Por qué tu intestino puede fallar y qué hacer al respecto

MIÉRCOLES, 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (HealthDay News) -- ¿A veces sientes que la cena se te queda como una roca en el estómago?

Puede que tengas una condición llamada gastroparesia.

Aproximadamente 1 de cada 4 personas presenta síntomas del trastorno, que hacen que el estómago se vacíe lentamente, según los Institutos Nacionales de Salud.

"Los pacientes no vienen diciéndote que tienen un retraso gástrico", dijo el Dr. Braden Kuo, jefe de gastroenterología en la Universidad de Columbia y en el New York Presbyterian, a NIH News in Health.

Sentirse lleno rápidamente, náuseas o vómitos y dolor o molestias abdominales están entre ellos. Estos síntomas pueden estar causados por úlceras, inflamación o una obstrucción, y los médicos deben descartarlos primero, dijo Kuo.

"Cuando todas esas demás pruebas salen negativas y el paciente sigue teniendo quejas, entonces aumenta la posibilidad de gastroparesia", dijo.

La mayoría de las veces, ocurre sin una razón aparente. Pero a veces, proviene de otras condiciones que dañan los nervios y ayudan a mover alimentos, líquidos y desechos por el tracto digestivo.

La más común es la diabetes no controlada. Puede dañar los nervios, incluido el nervio vago que indica a los músculos del estómago que se contraigan o relajen. Ciertas enfermedades autoinmunes y daños nerviosos causados por virus también pueden hacer que la digestión se estanque.

"Muchas personas enferman durante una enfermedad viral con trastornos gastrointestinales y la mayoría se recupera en un par de días o una semana", dijo Kuo.

Pero, añadió, algunos nunca superan del todo las náuseas, los vómitos o las molestias. El virus de alguna manera cambiaba las terminaciones nerviosas de su intestino y la forma en que percibían las cosas, explicó Kuo.

Durante 17 años, un consorcio financiado por los NIH ha inscrito a niños y adultos con gastroparesia para aprender más y probar tratamientos.

Uno de sus estudios encontró que el dolor abdominal es una característica habitual del trastorno: el 90% de las personas con gastroparesia lo padecen. Y es grave o muy grave en aproximadamente un tercio de los casos. Otros estudios han investigado con qué frecuencia los pacientes acaban en urgencias.

Kuo, que forma parte del consorcio, es optimista respecto a los estudios que utilizan muestras de tejido que capturan toda la pared estomacal.

"Realmente estamos empezando a identificar los cambios a nivel celular, en las terminaciones nerviosas y en el nivel inflamatorio que contribuyen a las condiciones de estos pacientes", dijo.

Los investigadores siguen a los pacientes a lo largo del tiempo para ver cómo evolucionan sus síntomas.

Kuo está inscrito pacientes en un estudio que investiga si la terapia cognitivo-conductual podría ayudar a aliviar los síntomas.

Enseña a los pacientes sobre su condición y les proporciona técnicas para relajar el nervio vago. Los pacientes también aprenden a superar los miedos a la alimentación que a menudo acompañan a la gastroparesia.

"Les estamos dando herramientas que pueden controlar y que pueden marcar una gran diferencia en su resultado clínico", dijo Kuo.

Insta a las personas que puedan tener gastroparesia a:

Come comidas más pequeñas con menos grasa y fibra. Cocina y mastica bien la comida. Bebe mucha agua u otros líquidos. Da un paseo después de comer. Evita el alcohol, las bebidas gaseosas y tumbarte después de comer.

Más información

La Clínica Mayo tiene más información sobre la gastroparesia.

FUENTE: News in Health, diciembre de 2025