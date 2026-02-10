España

Un incendio en el cableado eléctrico obliga a suspender los Cercanías de Madrid entre Sol y Nuevos Ministerios y desalojar a los pasajeros

El servicio, ya restablecido, se ha mantenido suspendido desde las 22.15 horas hasta pasada la una de la madrugada

Personas de pie en un andén mientras esperan un tren de cercanías en la estación de tren de Atocha en Madrid. / Foto de archivo. REUTERS - Sergio Pérez

Un incendio registrado la noche de este miércoles en un cuarto con cableado eléctrico ha obligado a suspender la circulación de trenes de la red de Cercanías de Madrid entre las estaciones de Sol y Nuevos Ministerios. La afección, ya solventada, se ha producido en el túnel de Sol, según han informado fuentes a la agencia Europa Press. La interrupción del servicio comenzó a las 22.15 horas y ha paralizado trenes de las líneas C-3 (Aranjuez-Chamartín), C-4 (Parla-Alcobendas/San Sebastián de los Reyes y Colmenar Viejo) y, al menos, un convoy de Media Distancia. Pasada la una de la madrugada, Adif informaba a través de X que la incidencia ya estaba solucionada.

Fuentes de Adif han precisado que los convoyes de la línea C-3 han tenido que rotar en Atocha, mientras los de la C-4 han sido desviados por el túnel de Recoletos. El origen del fuego se ha localizado en una caja de acometidas de la catenaria situada en una de las vías, cuya causa aún se investiga. A consecuencia de este incidente, un tren ha quedado detenido dentro del túnel y sus pasajeros han permanecido confinados en el interior hasta que, a las 23.35 horas, han sido trasladados a otro tren que los ha trasladado hasta la estación de Sol.

Al lugar de los hechos han acudido bomberos del Ayuntamiento de Madrid, quienes han extinguido las llamas. No se han reportado heridos ni ha sido necesaria la asistencia sanitaria de ningún ocupante, según han señalado fuentes de Emergencias de Madrid a Europa Press.

Tres horas de incidencia en Madrid tras anuncios de reapertura de la alta velocidad

Pasada la una de la madrugada, el servicio de Cercanías de Madrid entre Atocha y Nuevos Ministerios se restablecía. “Incidencia solucionada. Los trenes recuperan gradualmente su frecuencia de paso habitual”, ha informado Adif a través de un mensaje en la red social ‘X’, recogido por Europa Press. El suceso ocurre horas después de que la misma compañía ferroviaria haya anunciado que tiene la voluntad de abrir las conexiones de alta velocidad entre la capital del Estado y Andalucía este sábado, con motivo de San Valentín. No obstante, la reapertura sigue sujeta a las condiciones meteorológicas.

Decenas de muertos en el accidente de dos trenes, un Iryo y uno de Renfe, en la localidad cordobesa de Adamuz, por causas que ya se investigan.

El servicio entre ambas comunidades autónomas ha permanecido interrumpido desde el 18 de enero, tras el mortal accidente de Adamuz, en Córdoba, donde fallecieron 46 personas. Aunque las tareas de reconstrucción comenzaron el 28 de enero, el temporal de lluvias que azota el sur de España ha complicado los plazos previstos por las autoridades competentes. Sin embargo, las tres compañías ferroviarias que operan en la zona (Renfe, Iryo y Ouigo) ya tienen billetes disponibles en sus páginas web para este próximo fin de semana. No obstante, las lluvias intensas han complicado los trabajos de soldadura y otras labores técnicas esenciales para garantizar la seguridad y la operatividad de la línea.

