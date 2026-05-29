España

Susana Fernández-Hijicos, psicóloga: “Ponerte nervioso antes de algo importante y la ansiedad son dos cosas muy diferentes”

La especialista explica cómo el cerebro mantiene respuestas de alerta incluso cuando no existe una amenaza real

Guardar
Google icon
La ansiedad no se cura con soluciones mágicas y estándar para todo el mundo. (Magnific)
La ansiedad no se cura con soluciones mágicas y estándar para todo el mundo. (Magnific)

Los nervios forman parte de la vida cotidiana. Aparecen antes de una entrevista de trabajo, un examen, una exposición en público o una conversación importante. Son una reacción conocida y, en cierta medida, esperada. Sin embargo, en los últimos años se ha extendido una tendencia a etiquetar cualquier malestar emocional como ansiedad, difuminando la línea que separa una respuesta puntual del organismo de un problema que puede llegar a afectar seriamente a la salud mental.

La rapidez del día a día, la sobreexposición a estímulos y la presión constante han contribuido a que muchas personas convivan con sensaciones de inquietud o tensión de forma habitual. En ese contexto, términos como “ansiedad” o “ataque de ansiedad” se utilizan cada vez con más frecuencia, a menudo sin distinguir entre emociones pasajeras y trastornos psicológicos más complejos.

PUBLICIDAD

La psicóloga Susana Fernández-Hijicos (@susanafhc_psico en TikTok) advierte de esa confusión y explica que no todos los nervios son negativos ni deben interpretarse como una señal de alarma. Comprender la diferencia entre ambas respuestas es fundamental para evitar banalizar un problema que afecta a miles de personas y que puede tener consecuencias importantes en la vida diaria.

Un hombre visiblemente abatido o nervioso pone las mano en su cabeza, cabizbajo. Está sentado en el sofá, en lo que parece el salón de su casa, frente a un ordenador portátil abierto
La ansiedad se manifiesta a través de múltiples señales. (Freepik)

La diferencia entre los nervios y la ansiedad

“Ponerte nerviosa antes de algo importante es normal. Es completamente adaptativo y, de hecho, te prepara para esa situación”, señala la experta. Esa activación previa forma parte del mecanismo natural del cuerpo para responder ante retos o momentos de exigencia. El organismo se prepara para reaccionar, aumenta el estado de alerta y moviliza energía para afrontar la situación.

PUBLICIDAD

Sin embargo, Fernández-Hijicos insiste en que “ese tipo de nervios y la ansiedad son dos cosas muy, muy diferentes”. La principal diferencia, explica, está en el origen de la amenaza. Mientras los nervios aparecen ante una situación concreta y real, la ansiedad puede mantenerse incluso cuando no existe un peligro inmediato.

“La ansiedad aparece cuando no hay un peligro real, no hay una amenaza real, sino que es imaginario, anticipado o incluso que ya pasó”, afirma. Según la psicóloga, el problema surge cuando el cerebro continúa reaccionando como si siguiera existiendo un riesgo presente, aunque la situación ya no esté ocurriendo o incluso nunca haya llegado a suceder.

Esa respuesta provoca manifestaciones físicas y mentales que muchas personas reconocen fácilmente. “Tu cuerpo sigue reaccionando como si estuviese ocurriendo ahora mismo. Notas el corazón acelerado, la presión en el pecho e incluso esos pensamientos que no paran y que están ahí constantemente en tu cabeza”, describe Fernández-Hijicos.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

La especialista subraya que este tipo de síntomas no deben interpretarse como una cuestión de debilidad personal ni como un rasgo inevitable de la personalidad. “No es una cuestión de sensibilidad, de carácter, de personalidad, sino que es una respuesta aprendida que tu cerebro y tu sistema nervioso repite en bucle”, explica.

Esa idea resulta especialmente importante en un momento en el que todavía persisten ciertos prejuicios alrededor de la salud mental. Muchas personas consideran que sufrir ansiedad implica ser incapaz de gestionar la presión o tener menos fortaleza emocional. Sin embargo, la psicóloga insiste en que se trata de mecanismos que el cerebro aprende y automatiza con el tiempo.

Precisamente por ese carácter aprendido, Fernández-Hijicos lanza también un mensaje esperanzador para quienes conviven con ansiedad de forma recurrente. “Lo que se aprende, se puede desaprender”, concluye.

Temas Relacionados

Redes SocialesTikTokTikTok EspañaPsicologíaAnsiedadSalud MentalSalud Mental EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Esto es lo que cuesta mantener a un perro toda su vida, según un experto en finanzas: “Aun así, el 40% de españoles tiene mascota”

El experto aproxima que cuidar de una mascota puede costar unos 27.000 euros a lo largo de su vida

Esto es lo que cuesta mantener a un perro toda su vida, según un experto en finanzas: “Aun así, el 40% de españoles tiene mascota”

Luis Costa Pujol, pescadero: “Los mejores pescados para cocinar a la barbacoa son la sardina, la lubina y el cabracho”

Este pescadero se encuentra detrás de Costa Pujol (@costapujol), un negocio familiar que lleva funcionando desde 1890 en el mercat Torreblanca, en Sant Cugat del Vallés

Luis Costa Pujol, pescadero: “Los mejores pescados para cocinar a la barbacoa son la sardina, la lubina y el cabracho”

El PSOE volvería a ganar las elecciones, según el último CIS antes de la imputación de Zapatero y el requerimiento de la UCO en Ferraz

El trabajo de campo para elaborar el Barómetro de Opinión de mayo terminó el 18 de mayo, un día antes de que trascendiese la citación del expresidente socialista como investigado

El PSOE volvería a ganar las elecciones, según el último CIS antes de la imputación de Zapatero y el requerimiento de la UCO en Ferraz

Una mujer debe devolver 25.000 euros de la pensión de viudedad después de que se descubra que su marido fallecido seguía casado con otra persona

El tribunal recuerda que la ley española no permite la poligamia

Una mujer debe devolver 25.000 euros de la pensión de viudedad después de que se descubra que su marido fallecido seguía casado con otra persona

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PSOE volvería a ganar las elecciones, según el último CIS antes de la imputación de Zapatero y el requerimiento de la UCO en Ferraz

El PSOE volvería a ganar las elecciones, según el último CIS antes de la imputación de Zapatero y el requerimiento de la UCO en Ferraz

Los ciclistas ya no pueden circular por los arcenes de las carreteras: qué dice realmente la ley sobre esta prohibición

Un guardia civil resulta herido tras ser disparado en el registro de una plantación de marihuana en Murcia

El papel de la Costa del Sol en la red de 200 millones de euros del capo de la mafia siciliana Matteo Messina Denaro

La Justicia reconoce el derecho de una ciudadana salvadoreña a obtener la nacionalidad española por origen sefardí tras validar documentos emitidos en el extranjero

ECONOMÍA

La AIReF confirma que España cumple la regla de gasto en pensiones, pero advierte de que la deuda pública alcanzará el 123% del PIB en 2050

La AIReF confirma que España cumple la regla de gasto en pensiones, pero advierte de que la deuda pública alcanzará el 123% del PIB en 2050

Las rebajas al IVA de luz y gas contienen el IPC en el 3,2% en su último mes en vigor

Los trabajadores del sector energético ganaron casi el doble que la media nacional en 2024

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 29 de mayo

El euríbor acelera su subida en mayo al 2,80% y dispara las cuotas de las hipotecas: se encarecen hasta 1.300 euros al año

DEPORTES

Las promesas cumplidas y las incumplidas de Florentino Pérez en las elecciones de 2009, cuando empezó su segunda era en el Real Madrid

Las promesas cumplidas y las incumplidas de Florentino Pérez en las elecciones de 2009, cuando empezó su segunda era en el Real Madrid

Fuga de talento en el FC Barcelona: el equipo femenino gana todo pero pierde a sus estrellas por los problemas económicos del masculino

Hazard desvela cómo entrena José Mourinho: la comparación con Zidane y Conte y la posibilidad de que sea entrenador

Ni Fórmula 1 ni MotoGP: este es el deporte en el que se alcanza la velocidad máxima más alta

Vinícius Jr. se sincera antes del Mundial 2026: su futuro en el Real Madrid, la relación con Florentino Pérez, Mbappé, Neymar o Endrick y su cuenta pendiente