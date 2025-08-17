España

La nueva tendencia de cambiar las mamparas de ducha por “soluciones más prácticas y estilosas”, según una arquitecta

A la hora de renovar el baño, los expertos recomiendan considerar estas opciones para transformarlo en un espacio más funcional y luminoso

Gonzalo García Crespo

Gonzalo García Crespo

Las tendencias actuales en diseño de interiores apuestan por la armonía visual, la funcionalidad y la integración de los espacios para conseguir estancias uniformes y serenas, claves especialmente en la reforma del cuarto de baño. En este contexto, las mamparas de ducha adquieren un papel relevante, ya que delimitan el área de baño y, al mismo tiempo, pueden aportar ligereza y personalidad.

Según cuenta la arquitecta Belén García en El Mueble, existen dos tendencias principales en mamparas de ducha. En una dirección, se prioriza “minimizar la presencia de la mampara”, privilegiando diseños discretos y visualmente ligeros, con el cristal y las estructuras metálicas como protagonistas. En el otro extremo, algunas propuestas convierten a la mampara en un verdadero elemento decorativo, aunque “siempre desde una perspectiva sofisticada”, siguiendo criterios estéticos que buscan que este recurso marque la personalidad del baño, además de cumplir una función práctica.

Actualmente, las mamparas dejan atrás su papel estrictamente utilitario para equilibrar funcionalidad y estilo, comenta la arquitecta, integrándose en el entorno mediante líneas minimalistas, acabados que añaden textura, o detalles cálidos que buscan crear un ambiente íntimo y elegante. Así, se vuelve posible elegir entre propuestas que refuerzan la amplitud visual y otras que dotan de mayor carácter el espacio de baño.

Consejos para renovar el baño

La renovación del cuarto de baño es una de las intervenciones más habituales en las viviendas actualmente, ya que contribuye a revalorizar el inmueble y a mejorar tanto el bienestar como el confort de sus ocupantes. Optar por soluciones donde la sostenibilidad y la eficiencia sean prioritarias permite además ahorrar espacio y recursos, favoreciendo el respeto al medioambiente.

Entre los consejos de los expertos, se encuentra instalar un lavabo tipo bol que facilite la armonía visual y la optimización del espacio. Este tipo de lavabos permiten aprovechar mejor las dimensiones del baño, aportando elegancia y personalización gracias a sus líneas compactas y la posibilidad de acabados en cerámica texturizada.

Para limpiar mejor, debes saber estos trucos

En segundo lugar, decantarse por un inodoro que contribuya al ahorro de agua. Las soluciones compactas y multifuncionales ejemplifican la integración de las funciones de inodoro y bidé en una sola pieza, bajo el principio de “menos es más” aplicado a la funcionalidad, diseño y eficiencia.

La tercera recomendación consiste en renovar el mobiliario, eligiendo modelos atemporales, de alta calidad y funcionalidad y que encajen bien a nivel estético. El mobiliario adecuado debe ofrecer espacio de almacenaje y mantener la coherencia visual, adaptándose a futuras tendencias.

En cuarto lugar, actualizar la grifería apostando por modelos que garanticen eficiencia y armonía visual. Aunque suele considerarse un elemento secundario, seleccionar la grifería idónea para cada pieza cerámica es esencial en términos de composición y de equilibrio. También es aconsejable que tengan reguladores para el ahorro de agua y energía.

Por último, apostar por una bañera para transformar el baño en un verdadero espacio de bienestar. Incorporar una bañera independiente aporta personalidad y se convierte en el elemento central del ambiente, sumando valor tanto en diseño como en calidad y sensación de confort.

