Los trabajadores del sector energético ganaron casi el doble que la media nacional en 2024

Un trabajador de la industria del petróleo y el gas camina en unas instalaciones. (REUTERS/Turar Kazangapov)

El sector energético lideró los salarios en España en 2024 con una ganancia media anual de 57.931,81 euros por trabajador, casi el doble de los 29.540,26 euros que registró el conjunto de la economía, según la Encuesta Anual de Estructura Salarial (EAES) del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicada con datos definitivos del ejercicio 2024.

La brecha entre el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado y la media nacional alcanzó el 96,1%, lo que convierte a este sector en el de mayor retribución del mercado laboral español por amplio margen. Su salario medio creció un 6,4% respecto al año anterior, por encima del avance del 5,3% que registró el total de actividades.

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Las actividades financieras y de seguros ocuparon el segundo lugar del escalafón salarial, con 51.862,90 euros anuales por trabajador, seguidas de información y comunicaciones, con 42.741,94 euros. Estos tres sectores, caracterizados por un perfil de empleado masculinizado y de alta cualificación, conforman el tramo superior de la distribución y se sitúan muy por encima de ramas de actividad con mayor peso en el empleo total, como el comercio o la construcción.

En el extremo opuesto, la hostelería registró el salario medio más bajo de toda la economía: 17.653,42 euros anuales, un 40,2% por debajo de la media nacional. Le siguieron las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, con 20.383,16 euros, un 31% menos que el promedio. Ambos sectores concentran una parte relevante del empleo temporal y a tiempo parcial en España.

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La brecha de género, presente en todos los sectores

El análisis por género revela que las mujeres percibieron salarios inferiores a los de los hombres en todas las actividades económicas con representación muestral femenina significativa. En el sector energético, los hombres ganaron de media 61.154,83 euros frente a los 50.357,48 euros de las mujeres. En las actividades financieras, la diferencia fue de 58.783,66 euros para ellos frente a 46.725,49 euros para ellas.

La única excepción estadística se produjo en las industrias extractivas, donde las mujeres registraron un salario medio de 51.101,45 euros, superior a los 40.224,17 euros de los hombres. El propio INE marca este dato con un asterisco que advierte de su escasa representatividad muestral, por lo que debe interpretarse con cautela. En hostelería, los salarios más bajos afectaron a ambos sexos, pero de forma desigual: 16.222,08 euros para las mujeres y 19.526,77 euros para los hombres.

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Los sectores con mayor crecimiento salarial

Las actividades profesionales, científicas y técnicas lideraron el crecimiento salarial en 2024 con un alza del 8,0% respecto al ejercicio anterior, hasta situarse en 35.165,11 euros de media anual. Las industrias extractivas avanzaron un 7,9%, e información y comunicaciones, un 7,7%, el mayor incremento entre los sectores de alta remuneración.

La Administración Pública registró el aumento más moderado, con un 3,1%, mientras que las actividades sanitarias y de servicios sociales crecieron un 3,2%. El único retroceso del año lo protagonizaron las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, cuyo salario medio cayó un 1,2%, hasta los 20.383,16 euros.

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El conjunto del mercado laboral cerró 2024 con una ganancia media anual de 29.540,26 euros, con un crecimiento del 5,3% frente al año anterior: un 5,1% para las mujeres y un 5,5% para los hombres, según los datos definitivos de la EAES del INE.