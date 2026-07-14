Mikel Oyarzabal sella el primer gol de España desde los once metros e iguala el récord de goles en un Mundial de Butragueño

El delantero español Mikel Oyarzabal (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Mikel Oyarzabal ya es histórico. El delantero español adelantó a la selección española desde los once metros. Fue tras una jugada donde Digne trató de despejar el balón, pero acabó golpeando a Lamine Yamal. El árbitro no tuvo dudas y señaló la pena máxima. El resto lo puso Mikel, que ya suma cinco goles en un mismo Mundial, igualando el récord de Butragueño.

Los nervios se apoderaron del encuentro en los primeros minutos. Imprecisiones por parte de la selección francesa en los balones largos. Salidas de balón que se encallaban por parte de los españoles. Pero dejaron claro que ninguna estaba dispuesta a renunciar a su estilo de juego. La idea de lo que podían hacer Les Bleus amenazó más que sus ataques, donde la defensa española no cedió un ápice. Poco a poco los de Luis de la Fuente se fueron quitando de encima los nervios para empezar a jugar a lo que mejor saben, mover el balón y tratar de crear las ocasiones. Mientras Mbappé, Olise y Dembélé seguían apretando en busca de una ocasión.

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Fue con el marcador señalando el minuto 22, cuando todo cambió. Lucas Digne trató de despejar un balón alto, pero ahí estaba Lamine Yamal para evitarlo y robar el esférico. La patada, sin embargo, del defensa francés no se detuvo y acabó golpeando en el extremo español. El árbitro no tuvo dudas: penalti. La revisión en el VAR tampoco cambió la decisión del colegiado. España iba a tener su gran ocasión de adelantarse en el marcador desde los once metros. Tampoco hubo dudas sobre quien sería el lanzador. El mismo que ha liderado el ataque de La Roja desde que comenzó el torneo.

Mike Oyarzabal cogió el balón, lo puso sobre el punto de penalti y esperó a que el árbitro indicada que podía lanzar. Con un disparo potente y a la izquierda, el delantero español consiguió batir a Mike Maignan, aunque este adivinó el lado.

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