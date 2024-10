La planta que debes poner junto a la ducha para evitar humedad

Unas toallas limpias y una planta en el cuarto de baño (Imagen Ilustrativa Infobae)

La humedad en los hogares, especialmente en los baños, es un problema común que puede tener graves consecuencias para la salud y la estructura de las viviendas. De esta manera, la acumulación de vapor en los espacios mal ventilados puede generar la aparición de moho tóxico, que perjudique a la salud.

Asimismo, las personas más vulnerables ante esta situación son los bebés, los ancianos y aquellos con síntomas inmunológicos debilitados. Algunas de sus consecuencias pueden ser la creación de problemas respiratorios, alergias y otras afecciones graves.

De este modo, hay que tener precaución cuando se desarrolla este microorganismo que cuenta con más de 100.000 especies y se manifiesta en diversos colores y formas. La intoxicación sucede cuando sus esporas son inhaladas o ingeridas. Sin embargo, existen algunos remedios muy útiles para evitar que el moho aflore en el cuarto de baño.

Qué planta absorbe la humedad del baño

Según la Organización Mundial de la Salud, es imprescindible mantener los hogares libres de humedad para prevenir que aparezcan o se agraven los problemas respiratorios. Para combatirlo, se puede implementar algunos tipos de plantas que ayudan a reducir la humedad y, en consecuencia, limitar el crecimiento del moho.

Así, existen tres plantas que pueden remediar este problema con una colocación estratégica para controlar la humedad y reducir la presencia de moho en el hogar. En primer lugar, el asparagus o espárragos es perfecto para absorber la humedad que se genera cuando se usa el agua caliente. Esta planta prospera en temperaturas entre 25° y 27°. Además, le gusta la luz filtrada, por lo que colocarla en el lavabo es ideal.

Por otro lado, las coloridas begonias son adecuadas para cualquier estancia del hogar, siempre no entre en contacto con el frío extremo. Igualmente, esta planta perenne prospera con temperaturas constantes.

De igual forma, la aspidistra es especialmente resistente y eficaz en la absorción de humedad, lo que la hace adecuada para quienes no pueden dedicar mucho tiempo al cuidado de plantas. Además, le encanta la luz reflejada, así que no pasa nada si no tienes ventanas en el baño.

Cómo evitar la humedad en el baño

Aunque el moho se puede visualizar en diferentes puntos del hogar, no solo afecta a la estructura de las viviendas. De esta manera, representa un riesgo significativo para la salud, ya que puede originar algunos síntomas como fatiga crónica, irritación ocular, estornudos y erupciones cutáneas. En casos severos, puede provocar náuseas, vómitos y sangrado en pulmones y nariz.

Sin duda, para prevenir estos problemas es importante mantener ventilado adecuadamente el cuarto de baño. En caso de contar con una ventana, es crucial mantenerla abierta después de usar la ducha. Otra opción, en el caso de no tener ventilación natural, es colocar un deshumidificador y activarlos después del baño.

Asimismo, es muy recomendable limpiar y secar las superficies del baño, como mamparas o azulejos. Pero, igualmente, es aconsejable mantener una temperatura constante, así como evitar un uso abusivo del agua caliente, ya que así no se produce un contraste brusco de temperatura.