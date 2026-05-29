La Aemet pone en alerta a 11 comunidades autónomas por calor: temperaturas de más de 38 grados en estas zonas

Turistas se protegen del calor por las calles de Sevilla, a 27 de mayo de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). (María José López/Europa Press)

Este viernes, otra jornada más, se esperan temperaturas elevadas para la época del año, más características de julio que de mayo. De hecho, ya desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) está indicando en los últimos días que se están batiendo récords para este mes.

“Esta situación de temperaturas extraordinariamente altas, muy inusuales para estar todavía en mayo, se debe fundamentalmente a la presencia de una potente dorsal sobre nuestras latitudes”, ha explicado Rubén del Campo, portavoz del organismo público. Y así seguirá, al menos, durante los próximos días, con valores propios de la canícula (aproximadamente la segunda mitad de julio y la primera de agosto, que es la época en la que más calor suele hacer).

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Este viernes, de hecho, excepto en el Cantábrico —donde se espera que las temperaturas bajen, aunque seguirán siendo altas—, se prevé un ligero repunte, especialmente en el este peninsular. “En el interior de la Comunidad Valenciana se superarán los 36 grados de temperatura máxima, al igual que en buena parte del centro y del sur. Sevilla y Badajoz, de hecho, podrían llegar a 38 grados, y Zaragoza y Lleida incluso superarlos”; también localmente en los valles del Tajo, Ebro, Guadiana y Guadalquivir. El calor también llegará a las islas Baleares, donde en el interior de Mallorca se podrían alcanzar los 35 grados.

Un termómetro en la calle marca la temperatura, a 28 de mayo de 2026, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). (H. Bilbao/Europa Press)

Esta situación, de hecho, ha obligado a la Aemet a activar avisos amarillos por temperaturas máximas en once comunidades autónomas: Andalucía, concretamente en las provincias de Córdoba y Sevilla; Aragón, en Huesca, Teruel y Zaragoza; las islas Baleares, en Mallorca; Castilla y León, en Ávila; Castilla-La Mancha, en Toledo; Cataluña, en Lleida y Tarragona; Extremadura, en Badajoz, la Comunidad de Madrid, en las zonas de la sierra, Metropolitana y Henares y sur, vegas y oeste; la Comunidad Foral de Navarra; La Rioja, y la Comunidad Valenciana, en Valencia.

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El tiempo, además, se mantendrá estable de forma generalizada, aunque por la tarde se espera que se formen nubes de evolución en montañas y zonas aledañas del centro y de la mitad norte peninsular, dejando algún chubasco o tormenta aislada en entornos de montaña que podrían ser localmente fuertes e ir acompañados de granizo. Esto será en la Cantábrica, el alto Ebro y el norte de la Ibérica.

El tiempo del fin de semana

Durante este fin de semana se prevé un descenso térmico notable en las comunidades cantábricas y en otras áreas del tercio norte por la llegada de vientos del norte. Los valores serán similares o incluso subirán en zonas del sur. “Continuarán las noches tropicales y en el nordeste, centro y mitad sur, por el día, se seguirán superando los 35 grados”, ha explicado Del Campo.

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Vista general de la playa de El Postiguet durante este jueves. (Morell/EFE)

De hecho, en Zaragoza y Badajoz se alcanzarán los 38 grados y no se descarta que en Sevilla el mercurio llegue a los 40. Por el contrario, Valencia durante el fin de semana se quedará en 28 grados y Bilbao, Lugo y Oviedo en 25.

“Estos días del fin de semana puede haber un ligero repunte de la inestabilidad y es más probable que se formen nubes de evolución con chubascos y tormentas en zonas de montaña, sobre todo del norte y del este de la península, sin descartarlo también en zonas montañosas del centro peninsular”.

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¿Por qué está haciendo tanto calor en mayo?

La presencia de una potente dorsal, que es una zona de altas presiones en superficie y en niveles medios y altos de la troposfera, está dejando una situación de temperaturas extraordinariamente altas tanto en nuestro país como en otras zonas de Europa Occidental.

El calor extremo en verano aumenta en España, con riesgos como golpes de calor y cáncer de piel. Sanidad recomienda hidratación, protección solar y prevención para evitar complicaciones, especialmente en vulnerables.

Estas dorsales, según ha explicado el portavoz de la Aemet, tienen un doble efecto que provocan estas situaciones tan cálidas. Por un lado, “hacen que reine la estabilidad en la atmósfera, de modo que el viento es flojo o está en calma”, por lo que apenas hay ventilación ni corrientes de aire verticales. “Dentro de dorsales tan potentes como esta, ese calor no puede escapar, de modo que día tras día se mantienen las altas temperaturas o incluso suben de un día para otro de forma en general ligera”.

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Por otro lado, se produce un fenómeno de subsidencia, que consiste en que “el aire tiende a descender de las capas altas a las bajas y mientras se produce este descenso, se calienta porque sufre una compresión y esto provoca una subida térmica adicional”. En esta potente dorsal que estamos sufriendo, la subsidencia “es muy intensa”.

Del Campo, además, señala que el cambio climático “provoca episodios de altas temperaturas a lo largo de todo el año con mayor frecuencia e intensidad que en décadas anteriores”.