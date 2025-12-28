Hablar contigo mismo cuando estás solo: la psicología demuestra que revela rasgos poderosos

Una persona hablando sola. (AdobeStock)

Todos hemos pillado alguna vez a un familiar o a un amigo hablando completamente solo y no es raro que genere extrañeza o preocupación. En realidad, solemos estar equivocados con esta pregunta retórica, ya que la psicología demuestra que comunicarse con uno mismo sirve como herramienta para autogestionarse.

En el día a día, nos encontramos inmersos en una batalla continua contra nuestros propios pensamientos, emociones y acciones. Por ello, resulta fundamental establecer un dialogo interno que marque unos objetivos y ayude a focalizar la atención.

A pesar de que hablar totalmente solo pueda parecer extraño, incómodo o, incluso, de loco; diversos psicólogos, como Laura E. Berk, ya apoyan este hábito y todos sus beneficios asociados. Entre ellos: mejora de la memoria, desarrollo de la inteligencia, ayuda a la reflexión, aumento de la motivación...

Habla solo y recordarás más

Gary Lupyan, profesor asociado de psicología en la Universidad de Wisconsin, señala que establecer un lenguaje privado con uno mismo permite tener una mayor memoria. “Decir un nombre en alto es una poderosa clave de recuperación” explica así en el medio digital de BBC.

En uno de sus estudios más citados sobre este tema, los investigadores comprobaron que verbalizar el nombre de un objeto facilita su localización visual. En el experimento, los participantes observaban distintos artículos en una pantalla y algunos debían decir su nombre en voz alta, mientras que otros solo lo pensaban.

La importancia de las conexiones neuronales en la identidad y la memoria humana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados mostraron que quienes pronunciaban la palabra encontraban los objetos con mayor rapidez. Este efecto también se repitió en pruebas similares con productos de supermercado, lo que sugiere que decir una palabra en voz alta puede activar información adicional en el cerebro y mejora la atención.

Diálogo interno da confianza

Hablarse a uno mismo en voz alta puede funcionar como una forma de autoafirmación que refuerza la confianza personal. Distintos estudios han observado que este tipo de diálogo interno motivacional ayuda a las personas a afrontar situaciones exigentes con mayor sensación de control.

Confianza y otros beneficios. (Agencias de prensa)

Hay diversos contextos, como el deporte, los exámenes o diferentes tensiones; donde verbalizar mensajes de ánimo permite reducir la ansiedad y mantener la concentración. Laura E. Berk, junto con numerosos estudios que ratifican su hipótesis, afirma que este hábito, una vez se incorpora a nuestro día a día, no desaparece.

Y la otra cara de la moneda

El refuerzo positivo hacia uno mismo frente al espejo puede tener una influencia directa en nuestra autoestima e, incluso, una sensación de materialización en la realidad. Esto ocurre igual, pero con el refuerzo negativo.

De este modo, el psiquiatra estadounidense Aaron T. Beck advirtió que el diálogo interno extremadamente negativo, hostil o desorganizado, puede traer consigo una proyección negativa. Especialmente, cuando se verbaliza de forma repetitiva, puede estar vinculado a trastornos depresivos y de ansiedad.

Persona ensimismada en la oscuridad. (Infobae América)

Los pensamientos que puede propiciar este tipo problemas psicológicos suelen ser aquellos relacionados con la culpa, la desesperanza o la sensación de inutilidad. Tener en cuenta qué clase de comentarios, pensamientos o discursos nos ofrecemos a nosotros mismos puede ser crucial para la actitud o el ánimo que queremos llevar en nuestra vida.