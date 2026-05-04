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El juez que investiga a Leire Díez ordena al PSOE que acredite si le pagó como periodista

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Madrid, 4 may (EFE).- El juez de Madrid que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez por presuntas maniobras para influir en procesos judiciales ha ordenado al Partido Socialista que informe sobre el concepto por el que el PSOE de Cantabria abonó 15.612 euros a la imputada como periodista, detallando si hubo un contrato y cómo se efectuó ese pago.

El magistrado Arturo Zamarriego ha aceptado, en un auto fechado el 26 de abril al que ha tenido acceso EFE, la diligencia solicitada por HazteOir, que ejerce la acusación popular en la causa, a la que deberá responder en un plazo de diez días.

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Oficiar al PSOE, a través de la Policía adscrita a los juzgados, para que informe al juzgado "sobre el concepto por el que el PSOE Cantabria abonó la cantidad total de 15.612,04 euros brutos como periodista a la investigada Dª. María Leire Díez Castro en régimen mercantil en el ejercicio 2017".

Precisa que deberá indicar "si sobre dicha actividad existió algún contrato previo de algún tipo y se emitió factura, aportando dichos documentos, e informe sobre la forma en que se efectuó el pago (en efectivo, ingreso o transferencia bancaria con indicación del número de cuenta)".

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La exmilitante socialista y exconcejal en Vega del Pas (Cantabria) negó ante el juez haber percibido cantidades del partido más allá de las obtenidas "por su prestación de servicios dentro del departamento de comunicación del Grupo de Cantabria".

El PSOE envió el pasado mes diciembre un escrito al juzgado en el que negó haber establecido relación laboral con Leire Díez, si bien reconoció que le abonó 15.612,04 euros en el año 2017 por sus servicios como periodista para el partido en Cantabria.

En el texto, el abogado del PSOE informó al juzgado de que Díez "no ha tenido relación laboral ni consta que haya ocupado cargos orgánicos dentro del partido, si bien ha sido concejal en el ayuntamiento de Vega del Pas (Cantabria) entre 2011 y 2015".

Y precisó que en 2017 "prestó servicios en régimen mercantil al Partido Socialista de Cantabria como periodista, facturando, por ello, la cantidad total de 15.612,04 € brutos en ese ejercicio".

HazteOir solicitó más datos al respecto y ahora el juez lo acuerda en un auto en el que deniega otras diligencias solicitadas por las partes personadas.

También deniega la personación como acusación del autodenominado sindicato Manos Limpias porque antes debe subsanar varios defectos, de modo que cumpla todos los requisitos legales exigidos.

El titular el juzgado de instrucción numero 9 de Madrid investiga a Leire Díez, al empresario Javier Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias ante supuestas maniobras contra fiscales y mandos de la UCO con el fin de desbaratar investigaciones judiciales. EFE

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EFE

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