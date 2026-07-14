Désiré Doué, el francés con alma de brasileño que quiso dejar el fútbol a los 11 años y es fan de Neymar

El jugador francés Désiré Doué (Reuters/David Butler Ii)

Francia afronta este martes las semifinales del Mundial 2026 ante España. Todos los focos y la estrategia de Luis de la Fuente apuntan a Mbappé, Dembélé y Olise como los nombres a cubrir y anular para evitar que la ofensiva francesa fructifique. Entre ese jugadores hay un nombre menos destacado, pero que ha brillado en la banda con su actuación y, sobre todo, con sus regates. Se trata de Désiré Doué, el francés con alma de brasileño que a los 11 años quiso dejar el fútbol.

Désiré Doue es un futbolista que destaca no solo por su origen, sino también por la variedad de influencias en su formación. Nació en Francia, pero su familia proviene de Costa de Marfil, lo que aporta a su perfil una riqueza cultural que se refleja en su estilo de juego. En el campo, suele asociarse con la creatividad y la improvisación que a menudo se ve en jugadores sudamericanos: es capaz de filtrar balones entre la defensa rival, desbordar por los costados y enfrentarse a los defensas con recursos técnicos que lo acercan al fútbol de la Conmebol.

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Doue dio sus primeros pasos en el Stade Rennais, donde completó su etapa de formación. Desde sus inicios, mostró una clara vocación ofensiva y una admiración por Neymar, a quien consideró siempre un modelo a seguir. Además, el centrocampista francés Blaise Matuidi fue una referencia fundamental en su carrera, hasta el punto de que Doue optó por usar el dorsal 14 en honor a Matuidi. Este detalle lo acompaña desde que el París Saint-Germain decidió apostar por él, abonando 50 millones de euros para hacerse con sus servicios el 17 de julio de 2024.

El jugador francés Désiré Doué (EFE/EPA/SARAH YENESEL)

La familia de Désiré Doue está marcada por el deporte. Su hermano mayor, Guela Doue, tres años mayor que él y lateral derecho del Racing de Estrasburgo, optó por representar a Costa de Marfil a nivel internacional. Su primo, Yann Gboho, nacido en ese país africano, juega como profesional en el Toulouse FC, mientras que Normandiez, tío de ambos, es el responsable del área de arbitraje en la Confederación Africana de Fútbol. El padre de Désiré, Maho Doue, fue boxeador amateur y dedicó su esfuerzo a que sus dos hijos pudieran centrarse en el deporte. “Ya no quería jugar al fútbol”, reveló Maho en un podcast para RMC, recordando que su hijo pensó en dejarlo a los 11 años, cuando un entrenador lo puso como defensa, una posición opuesta a su mentalidad ofensiva y a su deseo de estar siempre cerca del área rival.

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Tanto Désiré como su hermano crecieron bajo la tutela de su padre, quien organizaba entrenamientos adicionales fuera de los compromisos oficiales en Rennes y sigue ejerciendo una influencia importante en sus trayectorias. “Algunas familias creen que su hijo es el próximo Cristiano Ronaldo, ajenos a todo lo que sucede en el campo, pero somos realistas”, contó en una ocasión Maho Doue a L’Equipe, subrayando la importancia de tener los pies en la tierra.

El salto de Doue al fútbol profesional se produjo en agosto de 2022, cuando Bruno Genesio, entonces entrenador del Rennes, le dio la oportunidad de debutar en la Ligue 1. En una ocasión, Genesio lo hizo ingresar y lo reemplazó apenas 17 minutos después, con la intención de transmitirle que debía simplificar su juego y adaptarse más a las necesidades del equipo, dejando de lado el exceso de individualismo y el abuso del regate. Este episodio marcó el inicio de una evolución en la mentalidad del joven jugador, que con el paso del tiempo supo entender mejor los conceptos colectivos.

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Désiré Doué y el PSG

Con solo 20 años, Doue ya ha disputado dos finales de Champions League. Su capacidad para afrontar la presión y su madurez han sido resaltadas por sus entrenadores. “Su principal fortaleza es mental, tiene confianza en sí mismo y deja nada al azar”, afirmó Bruno Genesio en declaraciones a la prensa francesa. En su presentación con el PSG, el propio Doué reconoció la importancia de la disciplina y el aprendizaje: “Mi habilidad para el regate no es innata, es algo en lo que trabajo. Todavía tengo aspectos que mejorar y cada intento ser mejor. En el PSG he progresado mucho en defensa y, con Luis Enrique, hacemos mucho trabajo táctico, era algo que le faltaba a mi juego. En el fútbol actual, es algo muy importante esforzarse en defensa”.

Doué se caracteriza por buscar siempre la utilidad en el regate y por complementar su talento natural con una ética de trabajo poco común en jugadores de su edad. Prolonga las jornadas de entrenamiento, realiza ejercicios físicos adicionales, analiza partidos para mejorar su rendimiento y sigue estrictos protocolos de recuperación. “Intento regatear con utilidad”, declaró en una entrevista para el canal oficial del PSG, dejando claro que su principal objetivo es aportar al colectivo. Un jugador diferencial que este martes tiene una cita con las semifinales del Mundial 2026.

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