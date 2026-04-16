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El expresidente de SEPI Vicente Fernández se acoge a su derecho a no declarar en el Senado

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Madrid, 16 abr (EFE).- El expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández se ha acogido a su derecho a no declarar este jueves en la Comisión de Investigación del Senado que analiza las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la sociedad.

"En ejercicio de los derechos constitucionales que me asisten y también como consecuencia de la circunstancia específica del procedimiento judicial en el que me encuentro implicado, se nos ha ordenado guardar secreto de todas las actuaciones que ahí se deliberan", ha trasladado a los senadores.

"Por consejo de mi representación letrada, y sintiéndolo mucho y con absoluto respeto a la posición institucional del Senado, de esta Cámara y de todos ustedes, no puedo y ni debo contestar a las preguntas", ha agregado el expresidente de la SEPI, investigado en la Audiencia Nacional por su presunta implicación en irregularidades en la adjudicación de contratos públicos.

A finales del pasado año la Guardia Civil detuvo a Vicente Fernández y a la exmilitante del PSOE Leire Díez por presuntas irregularidades en contrataciones públicas aunque luego fueron puestos en libertad con medidas cautelares. El expresidente de la SEPI negó entonces haber participado en ningún amaño o cobro de comisiones.

Fernández dirigió la SEPI desde el 23 de junio de 2018 hasta el 4 de octubre de 2019, cuando dejó de ser presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Su cese por parte del Consejo de Ministros se produjo tras poner su cargo a disposición del Gobierno a raíz de su imputación en el caso del supuesto amaño de la mina de Aznalcóllar, del que fue absuelto por la Audiencia de Sevilla en diciembre de 2025.

Esto dejó vacante la presidencia de la SEPI durante 18 meses.

Vicente Fernández ya compareció en una primera ocasión en otra comisión de investigación del Senado, en este caso por el conocido como "caso Koldo", aunque también se acogió a su derecho a no declarar.

La creación de la comisión de investigación sobre la SEPI fue aprobada por el pleno del Senado, a propuesta del grupo popular, el pasado 15 de enero, con el apoyo del PP, UPN y Vox y los votos en contra del PSOE, mientras que el resto de grupos parlamentarios no participaron en la votación. EFE

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