España

Los ingredientes básicos de tu cocina con los que eliminar todas las manchas de agua en las puertas de la ducha, según un ingeniero químico

Las manchas de agua de las mamparas de la ducha están formadas por cal y grasa, y se necesitan productos específicos para cada tipo de residuo

Guardar
Imagen recurso de una mampara
Imagen recurso de una mampara de ducha mojada (Freepik)

Tener manchas indeseadas en las puertas de la ducha es algo que molesta a muchas personas. Además de su impacto antiestético y de deteriorar los materiales, estas manchas pueden afectar la salud, ya que dificultan la limpieza profunda y se convierten en un foco ideal para la proliferación de gérmenes, bacterias y moho.

Un ingeniero químico ha revelado las claves para eliminarlas de forma sencilla, económica y efectiva utilizando tan solo dos productos caseros disponibles en cualquier hogar. Pero antes de aplicar la solución, surge una pregunta esencial: ¿de qué está compuesta realmente esta suciedad? El experto explica que se trata de una combinación de dos tipos de residuos muy distintos: la cal inorgánica, proveniente del agua dura, y los restos orgánicos, que se adhieren al vidrio con el paso del tiempo.

La cal inorgánica es una costra dura y blanca que se adhiere al vidrio cuando el agua se evapora, mientras que los restos orgánicos están compuestos por restos de jabón, champú y aceites corporales que forman un compuesto grasiento llamado estearato. El problema que advierte es que la mayoría de los productos solo solucionan la mitad del problema. Por eso se frota y no se consigue acabar con las manchas indeseadas.

“Los limpiadores convencionales suelen limpiar bien la parte orgánica, pero no la inorgánica” explica. Además, añade como cada elemento necesita su tratamiento específico: “Para disolver la costra mineral de calcio y magnesio, se necesita un ácido, por ejemplo, vinagre blanco o ácido cítrico. Y para eliminar la grasa, se requiere un surfactante.”

Limpieza con dos productos

Para lidiar con estas manchas, hay que realizar dos pasos, como los tipos de suciedad que poseen: para el estearato simplemente se necesita crear una fácil solución casera. Una cucharadita de jabón líquido diluido en 500 ml de agua caliente. El experto insiste en que el agua debe estar caliente obligatoriamente para que la mezcla sea eficaz, además de depositarla en una botella con pulverizador. Esto resolvería el problema de la grasa de las mamparas.

Para el segundo factor, la costra, se necesita vinagre de limpieza o vinagre industrial. Las propiedades de este básico ingrediente de cocina son increíbles: es desinfectante, desengrasante, desincrustante (anti-cal) y desodorizante gracias a su acidez natural. Se trata de un perfecto limpiador multiusos que elimina la suciedad, bacterias y hongos de diversas superficies, neutraliza olores y pule materiales como, en este caso, el cristal.

Para limpiar mejor, debes saber estos trucos

Adiós a las manchas: paso a paso

1- Coge una esponja y, con el producto casero a base de jabón líquido, limpia todo el cristal de la mampara de la ducha hasta que esté libre de grasa.

2- A continuación, aplica el ácido suave, el vinagre de limpieza o vinagre industrial, rociándolo sobre el cristal de las puertas de la ducha. Límpialo y sécalo con un paño de microfibra para evitar que aparezcan nuevas marcas.

En resumen, nunca había sido tan sencillo eliminar esas manchas rebeldes que parecían imposibles de quitar y mantener impecables las mamparas del baño. Con esta solución casera, la limpieza del hogar deja de ser una tarea pesada para convertirse en un gesto rápido, económico y eficaz.

Temas Relacionados

LimpiezaBañoSuciedadProductosHogarEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Juan Nattex, experto en sueño: “Dormir de lado es la postura más común, pero el 70% de las personas lo hace mal”

Sigue estos consejos prácticos para descansar mejor y evitar molestias

Juan Nattex, experto en sueño:

El as en la manga de Carlos III para no pagar medio millón de libras a su hermano Andrés por obligarle a abandonar Royal Lodge

El proceso de mudanza ha generado tensiones familiares y un incierto desenlace financiero para el antiguo residente

El as en la manga

El día en que un niño vendió su colección de tarjetas Pokémon para salvar la vida de su cachorro enfermo

El diagnóstico de parvovirus en el animal llevó a la familia a enfrentar un costoso tratamiento veterinario que no podían pagar

El día en que un

El secreto de la isla japonesa donde el 40% de la población vive más de 100 años

Aquellos que consiguen llegar al centenario también mantienen una salud funcional hasta etapas avanzadas de la vida

El secreto de la isla

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 4 de este 3 noviembre

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Super Once: estos son los
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Peinado ordena a

El juez Peinado ordena a la UCO analizar más de siete años de correos enviados y recibidos por Begoña Gómez en su cuenta oficial en Moncloa

Los testigos de abusos y manipulaciones perpetuados por la secta de Vistabella declaran en el juicio: “Nos decían que el sexo curaba”

Abascal acusa al PP de “entregar un balón de oxígeno a Pedro Sánchez”: critica que coincida la dimisión de Mazón con la declaración del fiscal general

Maribel Vilaplana confiesa el motivo de la reunión con Mazón y de qué hablaron: de fútbol, pero no del tiempo, y ni rastro de palabras como “DANA”, “Cecopi” o “lluvias”

La UCO revela nuevos mensajes de Koldo con el ministro Ángel Víctor Torres: “Estoy encima de tu pago...”

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 4 de este 3 noviembre

Las políticas de seguridad tras el apagón disparan el precio de la luz en octubre y encarecen un 7% la factura de los hogares

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Federico Sturzenegger: “Argentina es hoy uno de los cinco países del mundo con superávit fiscal”

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

DEPORTES

La esperanza de Oier Lazkano

La esperanza de Oier Lazkano para demostrar su inocencia: los precedentes que podrían exculpar al ciclista

El tenis femenino se rinde ante el dinero de Arabia: de las críticas iniciales a las WTA Finals

Brian Uriarte, nuevo campeón del Mundial JuniorGP: la promesa que emerge desde la factoría de talento de los Márquez

Cómo Sinner ha podido arrebatar el número 1 a Carlos Alcaraz pese a su espectacular año: triunfo clave en París

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1