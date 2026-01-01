Salud

Por qué tu intestino puede fallar y qué hacer al respecto

Healthday Spanish

Guardar

MIÉRCOLES, 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (HealthDay News) -- ¿A veces sientes que la cena se te queda como una roca en el estómago?

Puede que tengas una condición llamada gastroparesia.

Aproximadamente 1 de cada 4 personas presenta síntomas del trastorno, que hacen que el estómago se vacíe lentamente, según los Institutos Nacionales de Salud.

"Los pacientes no vienen diciéndote que tienen un retraso gástrico", dijo el Dr. Braden Kuo, jefe de gastroenterología en la Universidad de Columbia y en el New York Presbyterian, a NIH News in Health.

Sentirse lleno rápidamente, náuseas o vómitos y dolor o molestias abdominales están entre ellos. Estos síntomas pueden estar causados por úlceras, inflamación o una obstrucción, y los médicos deben descartarlos primero, dijo Kuo.

"Cuando todas esas demás pruebas salen negativas y el paciente sigue teniendo quejas, entonces aumenta la posibilidad de gastroparesia", dijo.

La mayoría de las veces, ocurre sin una razón aparente. Pero a veces, proviene de otras condiciones que dañan los nervios y ayudan a mover alimentos, líquidos y desechos por el tracto digestivo.

La más común es la diabetes no controlada. Puede dañar los nervios, incluido el nervio vago que indica a los músculos del estómago que se contraigan o relajen. Ciertas enfermedades autoinmunes y daños nerviosos causados por virus también pueden hacer que la digestión se estanque.

"Muchas personas enferman durante una enfermedad viral con trastornos gastrointestinales y la mayoría se recupera en un par de días o una semana", dijo Kuo.

Pero, añadió, algunos nunca superan del todo las náuseas, los vómitos o las molestias. El virus de alguna manera cambiaba las terminaciones nerviosas de su intestino y la forma en que percibían las cosas, explicó Kuo.

Durante 17 años, un consorcio financiado por los NIH ha inscrito a niños y adultos con gastroparesia para aprender más y probar tratamientos.

Uno de sus estudios encontró que el dolor abdominal es una característica habitual del trastorno: el 90% de las personas con gastroparesia lo padecen. Y es grave o muy grave en aproximadamente un tercio de los casos. Otros estudios han investigado con qué frecuencia los pacientes acaban en urgencias.

Kuo, que forma parte del consorcio, es optimista respecto a los estudios que utilizan muestras de tejido que capturan toda la pared estomacal.

"Realmente estamos empezando a identificar los cambios a nivel celular, en las terminaciones nerviosas y en el nivel inflamatorio que contribuyen a las condiciones de estos pacientes", dijo.

Los investigadores siguen a los pacientes a lo largo del tiempo para ver cómo evolucionan sus síntomas.

Kuo está inscrito pacientes en un estudio que investiga si la terapia cognitivo-conductual podría ayudar a aliviar los síntomas.

Enseña a los pacientes sobre su condición y les proporciona técnicas para relajar el nervio vago. Los pacientes también aprenden a superar los miedos a la alimentación que a menudo acompañan a la gastroparesia.

"Les estamos dando herramientas que pueden controlar y que pueden marcar una gran diferencia en su resultado clínico", dijo Kuo.

Insta a las personas que puedan tener gastroparesia a:

Come comidas más pequeñas con menos grasa y fibra. Cocina y mastica bien la comida. Bebe mucha agua u otros líquidos. Da un paseo después de comer. Evita el alcohol, las bebidas gaseosas y tumbarte después de comer.

Más información

La Clínica Mayo tiene más información sobre la gastroparesia.

FUENTE: News in Health, diciembre de 2025

Temas Relacionados

Health Day

Últimas Noticias

TikTok y la moda de imitar “personajes no jugables”: riesgos para niños y adolescentes

El auge de estos videos se basa en la imitación de los NPC (non playable characters) de los videojuegos. Figuras que repiten frases y movimientos prediseñados, sin historia propia ni autonomía, y cuya función es interactuar de manera limitada con los jugadores

TikTok y la moda de

Cómo retomar la rutina de alimentación y ejercicio tras los festejos de Año Nuevo

La vuelta a la rutina tras las celebraciones de fin de año no requiere “dietas detox” ni medidas extremas. El cuerpo tiene mecanismos de depuración, aunque existen algunas estrategias que pueden ser de ayuda. Cómo recuperar los hábitos saludables de manera gradual y efectiva

Cómo retomar la rutina de

Todo lo que hay que saber para un correcto uso del protector solar: cuánta cantidad, dónde y en qué momento

Protegerse del sol de manera efectiva depende de aplicar la cantidad adecuada, cubrir todas las zonas expuestas y respetar los tiempos de uso. Especialistas dieron a Infobae la dosis recomendada, las áreas que no se pueden olvidar y la frecuencia de uso indispensable para cuidar la piel y evitar daños

Todo lo que hay que

Envejecer es un proceso gradual: conocer sus etapas ayuda a preservar autonomía y calidad de vida

Especialistas de la Universidad de Harvard señalan que el deterioro físico comienza de manera progresiva y entenderlo es clave para la prevención

Envejecer es un proceso gradual:

Por qué los seres humanos no producen su propia vitamina C: científicos hallaron una respuesta

Investigadores identificaron que la imposibilidad de generarla en el organismo bloqueó un tipo de infección. Lo detectaron a través experimentos realizados con ratones genéticamente modificados

Por qué los seres humanos
DEPORTES
2026, el año del Mundial:

2026, el año del Mundial: el fixture completo, los estadios y todo lo que hay que saber

Los 24 movimientos confirmados en el mercado de pases de la Liga Profesional en el inicio del 2026: el club que ya cerró seis refuerzos

¿Y si acaba de empezar el último año de Messi con la camiseta de la Selección?

Con el foco en la Premier League y la NBA: las ocho propuestas deportivas para ver este 1° de enero

Crisis en el Chelsea de Enzo Fernández: los motivos por los que el entrenador Enzo Maresca evalúa marcharse

TELESHOW
“Bicho” Gómez: “Si los grandes

“Bicho” Gómez: “Si los grandes de la comedia no nacieron en el circo, en algún momento pasaron por ahí”

María Vázquez y Adolfo Cambiaso con amigos en la playa: mates y charlas al atardecer

Romance confirmado: Zaira Nara y el multimillonario Robert Strom, a los besos en Punta del Este

La alegría de Joaquín Levinton luego que David Kavlin contara cómo se dio cuenta que sufría un infarto: “¡Salvé a dos!"

Juana Viale lanzó un fuerte llamado a la conciencia ambiental: “Fin de año, cambiemos hábitos”

INFOBAE AMÉRICA

¿Hacia dónde se dirige Taylor

¿Hacia dónde se dirige Taylor Swift a partir de ahora?

Ciencia en 2050: dilemas climáticos, medicina personalizada y misiones a Marte

Park Chan-wook y lo divertido del terror que revuelve el estómago

El lado oscuro del vampiro: los originales y perturbadores rituales que inspiraron el mito

Tensión en Yemen: los separatistas ratificaron que buscarán la independencia tras sus victorias en el campo de batalla