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Qué ha sido de los descendientes de Benito Mussolini: de ganadores de ‘Gran Hermano’ Italia a futbolistas de la Roma y políticos

El dictador, que fue ejecutado en abril de 1945, mantiene un legado en el mundo popular italiano

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Los descendientes de Benito Mussolini (MONTAJE INFOBAE).
Los descendientes de Benito Mussolini (MONTAJE INFOBAE).

Durante décadas, el apellido Mussolini estuvo ligado de forma inseparable al pasado fascista italiano. Sin embargo, ochenta años después del final de la Segunda Guerra Mundial, los descendientes de Benito Mussolini han seguido caminos muy distintos, alejados en muchos casos de la política militante y más próximos a la cultura popular, la televisión o incluso posiciones ideológicas moderadas.

Tras la caída del régimen, sus hijos tuvieron que afrontar el abrupto paso de los privilegios del fascismo a una existencia marcada por el rechazo social, el exilio y la vigilancia pública, una nueva vida descrita en el libro Mussolini dopo Mussolini (“Mussolini después de Mussolini”). El texto se basa en largas conversaciones entre el periodista Mario Russomanno y Edda Negri Mussolini, nieta del Duce e hija de Anna Maria Mussolini.

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La obra recupera numerosas escenas cotidianas que contrastan con la dimensión histórica del apellido: reuniones familiares jugando a la lotería, excursiones a parques de atracciones o conversaciones domésticas sobre cocina y economía. También aparecen referencias a las dificultades que atravesaron tras la guerra, desde el confinamiento de algunos miembros de la familia hasta el exilio de Vittorio Mussolini en Argentina.

Diarios de Benito Mussolini
8 de mayo de 1938: El dictador italiano Benito Mussolini (1883-1945) se encuentra en una plataforma mientras se dirige a los obreros de una fábrica de municiones en Génova, Italia. Está rodeado por sus tropas. (Foto de New York Times Co.)

Alessandra Mussolini

Sin embargo, la vida de los descendientes del dictador ha evolucionado en las últimas décadas hacia espacios alejados de la solemnidad política. Uno de los ejemplos más conocidos es el de Alessandra Mussolini, hija de Romano Mussolini y sobrina de Sophia Loren. Su trayectoria ha combinado política, televisión, cine y entretenimiento, convirtiéndose en una de las figuras más mediáticas de la familia.

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Tras años como diputada, senadora y europarlamentaria vinculada a partidos de derecha italiana, Alessandra ha protagonizado recientemente un inesperado regreso a la televisión gracias a su participación en la versión italiana de Gran Hermano VIP. Su victoria la pasada semana en el programa reabrió el debate en Italia sobre el impacto simbólico de un apellido tan asociado al pasado fascista en un formato de máxima audiencia.

La propia Alessandra ha vivido una evolución pública marcada por las contradicciones. Durante años defendió posiciones muy conservadoras y protagonizó sonadas polémicas televisivas, aunque posteriormente moderó parte de su discurso, llegando incluso a apoyar campañas relacionadas con los derechos LGTBIQ+ influida, según explicó, por sus propios hijos.

Alessandra Mussolini, nieta de Benito Mussolini, será concursante de “Grande Fratello VIP 2026”
Alessandra Mussolini, nieta de Benito Mussolini, será concursante de “Grande Fratello VIP 2026” (Captura de Instagram)

Rachele Mussolini

Muy diferente es el perfil de Rachele Mussolini, concejala en Roma y nieta del dictador por parte de Romano Mussolini. Su salida hace unos años del partido de ultraderecha Hermanos de Italia, liderado por Giorgia Meloni, sorprendió al panorama político italiano. La edil decidió incorporarse a Silvio Berlusconi Forza Italia alegando sentirse más identificada con posiciones moderadas y centristas.

Sus declaraciones a favor de facilitar la nacionalidad italiana a hijos de inmigrantes escolarizados en el país o su defensa de los derechos civiles marcaron distancias con los sectores más duros de la derecha italiana. También se ha mostrado contraria a símbolos y gestos vinculados al fascismo, como el saludo romano, al que considera una expresión anacrónica.

Rachele Mussolini en la conferencia de prensa del Partido Hermanos Italianos en Roma el 2 de abril de 2025, Italia - 02 de abril de 2025. (THE GROSBY GROUP).
Rachele Mussolini en la conferencia de prensa del Partido Hermanos Italianos en Roma el 2 de abril de 2025, Italia - 02 de abril de 2025. (THE GROSBY GROUP).

Romano Floriani Mussolini

La saga familiar continúa además en otros ámbitos menos políticos. Romano Floriani Mussolini, hijo de Alessandra, ha desarrollado una carrera profesional en el fútbol italiano, mientras otros descendientes mantienen perfiles discretos alejados de los focos. De hecho, este joven de 23 años regresó esta temporada como extremo derecho al equipo que su bisabuelo más quiso durante su gobierno en los años 20 y 30 de la década pasada, SS Lazio. No obstante, y paradójicamente, su carrera comenzó en el gran enémigo de la ciudad romana, AS Roma.

Alejado del mundo político, a diferencia de su madre, afirmó en una entrevista con La Gazzetta dello Sport, que sus pensamientos distan mucho de los de sus antepasados: “Mi bisabuelo Benito fue una figura muy importante para Italia, pero estamos en 2024 y el mundo ha cambiado. Sinceramente, estas cosas vinculadas a mi apellido no me interesan. Siempre habrá algún prejuicio, pero mi trabajo no tiene nada que ver con eso y no me afecta”.

Romano Floriani Mussolini de Cremonese en acción (REUTERS/Alberto Lingria).
Romano Floriani Mussolini de Cremonese en acción (REUTERS/Alberto Lingria).

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