Subida salarial de 200 euros, seis días libres y menos burocracia: las negociaciones para frenar la huelga de docentes valencianos avanza con diferencias entre los sindicatos

Protesta frente a la Conselleria de Educación por la huelga indefinida de docentes, a 20 de mayo de 2026, en Valencia. (Rober Solsona / Europa Press)

Las negociaciones en la Comunidad Valenciana por la mejora de las condiciones de los profesores y maestros, tras 13 días de huelga, aún no han terminado pese a las previsiones de la Generalitat, que esperaba cerrar el acuerdo el lunes. No ha sido así. Las reuniones y protestas continúan y la huelga también, aunque empiezan a abrirse grietas entre los sindicatos.

El lunes, CSIF y ANPE suscribieron el “Acuerdo por la mejora del sistema educativo de la Comunitat Valenciana” de la conselleria de Educación. El documento, que no cubre todos los asuntos que se debaten sobre la mesa de negociación, establece una subida salarial de 200 euros hasta 2028 en el complemento específico, seis días de libre disposición y el reconocimiento a la desconexión digital.

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Para CSIF, su firma supone un ejercicio de “responsabilidad” ya que consideran que se mejoran las condiciones retributivas y laborales del personal docente. Por su parte, AMPE considera que la subida es “la mejor que se ha conseguido respecto al resto de comunidades autónomas y supone un avance histórico”. No obstante, no están de acuerdo en la propuesta en materia de ratios que proponía la comunidad el martes. Este miércoles retomaran esta conversación, pero hay grandes avances. Ambos sindicatos empiezan a estar satisfechos. No ocurre lo mismo con los otros tres convocantes, CCOO, UGT y STEPV.

El martes por la tarde se avanzó en reducir las tareas burocráticas del profesorado y aunque Educación llegó a redactar un acuerdo, dado que todos los sindicatos comparten ven con buenos ojos este punto de la negociación, no se firmó. CCOO, UGT y STEPV quieren cerrar un documento marco que sometan a consulta del profesorado, no por partes, como ya han hecho las otras dos organizaciones. En este eje, los avances son más lentos. El lunes, presentaron una contrapropuesta a la Conselleria con las condiciones laborales y salariales que proponen y este miércoles vuelven a la carga.

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20 alumnos por aula para 2029

El punto central del acuerdo es la disminución de la cantidad de estudiantes por aula en todos los niveles con un calendario cerrado. En el caso de infantil, piden llegar al curso 2029/2030 con una ratio de 4 alumnos de 0 a 1 año, 6 entre uno y dos años y ocho entre dos y tres años. En el resto de ciclos serían 20 estudaintes en primaria, ESO y bachillerato.

El acuerdo exige también la simplificación radical de los procedimientos administrativos para el colectivo docente. Una auditoría externa debería analizar la carga documental de los profesores antes de fin de 2026 y su publicación será obligatoria. A partir del curso 2027/2028 solo se podrán exigir un número cerrado de documentos, constando de manera exclusiva cuál es la documentación obligatoria.

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Las programaciones individuales se reemplazarán por esquemas mínimos por departamento, limitando el trabajo extra. Todo el trabajo administrativo, las memorias y protocolos, deberán realizarse en valenciano como única lengua oficial. Además, la implantación de herramientas de inteligencia artificial institucional para automatizar la redacción de informes será obligatoria.

En materia económica, reclaman la compensación por pérdida de poder adquisitivo desde 2010, estimado en un 20%, para todos los docentes, ajustado anualmente al índice de precios al consumidor (IPC). También incluye un apartado que defiende que el personal mayor de 55 años tendrá reducción horaria de 2 horas lectivas sin pérdida salarial y podrá solicitar una disminución de su jornada sin justificar motivos de salud o familiares.

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El profesorado interino cobrará el verano tras 150 días trabajados. Además, el convenio incluye la cobertura jurídica gratuita frente a agresiones y apoyo psicológico para docentes que declaren estrés laboral o burnout.

El documento garantiza la prioridad del valencià como idioma principal en la enseñanza pública y exige la retirada inmediata de cualquier cambio de currículo de bachillerato que no haya sido consensuado. Se restauran los certificados de Capacitación y el Diploma de Mestre en Valencià.

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Un sindicato menos en la protesta

Este miércoles, al mediodía, los dirigentes de los tres sindicatos estarán a la cabeza de la una nueva manifestación del profesorado en Valencia. AMPE también se plantará ante la sede de Educación, pero no lo hará CSIF.

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