“Es pro Sánchez y pro Maduro. El fin justifica los medios”: la Policía revela cómo los jefes de Plus Ultra decidieron buscar la influencia de Zapatero para rescatar la aerolínea

Zapatero en Caracas con Delcy Rodríguez, en una foto de archivo. (Europa Press)

Hubo, desde el principio, dos nombres que los jefes de Plus Ultra pusieron sobre la mesa cuando empezaron a organizarse para conseguir que España rescatara la aerolínea en plena pandemia del covid: José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente socialista, y José Luis Ábalos, en ese momento ministro de Transportes del Gobierno. Zapatero era una buena opción, según los directivos, porque era “pro Sánchez y pro Maduro” y el “fin justifica los medios”.

Estas conversaciones forman parte de un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional al que ha tenido acceso Infobae y que forma parte del caso que investiga la Audiencia Nacional. El informe recoge las conversaciones de los implicados en la presunta trama del ‘caso Plus Ultra’ y del rol que podía jugar el expresidente del Gobierno Zapatero en su misión. Entre estos mensajes extraídos del móvil de Rodolfo Reyes en colaboración con Estados Unidos, puede leerse un intercambio de mensajes entre los directivos de Plus Ultra Reyes y Julio Martínez Sola (actual presidente de la aerolínea) que se produjo el 30 de marzo de 2020, al inicio de la pandemia del coronavirus, en la que buscaban cómo mover “los hilos políticos, tema ayudas, financiamiento, etc”, a lo que el presidente de Plus Ultra contestó que el CEO, Roberto Roselli, se lo había comentado ya: “Me lo estuvo comentando Roberto, lo he lanzado por dos vías”.

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“Delcy [actual dirigente venezolana] que llame a Ábalos”, le sugirió Reyes a Martínez Sola, que a su vez apuntó: “O alguien con Zapatero”. “Sirve pa’ algo ese ‘señor’”, comenta Rodolfo Reyes con lo que puede entenderse como cierto aire despectivo. A lo que Martínez Sola le contesta: “Es pro Sánchez”. “Y pro Maduro”, añade Reyes. “El fin justifica los medios”, zanja Martínez Sola.

Informe de la UDEF sobre el caso Plus Ultra (Montaje Infobae España)

Reyes le responde entonces que va a preguntar por sus amigos en Caracas y que la crisis es una oportunidad y que hay que encontrarla.

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Según señala la UDEF en este informe remitido al juez Calama, la cronología de mensajes de los integrantes de la presunta trama refuerza la hipótesis que ya investiga la Audiencia Nacional, es decir, “la existencia de una red de influencia que trasciende del ámbito meramente empresarial, en la que, mediante las interacciones entre los investigados, además de reforzar la consistencia de las relaciones, se ponen de manifiesto las influencias de carácter ilícito utilizadas para lograr la concesión de la ayuda pública por importe de 53 millones de euros adjudicada a Plus Ultra”.

Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, celebrando con ostras y champán el rescate de la SEPI (Informe de la UDEF)

Zapatero y el “tema lobby político Plus Ultra”

Pese a que los mensajes plasmados por la Policía no recogen detalles ni pruebas de cómo se concretó la influencia de Zapatero para ayudar a conseguir ese rescate, desde el momento en el que los directivos plantearon explorar la vía Zapatero y seguir adelante dejando atrás la de Ábalos, en el intercambio de mensajes hay referencias a la intermediación del expresidente o de su colaborador de confianza, Julio Martínez Martínez, en alguna de las reuniones que concluyeron en el rescate final de Plus Ultra por parte de la SEPI.

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El mismo día que se produjo ese intercambio de ideas entre las dos vías que pensaban seguir, Reyes habla con Ramón Gordils para preguntarle si cree que “podamos pedir ayuda a Zapatero.. tema lobby politico Plus Ultra Líneas Aereas. Ayudas publicas y/o financiamiento”.

Gordils le responde a Rodolfo Reyes que: “Habría que esperar un poco”. “Porque ahora mismo caería muy mal” – “Hay una cosa que se llama ICO” - “que vaya recorriendo la ruta formal yo busco como llegarle a ZP” - Tu mismo puedes ser el interlocutor?, a lo que Rodolfo Reyes plantea: “Sip, con Julio Martínez que se mueve bien por alla en Madrid”, en referencia a Martínez Sola.

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Por todo esto, los agentes indican que “en la cúspide de la red de influencia se ubicaría Zapatero, quien ejercería un liderazgo no visible en la estructura formal”, pues realizaba “una supervisión estratégica del proceso de concesión de la ayuda”, desde el contacto inicial, donde Reyes afirma que: “Julio habló con ZP 11 min”, “le explicó todo”; como a medida que se suceden los avances “se notaba que nos han recibido por “altas” recomendaciones”; “Si bro. Nuestro pana Zapatero detrás”, en referencia a las reuniones celebradas con el Secretario de Estado de Transportes.

Como ejemplo de esa capacidad de influencia que tenía la red para la concesión de la ayuda pública, los agentes recogen también otra conversación el 17 de febrero de 2021, un año después de que se iniciaran sus trámites para salvar a la aerolínea.

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Ya ha pasado casi un año desde que empezaron a moverse. Roselli informa a Reyes de que la “SEPI todo bien”. A continuación, le reenvía una captura de pantalla de la conversación que mantiene con Julio Martínez Martínez (el colaborador de Zapatero), en la que éste le pregunta “que tal la reunión?”.

Roselli le indica a Martínez Martínez que ese mismo día “le mandan resumen de condiciones y mañana borradores”. “Me gustaría apretar a ver si llegamos al 23 yo si que llego pero no se ellos”. A quien se parece referir Roselli -indica la Policía- es a los asesores contratados por la SEPI, esto es Daiwa Corporate Advisory SL y Deloitte Legal.

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En la misma conversación, Roselli añade: “Ahí seria bueno vuestra presión”. “De acuerdo”, le contesta Martínez Martínez. Eso les permite a los agentes observar una “referencia explícita a la capacidad de influencia de la red liderada por José Luis Rodríguez Zapatero en el procedimiento de la concesión de la ayuda pública”.

En una conversación en la que Martínez Sola informa al máximo accionista de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, que iba a tener una reunión con Martínez Martínez, Reyes le escribe al presidente de la aerolínea que lo que quiere es “que hable con la SEPI, él [Martínez Martínez] o Zapatero, y saquen aunque sea de palabra que nos conceden la ayuda con un 100% de seguridad”, escribió Rodolfo Reyes al presidente de la aerolínea.

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Con esta reunión los directivos de la aerolínea pretendían, apunta la Policía, “que intervengan y mediante su influencia les aseguren al 100 por 100 que se les otorgará la ayuda pública y, tras haberla la obtenido, busquen un banco para el préstamo puente”.

Y ante esto, los agentes concluyen que “la red de influencia operaría mediante la suscripción de contratos y la emisión de facturas que justificarían determinados movimientos financieros”.

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En las más de 300 páginas que constituyen el informe, la UDEF considera que hay indicios suficientes para “constatar” la existencia de una red organizada, dotada de una estructura “definida y jerarquizada, con un reparto de funciones y tareas claramente definidas entre sus integrantes, cuyo objeto es el ejercicio de influencias de carácter ilícito”.

Esta red estaría liderada y basada en los contactos de José Luis Rodríguez Zapatero, con influencias ejercidas en favor de clientes que abonarían dichos servicios a través del entorno societario controlado por Julio Martínez Martínez a través del cual se canalizarían los fondos hacia Zapatero ”y su entorno familiar más cercano”.