Los ingredientes básicos de tu cocina con los que eliminar todas las manchas de agua en las puertas de la ducha, según un ingeniero químico

Imagen recurso de una mampara de ducha mojada (Freepik)

Tener manchas indeseadas en las puertas de la ducha es algo que molesta a muchas personas. Además de su impacto antiestético y de deteriorar los materiales, estas manchas pueden afectar la salud, ya que dificultan la limpieza profunda y se convierten en un foco ideal para la proliferación de gérmenes, bacterias y moho.

Un ingeniero químico ha revelado las claves para eliminarlas de forma sencilla, económica y efectiva utilizando tan solo dos productos caseros disponibles en cualquier hogar. Pero antes de aplicar la solución, surge una pregunta esencial: ¿de qué está compuesta realmente esta suciedad? El experto explica que se trata de una combinación de dos tipos de residuos muy distintos: la cal inorgánica, proveniente del agua dura, y los restos orgánicos, que se adhieren al vidrio con el paso del tiempo.

La cal inorgánica es una costra dura y blanca que se adhiere al vidrio cuando el agua se evapora, mientras que los restos orgánicos están compuestos por restos de jabón, champú y aceites corporales que forman un compuesto grasiento llamado estearato. El problema que advierte es que la mayoría de los productos solo solucionan la mitad del problema. Por eso se frota y no se consigue acabar con las manchas indeseadas.

“Los limpiadores convencionales suelen limpiar bien la parte orgánica, pero no la inorgánica” explica. Además, añade como cada elemento necesita su tratamiento específico: “Para disolver la costra mineral de calcio y magnesio, se necesita un ácido, por ejemplo, vinagre blanco o ácido cítrico. Y para eliminar la grasa, se requiere un surfactante.”

Limpieza con dos productos

Para lidiar con estas manchas, hay que realizar dos pasos, como los tipos de suciedad que poseen: para el estearato simplemente se necesita crear una fácil solución casera. Una cucharadita de jabón líquido diluido en 500 ml de agua caliente. El experto insiste en que el agua debe estar caliente obligatoriamente para que la mezcla sea eficaz, además de depositarla en una botella con pulverizador. Esto resolvería el problema de la grasa de las mamparas.

Para el segundo factor, la costra, se necesita vinagre de limpieza o vinagre industrial. Las propiedades de este básico ingrediente de cocina son increíbles: es desinfectante, desengrasante, desincrustante (anti-cal) y desodorizante gracias a su acidez natural. Se trata de un perfecto limpiador multiusos que elimina la suciedad, bacterias y hongos de diversas superficies, neutraliza olores y pule materiales como, en este caso, el cristal.

Para limpiar mejor, debes saber estos trucos

Adiós a las manchas: paso a paso

1- Coge una esponja y, con el producto casero a base de jabón líquido, limpia todo el cristal de la mampara de la ducha hasta que esté libre de grasa.

2- A continuación, aplica el ácido suave, el vinagre de limpieza o vinagre industrial, rociándolo sobre el cristal de las puertas de la ducha. Límpialo y sécalo con un paño de microfibra para evitar que aparezcan nuevas marcas.

En resumen, nunca había sido tan sencillo eliminar esas manchas rebeldes que parecían imposibles de quitar y mantener impecables las mamparas del baño. Con esta solución casera, la limpieza del hogar deja de ser una tarea pesada para convertirse en un gesto rápido, económico y eficaz.