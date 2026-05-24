Por qué es importante limpiar la mampara del baño y cómo hacerlo según los expertos

Mampara baño. (Magnific)

El baño es una de las estancias del hogar donde más humedad se acumula a diario. El vapor de las duchas, las salpicaduras de agua y los restos de jabón hacen que se acumulen manchas, cal y moho en distintas superficies, especialmente en la mampara.

Aunque se limpie con frecuencia el plato de ducha o los azulejos, muchas veces se deja de lado el mantenimiento de este elemento, que está en contacto constante con la humedad. Sin embargo, mantener la mampara limpia no es solo una cuestión estética.

PUBLICIDAD

La acumulación de restos puede deteriorar el cristal, dificultar su limpieza con el paso del tiempo e incluso provocar la aparición de hongos y bacterias. Por eso, limpiarla de forma regular es fundamental para conservarla en buen estado y garantizar una mayor higiene en el baño.

Por qué es útil limpiar la mampara

Más allá de la higiene, mantener la mampara limpia permite conservar su aspecto original durante más tiempo. Cuando los restos de jabón y las gotas de agua se acumulan sobre el cristal, este pierde brillo y transparencia, lo que puede dar al baño una apariencia descuidada incluso después de haber sido limpiado.

PUBLICIDAD

La limpieza periódica también ayuda a reducir el esfuerzo necesario para su mantenimiento. Cuanto más tiempo permanecen las manchas adheridas a la superficie, más difícil resulta eliminarlas y más probable es que sea necesario recurrir a productos específicos. En cambio, ser constante facilita mucho más esta labor.

Además, una mampara cuidada contribuye a prolongar la vida útil de algunos de sus componentes, como las juntas, los perfiles o los mecanismos de apertura en los modelos correderos. Evitar que la suciedad se acumule en estas zonas ayuda a que funcionen correctamente y reduce el desgaste provocado por el uso diario.

PUBLICIDAD

Una experta en limpieza revela el mejor truco para que tus platos queden perfectos al usar el lavavajillas.

Cómo limpiar la mampara, según los expertos

Según explica la empresa española Solomamparas en su página web, hay varios trucos útiles para limpiar tu mampara. Uno de los consejos más repetidos por los especialistas es secar la mampara después de cada uso. Retirar las gotas de agua con un paño de microfibra ayuda a evitar que la cal y los restos de jabón se adhieran al cristal.

Para la limpieza habitual, una mezcla de agua y vinagre blanco de limpieza puede ser suficiente para eliminar la suciedad y devolver el brillo a la superficie. Si las manchas llevan tiempo incrustadas, se puede recurrir al bicarbonato de sodio, que facilita la eliminación de los restos más persistentes.

PUBLICIDAD

En el caso de las mamparas correderas, también conviene prestar atención a los carriles. Estas zonas suelen acumular suciedad con facilidad, por lo que limpiarlas periódicamente con un cepillo pequeño ayuda a mantener el mecanismo en buen estado.

Otro consejo de los expertos es enjuagar bien la mampara después de aplicar cualquier producto de limpieza para evitar que queden manchas de residuos. Además, realizar una limpieza rápida de forma semanal suele ser más eficaz que esperar a que la suciedad se acumule.

PUBLICIDAD