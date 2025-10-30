Bárbara Rey se pronuncia sobre su ausencia en las memorias del rey Juan Carlos: “No se puede esperar nada de una persona como él”

Bárbara Rey se ha pronunciado sobre su llamativa ausencia en las memorias del rey Juan Carlos. En la biografía escrita por Laurence Debray, el emérito aborda asuntos íntimos como su “desacuerdo personal” con la reina Letizia, su gratitud hacia la reina Sofía o el “error” que cometió en su romance con Corinna Larsen, pero no hay ni una sola mención a la vedette, quien fue su amante durante décadas.

Ante la inminente publicación de Reconciliación y las informaciones que se han ido sucediendo sobre su contenido, la actriz ha mostrado una actitud de absoluta indiferencia y ha lanzado comentarios críticos sobre el emérito, subrayando la distancia que mantiene respecto a su pasado con el monarca.

En una breve conversación con la periodista Leticia Requejo para el programa El tiempo justo, la vedette ha afirmado: “Si es que no me interesa lo más mínimo lo que diga absolutamente de nadie”, dejando claro que la publicación del libro no le afecta. Acto seguido, ha añadido una reflexión más amplia sobre su experiencia con el rey Juan Carlos y la decisión de no mencionarla en el libro: “Hay personas en el mundo que utilizan a la gente y, cuando ya la han utilizado, no existen en su vida”, una frase con la que ha querido englobar no solo su caso, sino el de otras personas que, según ella, han pasado por situaciones similares con el emérito.

Finalmente, la artista ha hecho un revelador comentario que deja claro que su ausencia en las memorias del rey Juan Carlos no le supone una decepción personal: “De una persona como él no se puede esperar nunca nada”, ha espetado.

Las explosivas memorias de Juan Carlos

Mientras la ausencia de Bárbara Rey ha llamado la atención, el contenido de las memorias del rey Juan Carlos sí incluye otros asuntos de relevancia en su vida. El monarca ha abordado en su libro cuestiones como su fortuna no declarada, calificando este hecho como “un error que no supe rechazar” y reconociendo el impacto negativo que ha tenido en su imagen pública. Además, el emérito ha hablado abiertamente de su relación con Corinna Larsen y ha admitido su “desacuerdo personal” con la reina Letizia, señalando que la actual reina consorte “no ayudó” a la cohesión familiar.

En paralelo al revuelo mediático por las memorias del rey Juan Carlos, Bárbara Rey ha continuado con sus compromisos profesionales, manteniéndose al margen de las confesiones que el emérito hace en Reconciliación. La vedette ha formado parte de la nueva edición de Bailando con las estrellas en Telecinco, un proyecto ante el que se mostraba muy ilusionada. Sin embargo, la actriz se convertía en la quinta eliminada del concurso el pasado sábado 18 de octubre, despidiéndose del formato con un mensaje de agradecimiento: “Lo más maravilloso ha sido encontrar a Abel, aunque todo ha sido positivo. Soy una mujer de más de 70 años y pensé que no podría tener la agilidad y fortaleza suficientes, pero aquí estoy”, expresó.