Máxima de Holanda se emociona al hablar de la enfermedad de su madre: “Es una situación muy dolorosa”

Dutch Queen Maxima attends the official opening of the new global Philips Headquarters in Amsterdam, Netherlands, October 16, 2025. REUTERS/Piroschka van de Wouw TPX IMAGES OF THE DAY

La reina Máxima de Holanda atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida personal. Acostumbrada a ocupar titulares por su elegancia, sus viajes institucionales o su complicidad con el rey Guillermo, esta vez la monarca ha mostrado su lado más humano y vulnerable al hablar públicamente de la enfermedad que padece su madre, María del Carmen Cerruti.

La confesión se produjo durante una visita oficial a Limburgo, una región situada entre Bélgica y Alemania. Allí, en medio de un encuentro con ciudadanos, Máxima mantuvo una conversación con un vecino que le habló de las dificultades de cuidar a un familiar con demencia. Fue entonces cuando la reina, visiblemente emocionada, decidió compartir su propia experiencia personal. “Mi madre también padece demencia. Es una situación muy dolorosa”, confesó según recogió la prensa neerlandesa.

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María del Carmen Cerruti de Zorreguieta, madre de la Reina Maxima de Holanda, con el Presidente de los Amigos del Fernández Blanco y Vicenconsul Honorario de España, Walter D_Aloia Criado

Unas palabras sencillas, pero cargadas de emoción, con las que la reina rompía por primera vez el silencio sobre el complicado momento que atraviesa su familia. Porque detrás de la sonrisa impecable y de la agenda institucional perfectamente medida, Máxima vive ahora una realidad especialmente dura: ver cómo la salud de su madre se deteriora progresivamente mientras miles de kilómetros separan Holanda de Argentina.

El fuerte vínculo de Máxima con sus raíces argentinas

Pese a haberse convertido en una de las royals más queridas y admiradas de Europa, Máxima nunca ha escondido el profundo vínculo que mantiene con Argentina. Nacida en Buenos Aires en 1971, la reina siempre ha llevado con orgullo sus raíces latinas y mantiene una relación muy estrecha con su familia y con la tierra que la vio crecer.

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De hecho, cada vez que su agenda institucional se lo permite, la monarca viaja a Argentina para reunirse con su madre y sus hermanos, Martín y Juan. La última visita familiar tuvo lugar durante las pasadas Navidades, cuando Guillermo Alejandro y sus hijas acompañaron a Máxima en un viaje privado muy especial. Antes, en 2024, la reina también cruzó el Atlántico para celebrar el 80 cumpleaños de su progenitora.

Estos son miembros de la Casa Real holandesa

Conocida cariñosamente como “María Pame”, la madre de Máxima siempre ha sido una figura fundamental en su vida. Discreta y alejada de los focos, María del Carmen vivió momentos especialmente duros tras la muerte de su marido, Jorge Zorreguieta, en 2017, y el devastador fallecimiento de su hija Inés en 2018. Desde entonces, la familia quedó profundamente marcada por el dolor.

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La muerte de Inés Zorreguieta, que sufría depresión y trastornos alimentarios, supuso uno de los mayores golpes emocionales para la reina. De hecho, Máxima se ha convertido desde entonces en una firme defensora de la salud mental, especialmente entre los jóvenes. Hace apenas unos meses, durante un acto celebrado en Utrecht con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, recordó públicamente a su hermana pequeña. “Pienso a menudo en Inés”, confesó emocionada.

El refugio familiar de la reina lejos del protocolo

Aunque actualmente reside en el palacio Huis ten Bosch de La Haya, la reina encuentra en Argentina su auténtico refugio emocional. Especialmente en la Patagonia, una zona a la que suele escaparse junto a su familia para desconectar del protocolo y reencontrarse con sus orígenes.

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17/05/2021 La Reina Máxima ha posado para su marido, el Rey Guillermo, con motivo de su 50 cumpleaños. MADRID, 17 (CHANCE) A pesar de que las celebraciones comenzaron hace unos días es este lunes, 17 de mayo, cuando Máxima de Holanda cumple 50 años. Una cifra redonda que la Familia Real Holandesa ha querido conmemorar distribuyendo unas espectaculares fotografías de la Reina, tomadas por el Rey Guillermo a principios de este mes en el jardín del palacio Huis ten Bosch, su residencia en La Haya. POLITICA SOCIEDAD REY GUILLERMO DE HOLANDA

Cerca de Bariloche, los reyes poseen desde hace años una residencia privada rodeada de naturaleza y alejada del foco mediático. Un lugar muy especial donde Máxima mantiene vivas muchas de las costumbres con las que creció y donde suele reunirse con sus hermanos y su madre en un ambiente de absoluta intimidad.

Precisamente María del Carmen Cerruti ha sido siempre una presencia constante en la vida de la reina y de sus hijas, especialmente de la princesa Amalia. Madre e hija han compartido numerosos viajes privados y momentos familiares a lo largo de los años, mostrando una relación basada en la complicidad y el cariño mutuo.

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Ahora, la enfermedad de María del Carmen coloca a la reina ante una situación especialmente compleja. La distancia entre Holanda y Argentina complica inevitablemente el día a día familiar, aunque Máxima intenta mantenerse lo más presente posible pese a sus compromisos institucionales.