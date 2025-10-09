Colombia

Shakira y la “mermelada” con Clara Chía que nunca existió: presentador asegura que la historia fue una invención

El programa español ‘Socialité’ fue el responsable de difundir la versión de que la barranquillera descubrió la infidelidad de Gerard Piqué con la ciudadana española por la ausencia del producto en su nevera, en 2022

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

Javier de Hoyos, presentador y director del programa de televisión ibérico 'Socialité', reveló que la historia de Shakira y la mermelada fue un invento de su parte - crédito @Pocosehablapodcast/TikTok

Ya pasaron tres años desde que se anunció la separación de la cantante colombiana Shakira y el exfutbolista español Gerard Piqué, luego de una aparente infidelidad del exdeportista con la ciudadana española Clara Chía.

Debido a la reserva de los protagonistas al dar detalles sobre lo que motivó la ruptura, mucha de la información se conoció a través de paparazis y medios de entretenimiento, que a menudo citaban fuentes cercanas a la cantante y al exfutbolista.

Por ese motivo, durante los años posteriores al final de la relación surgieron todo tipo de historias que intentaban explicar cómo fue que Shakira descubrió la infidelidad, amplificadas por la viralidad en redes sociales y que parecían ir en sintonía con la publicación del LP Las mujeres ya no lloran, en el que la barranquillera abordó todas las emociones que le produjo el final de su relación con el padre de sus hijos, Milan y Sasha.

Entre esas historias, una de las más difundidas fue la versión según la cual Shakira descubrió la infidelidad de Piqué porque notó la ausencia de un bote de mermelada en la nevera —producto que, supuestamente, ni el exfutbolista ni sus hijos consumían— y que Clara Chía se habría llevado.

Esta narrativa llevó a que numerosos seguidores de la cantante colombiana cargaran contra la actual pareja del exfutbolista, alimentando la polémica en torno a la ruptura y la supuesta infidelidad. Ni siquiera la respuesta de la propia Shakira, desestimando esa versión, hizo que la historia perdiera fuerza.

Shakira y Rauw Alejandro colaboraron
Shakira y Rauw Alejandro colaboraron "Te Felicito", el sencillo que terminó inspirando el bulo de la mermelada - crédito cortesía Sony Music

En días recientes, el tema fue abordado por Javier de Hoyos, director y presentador del programa —hoy desaparecido— Socialité, de la cadena española Telecinco, responsable en su momento de difundir la historia.

En el pódcast Poco se habla, Hoyos admitió que la historia nunca tuvo fundamento y que fue una invención surgida en un momento de escasez informativa. “¿Puedes creer que lo de la mermelada es una tontería que nos inventamos nosotros en Socialité y llegó a nivel internacional?”, planteó inicialmente.

El presentador detalló que la anécdota surgió cuando el equipo de Socialité, entonces presentado por María Patiño, enfrentaba una jornada con pocas noticias relevantes, por lo que intentaron aprovechar al máximo el estreno del videoclip de Te felicito, publicado cuando los rumores de separación entre Shakira y Piqué cobraban fuerza.

Cuando le preguntaron a Shakira
Cuando le preguntaron a Shakira por la historia de la mermelada en una entrevista, negó rotundamente dicha versión - crédito @shakira/Instagram

“Ella hizo un videoclip, Te felicito. Nosotros estábamos escasos de noticias ese día, y yo le dije a un redactor a una hora del programa: ‘Por favor, ponte a ver qué cosas muestra en la nevera que tiene Shakira y vamos a rastrear qué cosas dicen Piqué y Shakira que les gusta, porque igual ella nos está mandando una indirecta de que ahí hay un bote, ahí hay algo que no comen ellos y que haya descubierto’. Entonces hicimos una coña y dijimos: pues, la mermelada”, relató.

Javier de Hoyos contó que
Javier de Hoyos contó que se inventaron la historia por la falta de temas en 'Socialité', tomando como referencia el videoclip de "Te Felicito" - crédito Europa Press

La invención, concebida como una broma interna, trascendió rápidamente el ámbito del programa y se viralizó, llegando a medios internacionales y siendo tomada como cierta en plataformas digitales. Hoyos incluso recordó la reacción de Shakira cuando le preguntaron por el rumor que ellos mismos habían iniciado.

“Se lo llegaron a preguntar a ella, diciendo: ‘Pero si era una tontería que nos inventamos…’. No me acuerdo qué dijo exactamente, fue algo como: ‘¿Qué tonterías decís a veces?’ Y yo pensé: ‘No, sí, claro que era una tontería’. Era una teoría que hicimos, pero la gente la tomó en serio”, comentó.

Los comentarios a la publicación fueron particularmente hostiles hacia el director del desaparecido programa, cuestionando su falta de profesionalismo. “Javi Hoyos reconociendo que se inventa las noticias que da”, “Javi Hoyos miente más de lo que habla, yo no me creo nada de él”, “Y así es como se pierde la profesionalidad”, “El misterio es cómo la gente se creyó lo de la mermelada”, “¿Qué más se inventarán?”, fueron algunas de las reacciones más destacadas.

