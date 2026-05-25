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No cometas este error con tu perro en verano si no quieres que le de un golpe de calor

Desde redes sociales, una veterinaria en TikTok enumera distintas propuestas para evitar que una mascota sufra durante los meses de calor

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Cinco síntomas que indican que tu mascota está sufriendo un golpe de calor (Getty Images)
Un perro trata de soportar el calor en verano. / Getty Images

Las temperaturas extremas se han convertido en un desafío para aquellos que deciden compartir su vida con una mascota. Por ello, es preciso tener en cuenta ciertas características que facilitan la existencia a perros y gatos. En redes sociales, distintos perfiles recomiendan en qué fijarse de cara a la estación estival, como es el caso de Alba Pérez, veterinaria y divulgadora en TikTok. Pérez advierte que el peor error que se puede cometer con un perro en verano es subestimar los efectos del calor: ya sean casos de urgencias por deshidratación, problemas cardíacos o golpes de calor, que todos estos aumentan significativamente durante los meses más cálidos.

“En esta época del año, las temperaturas se disparan y ellos lo sufren tanto como nosotros o incluso más”, empieza diciendo la profesional en su perfil de TikTok. Pérez señala en el vídeo que este tipo de incidentes afecta principalmente a perros más mayores, deportistas y cachorros, quienes presentan mayor vulnerabilidad ante el aumento de la temperatura. “El hecho de que mascotas, sobre todo senior, deportistas y cachorros, acaben hospitalizados por cuadros de deshidratación, problemas cardíacos, por las temperaturas o golpes de calor, sigue siendo mi día a día como veterinaria y siempre crees que a ti no te pasará. Y te aseguro que nos puede pasar a cualquiera”, ha subrayado a modo de introducción la veterinaria.

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Cómo prevenir el calor extremo en tu perro: hidratación, una dieta estival, electrolitos y prevención

De acuerdo con la experta, existen pautas sencillas para prevenir complicaciones en animales domésticos durante el verano. El primer paso que recomienda es garantizar la hidratación en todo momento. “Primero de todo, agua abundante continuamente, en el paseo, en el coche, allá donde vayas, llévate agua y una forma apropiada para darle de beber”, explica Pérez en la red social. Además, sugiere adaptar la alimentación: “Modifica su alimentación; lo ideal, pasa a dieta natural cocinada”.

La veterinaria también aconseja cambiar el formato de los snacks que reciben los perros. “Los snacks líquidos, los helados caseros a base de fruta, el caldo congelado te ayudará a que tu mascota no sufra las consecuencias este verano”, ha indicado en su perfil, dedicado a sus 17.000 seguidores de TikTok.

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Otra recomendación clave es reducir la actividad física, especialmente el ejercicio intenso, ya que representa una de las principales causas de golpe de calor en perros durante la estación estival. “Reduce el ejercicio y la actividad física. El ejercicio intenso sin que nos demos cuenta es la primera causa en verano de golpe de calor”, puntualiza Pérez.

Por último, la especialista considera fundamental reponer minerales a través de electrolitos, en particular cuando los animales jadean y pierden gran cantidad de contenido mineral: “Aporta electrolitos, igual que a nosotros. Cuando ellos jadean, van a estar perdiendo gran contenido mineral y es muy importante volverlos a aportar”. Para quienes deseen información más detallada sobre cómo administrar estos suplementos, Pérez ofrece una guía personalizada a través de comentarios en su perfil de TikTok.

Un perro negro quedó atrapado en las aguas del río Sena y protagonizó una angustiante escena que mantuvo en vilo a decenas de personas en París. (Redes sociales)

La veterinaria insiste en que la concienciación y la prevención son herramientas clave para evitar situaciones de emergencia durante los meses de mayor calor, resaltando que cualquier dueño puede enfrentarse a estos escenarios aunque crea estar preparado.

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