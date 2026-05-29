España

Luis Costa Pujol, pescadero: “Los mejores pescados para cocinar a la barbacoa son la sardina, la lubina y el cabracho”

Este pescadero se encuentra detrás de Costa Pujol (@costapujol), un negocio familiar que lleva funcionando desde 1890 en el mercat Torreblanca, en Sant Cugat del Vallés

Guardar
Google icon
Un pescadero preparando un pescado (Unsplash)
Un pescadero preparando un pescado (Unsplash)

Llega el verano y, con él, los planes de barbacoa al aire libre. Aunque la carne, incluso en ocasiones la verdura, sea nuestro gran aliado en estos días, lo cierto es que el pescado también merece su minuto de gloria entre fuegos y ceniza. No hay producto del mar que se resista a las brasas y más si queremos disfrutar de esos inconfundibles aromas ahumados que dan un sabor especial al pescado en barbacoa.

Sobre este tema habló Luis Costa Pujol, pescadero profesional detrás de Costa Pujol (@costapujol), un negocio familiar que lleva funcionando desde 1890 en el mercat Torreblanca, ubicado en Sant Cugat del Vallés. En un video publicado en TikTok, el pescadero compartió cuáles son sus especies marinas favoritas para cocinar a la barbacoa, esos pescados que consiguen una textura y un sabor exquisitos cuando se encuentran con las brasas.

PUBLICIDAD

Los tres pescados para cocinar a la barbacoa

El primero de los pescados mencionados es la lubina. Esta pieza solemos hacerla en el horno, ya sea cocinándola a la sal o preparándola abierta sobre una cama de patatas a lo pobre, pero también queda de maravilla si la cocinamos a la brasa.

Para ello, comenzaremos precalentando la parrilla a fuego medio-alto. Si nuestro pescado está eviscerado y escamado, solamente tendremos que realizarle unos cortes en la piel para que el aderezo penetre mejor en la carne. Este último lo prepararemos con una mezcla de romero, ajo, aceite de oliva, limón, pimienta y sal. Embadurnaremos las lubinas con la mezcla, asegurándonos de que cubran bien ambos lados, y las dejamos al fuego 4-5 minutos por cada lado. El resultado es un plato ligero y sabroso, perfecto para disfrutar en estos días veraniegos en los que nos apetecen recetas con sabor y que sean saludables.

PUBLICIDAD

En la imagen de archivo, espeto de sardinas en la Playa del Bajondillo de Torremolinos (Málaga, España). EFE/Álvaro Cabrera
En la imagen de archivo, espeto de sardinas en la Playa del Bajondillo de Torremolinos (Málaga, España). EFE/Álvaro Cabrera

El segundo pescado preferido por el pescadero es el cabracho, también conocido como gallineta, un pescado blanco de agua salada que es, a la vez, uno de los pescados más sabrosos de los que encontramos en el mar. Con esta preparación a base de parrilla, este pescado de carne firme y sabrosa que brilla gracias al ahumado por las brasas. Además, añadiremos un toque mediterráneo con un adobo de cítricos, especias y hierbas frescas para intensificar su sabor sin que pierda su esencia marina.

Como último elegido, la opción definitiva, Luis Costa elige la sardina, uno de los pescados azules más frecuentes cuando hablamos de brasas y humo. Durante el verano, la oferta de sardinas aumenta considerablemente en los mercados españoles, siendo además todo un clásico de los chiringuitos, especialmente en los del sur de la península. Las sardinas, además de ser exquisitas, son muy económicas y nutritivas, por lo que se convierten en la opción perfecta para disfrutar en familia o entre amigos.

El éxito de unas buenas sardinas a la brasa comienza en el mercado. Debemos buscar las sardinas más frescas posible, que tengan los ojos brillantes, la piel bien plateada y la carne firme. No hace falta descamarlas ni eviscerarlas; las vamos a cocinar enteras, con tripa. Las vísceras, una vez cocinadas, son fáciles de retirar y, al cocinar la sardina completamente cerrada, evitamos que pierda sus jugos. Una vez tengamos las brasas listas, colocaremos las sardinas en la parrilla untadas con aceite en ambos lados. Asaremos durante entre 3 o 4 minutos, antes de darles la vuelta y cocinar el lado contrario durante el mismo tiempo.

Temas Relacionados

PescadoTrucos de CocinaEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cinco plantas de interior que absorben el calor y son perfectas para mantener fresca tu casa este verano

Cuando suben las temperaturas, algunas plantas de interior pueden ayudar a refrescar el ambiente y aportar verde al hogar sin exigir muchos cuidados

Infobae

Los ultrarricos eligen España: Marbella y Madrid se posicionan como referentes europeos en el mercado de vivienda de lujo

El aumento de grandes patrimonios internacionales y la estabilidad regulatoria refuerzan la posición de España como uno de los mercados residenciales de lujo más atractivos, según Knight Frank

Los ultrarricos eligen España: Marbella y Madrid se posicionan como referentes europeos en el mercado de vivienda de lujo

La reina Letizia vuelve a ser periodista en un contundente vídeo contra el tabaco y los vapeadores: “Fumar mata”

La consorte lanza uno de sus mensajes más directos sobre la salud pública, alertando también del peligro de vapeadores y cigarrillos electrónicos con cifras demoledoras y un discurso sin rodeos

La reina Letizia vuelve a ser periodista en un contundente vídeo contra el tabaco y los vapeadores: “Fumar mata”

Esto es lo que cuesta mantener a un perro toda su vida, según un experto en finanzas: “Aun así, el 40% de españoles tiene mascota”

El experto aproxima que cuidar de una mascota puede costar unos 27.000 euros a lo largo de su vida

Esto es lo que cuesta mantener a un perro toda su vida, según un experto en finanzas: “Aun así, el 40% de españoles tiene mascota”

El PSOE volvería a ganar las elecciones, según el último CIS antes de la imputación de Zapatero y el requerimiento de la UCO en Ferraz

El trabajo de campo para elaborar el Barómetro de Opinión de mayo terminó el 18 de mayo, un día antes de que trascendiese la citación del expresidente socialista como investigado

El PSOE volvería a ganar las elecciones, según el último CIS antes de la imputación de Zapatero y el requerimiento de la UCO en Ferraz
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PSOE volvería a ganar las elecciones, según el último CIS antes de la imputación de Zapatero y el requerimiento de la UCO en Ferraz

El PSOE volvería a ganar las elecciones, según el último CIS antes de la imputación de Zapatero y el requerimiento de la UCO en Ferraz

Los ciclistas ya no pueden circular por los arcenes de las carreteras: qué dice realmente la ley sobre esta prohibición

Un guardia civil resulta herido tras ser disparado en el registro de una plantación de marihuana en Murcia

El papel de la Costa del Sol en la red de 200 millones de euros del capo de la mafia siciliana Matteo Messina Denaro

La Justicia reconoce el derecho de una ciudadana salvadoreña a obtener la nacionalidad española por origen sefardí tras validar documentos emitidos en el extranjero

ECONOMÍA

Los ultrarricos eligen España: Marbella y Madrid se posicionan como referentes europeos en el mercado de vivienda de lujo

Los ultrarricos eligen España: Marbella y Madrid se posicionan como referentes europeos en el mercado de vivienda de lujo

La AIReF confirma que España cumple la regla de gasto en pensiones, pero advierte de que la deuda pública alcanzará el 123% del PIB en 2050

Las rebajas al IVA de luz y gas contienen el IPC en el 3,2% en su último mes en vigor

Los trabajadores del sector energético ganaron casi el doble que la media nacional en 2024

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 29 de mayo

DEPORTES

Las promesas cumplidas y las incumplidas de Florentino Pérez en las elecciones de 2009, cuando empezó su segunda era en el Real Madrid

Las promesas cumplidas y las incumplidas de Florentino Pérez en las elecciones de 2009, cuando empezó su segunda era en el Real Madrid

Fuga de talento en el FC Barcelona: el equipo femenino gana todo pero pierde a sus estrellas por los problemas económicos del masculino

Hazard desvela cómo entrena José Mourinho: la comparación con Zidane y Conte y la posibilidad de que sea entrenador

Ni Fórmula 1 ni MotoGP: este es el deporte en el que se alcanza la velocidad máxima más alta

Vinícius Jr. se sincera antes del Mundial 2026: su futuro en el Real Madrid, la relación con Florentino Pérez, Mbappé, Neymar o Endrick y su cuenta pendiente