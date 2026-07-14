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Bonoloto hoy: resultado del último sorteo del martes 14 de julio de 2026

Loterías y Apuestas del Estado, dio a conocer los números ganadores del sorteo más recientes de Bonoloto. Revise si fue uno de los ganadores oficiales

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Puedes jugar Bonoloto desde dos euros. (Infobae/Jovani Pérez)
Puedes jugar Bonoloto desde dos euros. (Infobae/Jovani Pérez)

Loterías y Apuestas del Estado anunció los números ganadores de su más reciente sorteo de Bonoloto. Revise aquí si resultó ser el afortunado premiado con millones de euros.

El sorteo millonario de BonoLoto se lleva a cabo todos los días de la semana, de lunes a domingo.

Los resultados ganadores del último sorteo de Bonoloto

Fecha: martes 14 de julio de 2026.

Combinación ganadora: 10 22 24 25 36 44.

Complementario: 12.

Reintegro: 6.

El sorteo millonario de BonoLoto se lleva a cabo todos los días de la semana, de lunes a domingo.

¿Cuándo caduca el premio de Bonoloto?

Recuerda que todos los boletos premiados tienen un fecha de caducidad, el cual viene indicado en el reverso. En el caso de Bonoloto, únicamente tienes tres meses para cobrarlo, contando desde el día siguiente después de que se anunciaron los resultados del sorteo.

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Este plazo puede ampliarse sólo si el último del periodo fuera festivo. Pasado este periodo se perderá el derecho a recibir el premio y dicho importe quedaría en beneficio del Tesoro Público.

Procura que el boleto no se deteriore, ya que es el principal instrumento válido para solicitar el pago. Si el boleto llegara a estropearse, se debe de solicitar a Loterías y Apuestas del Estado que compruebe si coincide con el número premiado y diera su autorización para cobrarlo.

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¿Cómo ganar BonoLoto?

Como cada martes, se llevó a cabo un sorteo más de Bonoloto. (Loterías y Apuestas del Estado)
Como cada martes, se llevó a cabo un sorteo más de Bonoloto. (Loterías y Apuestas del Estado)

Con tan sólo dos euros puedes jugar en la lotería de BonoLoto y tener la posibilidad de ganar varios millones de euros.

Cada apuesta de BonoLoto consiste en seleccionar seis números de una tabla de 49, dígitos que van desde el 1 y hasta el 49. Esta selección puede ser de forma manual o automática, es decir, aleatoria.

Para tener mayores oportunidades de ganar, puedes aumentar hasta ocho combinaciones de seis números, ya sea de una sola vez o una combinación de más números.

Con BonoLoto puedes obtener un premio desde los tres aciertos. Sin embargo, mientras más aciertos tengas, más grande es la cantidad.

Qué es Loterías y Apuestas del Estado

Lotería y Apuestas del Estado es una Sociedad Estatal que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y recopila casi una decena de sorteos entre lo que se incluyen La Primitiva, BonoLoto, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela, el Lototurf, el Quinigol, la Quíntuple Plus, la Lotería Nacional y los Euromillones.

Tan solo en 2022, Loterías y Apuestas del Estado superaron los 9.687 millones de euros en ventas, entregaron 6.148 millones de euros en premios, mientras que 3.486 millones de euros fueron ingresados por el tesoro público.

Las ganancias de esta empresa pública ha destinado 25,5 millones de euros a fines sociales, sumando 1.072.748 de beneficiarios, mientras que sus proveedores se han llevado 229 millones de euros, a la vez que da empleo a 516 personas.

El origen de esta empresa del Estado se remonta a más de dos siglos, en 1763, cuando el entonces Rey Calos III instauró la llamada “Lotería Real”, cuyas ganancias se destinaban al beneficio de hospitales, hospicios y a demás obras públicas.

Los pasos para jugar Bonoloto son muy sencillos y no generan mayor dificultad para sus participantes. (Pixabay)
Los pasos para jugar Bonoloto son muy sencillos y no generan mayor dificultad para sus participantes. (Pixabay)

El primer sorteo que se celebró era similar a La Primitiva, medio siglo después comenzó a jugarse la Lotería Nacional.

Fue entonces cuando se le cambió el nombre de Lotería Real a Lotería Primitiva Nacional, para unas décadas más tarde, cerca de cumplir su primer siglo de creación, se renombró como Lotería Nacional.

Durante el siglo XX comenzó a tomar una forma más parecida a lo que se conoce actualmente. Se sumó el sorteo de la Cruz Roja, La Quiniela, La Primitiva, El BonoLoto y El Gordo.

Las novedades continuarían en el siglo XXI, con la llegada de nuevos sorteos como Euromillones, Lototurf, Quíntuple Plus y El Quinigol.

Fue hasta el 3 de diciembre de 2010, cuando un decreto de ley creó a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado como la conocemos en la actualidad.

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