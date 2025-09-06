España

Bárbara Rey renace en ‘Bailando con las estrellas’ tras sus peores meses: “He traspasado el umbral del dolor del alma”

La vedette atiende a ‘Infobae España’ con motivo de su participación en el formato de baile de Telecinco, un proyecto que asume con ilusión tras el conflicto con su hijo, Ángel Cristo Jr.

Noé Guzmán

Por Noé Guzmán

Hablamos con ella de su papel como concursante en Bailando con las estrellas.

Bárbara Rey vuelve a la televisión tras pasar una de las etapas más duras de su vida. La vedette, cuya relación con su hijo Ángel está totalmente rota, es una de las participantes de la segunda edición de Bailando con las estrellas en Telecinco, un proyecto que afronta con ilusión renovada.

La actriz atendió a Infobae España durante la presentación del programa de Mediaset en el FesTVal de Vitoria y confesó cómo está viviendo su participación en el talent de baile: “Lo afronto con mucha alegría, con mucha ilusión y con mucho miedo también, porque es muy duro y muy fuerte”, dijo en referencia a la exigencia física y el reto profesional de sumarse a este formato.

Aunque el ambiente del certamen le resulta estimulante, Bárbara confesaba no considerarse favorita para el triunfo: “Yo no creo que vaya a llegar muy alto, pero por lo menos voy a entregarme y a trabajar”. Pese a que algunos de sus compañeros la ven como una rival fuerte, la artista argumenta que sus habilidades improvisadas difieren mucho de la preparación técnica que aprecia en otros concursantes. “Yo no soy bailarina. Cuando hago pasos de baile que salen de mí y me muevo, entonces tengo una cierta gracia, pero cuando te marcan qué hacer, ahí ya me pierdo”, reconoció.

Respecto al proceso de aprendizaje, Rey explicó a Infobae que no había tenido tiempo pertinente para ensayar este verano: “No he hecho nada. Nada más que tomar el sol y nadar porque me encanta”, apuntó, confesando entre bromas que intentó encontrar una academia de baile en Marbella, donde reside, pero durante julio y agosto las academias estaban cerradas, limitando sus preparativos previos a la competición.

La intérprete abordó cómo prevé encajar las valoraciones del jurado y las posibles críticas durante el desarrollo del concurso. “Dicen que luego nos vamos motivando y que lo afrontamos también”, relató sobre la experiencia de sus compañeros, aunque señaló: “Mi pensamiento en estos momentos es que lo voy a llevar muy bien. A lo mejor luego en la práctica no es así, pero yo creo que sí”.

Bárbara Rey, en la presentación
Bárbara Rey, en la presentación de 'Bailando con las estrellas'. (FesTVal)

Sobre los posibles rivales, la artista prefirió no decantarse por ningún nombre concreto, aunque mencionó a Nerea como una participante que podría destacar en la pista. Hizo hincapié en que “hay personas que tienen mucha fuerza y que lo van a hacer muy bien y que además se han preparado muy bien”.

El apoyo de su familia

El trabajo y el apoyo familiar resultan fundamentales en este momento vital para Bárbara Rey, quien confesó a Infobae haberse sentido arropada por su entorno más cercano. “Tengo la suerte de tener personas en mi entorno que me quieren mucho. Como es mi hija, mi hermana, mis amigas me adoran”, destacó, y subrayó que llevar adelante un proyecto profesional ayuda a mantener una actitud positiva en momentos complejos, gracias también “a la fuerza que Dios me está dando para todo”.

En cuanto al momento vital en el que se encuentra ahora, la actriz asegura estar tranquila pese al dolor que le ha hecho sentir el conflicto con su hijo: “Ya he traspasado la barrera del umbral del dolor del alma, del corazón y de la mente. Me encuentro a gusto”, expresa, reconociendo que sigue habiendo aspectos que le generan sufrimiento cuando los recuerda.

Consultada sobre las diferencias entre hablar sobre su vida en un plató o participar en un concurso de baile, Rey admitió que, aunque el desafío físico del programa es considerable, el desgaste emocional le resulta menor respecto a tener que responder a preguntas inesperadas sobre su vida privada: “Esto forma parte de mi profesión, aunque yo no sea bailarina, lo otro no”.

Finalmente, la actriz aseguró que, aunque el esfuerzo será intenso, acepta el reto con disposición: “No sé si voy a disfrutar o me voy a morir, pero lo haré con mucho gusto”. De este modo, Bárbara Rey encara una nueva etapa pública en Bailando con las estrellas, decidida a dar lo mejor de sí en una competición que reúne a rostros conocidos bajo los focos televisivos.

