenas: “Van a hacer todo lo posible por seguir ganando dinero”

Un jurado popular declara culpables de asesinato a Yolanda Moreno y Gustavo Pretel por arrojar a una bebé a un contenedor

Rescatados los cuatro jóvenes que habían quedado atrapados entre escombros tras el colapso de un hospital abandonado en Barcelona

La acusada de arrojar a su bebé a un contenedor en Mallorca no se presenta a la lectura del veredicto en la Audiencia y la Policía trata de localizarla

ECONOMÍA

El precio de la gasolina

El precio de la gasolina este 23 de marzo en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

El metal que ha usado China contra Trump, que se ha revalorizado un 520% en un año y que puede beneficiar a España

Cesta de la compra más cara, gasolina disparada y frenazo al auge del PIB español: la crisis que puede venir si la guerra en Irán se eterniza

¿Te cuesta ahorrar y gastas más de lo que ganas? Le pasa a uno de cada cinco españoles

Ignasi Roselló, experto en vivienda: “Los portales inmobiliarios inflan los precios y no reflejan el valor real de los pisos. Se anuncian los que no se venden”

DEPORTES

La posición de Fernando Alonso

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Las palabras del Cholo Simeone tras el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid: “No hemos perdido por el árbitro”

Así fue la expulsión de Valverde en el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, tras un nuevo encontronazo con Baena

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en LaLiga

El Real Madrid se levanta y consigue una apretada victoria ante el Atlético de Madrid para mantenerse vivo en LaLiga