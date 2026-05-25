Una explosión en un bar de Madrid deja siete heridos, tres de ellos graves con grandes quemaduras

Heridas siete personas, tres de ellas graves, tras una explosión en un bar de Madrid. El desencadenante podría estar relacionado con una reparación en una sala frigorífica "antigua" donde se habría generado una "atmósfera explosiva".

Una explosión en un bar en el distrito de Villaverde de Madrid ha dejado siete heridos. Entre ellos, hay uno muy grave. Se trata de un varón de entre 37 y 40 años que presentaba “quemaduras inhalatorias y quemaduras en la superficie corporal”, por lo que tuvo que ser intubado y trasladado al Hospital de La Paz, según detalla en redes sociales Carlos Rodríguez, supervisor del Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate (SAMUR).

Los hechos sucedieron el domingo por la noche en el bar Route 66 de la calle Villajoyosa. Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid recibieron a las 23:00 horas una llamada que alertaba de una explosión con víctimas en el interior del establecimiento, por lo que se activaron varias dotaciones.

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A su llegada, los efectivos pudieron comprobar la “presencia de varias víctimas que ya estaban en el exterior”, así como un “pequeño incendio”, que sofocaron en poco tiempo, según informaba a través de la cuenta de X de Emergencias Madrid Julio Rodríguez, jefe de Guardia del cuerpo de bomberos del municipio.

Heridos con quemaduras

Además del varón con quemaduras inhalatorias y en la superficie corporal, otros dos heridos “moderados”, que presentaban quemaduras de entre el 20 % y el 22 % del cuerpo, fueron trasladados al Hospital de La Paz. Otro, en el mismo estado, fue evacuado al Hospital de Getafe.

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Detallan que otros “dos pacientes moderados, pero menos graves” fueron evacuados al Hospital 12 de Octubre. El último fue muy leve. Le atendieron in situ y le dieron de alta en el lugar.

El bar Route 66 de Madrid en el que se ha producido una explosión que ha dejado siete heridos. (X/@@EmergenciasMad)

La explosión podría deberse a una reparación

“No existía una atmósfera explosiva y según nos ha comentado después, las personas que estaban allí trabajando se estaba haciendo una reparación en una sala frigorífica antigua y se ha podido generar una atmósfera explosiva que ha generado sobre todo daños materiales”, ha explicado Rodríguez. La Policía Nacional se hizo cargo de la investigación.

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