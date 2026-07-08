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La princesa Leonor aparece por sorpresa en el primer discurso público de la infanta Sofía y apoya a su hermana pequeña en Zaragoza

La hija mayor de los reyes ha sorprendido con una camisa de rebajas de Zara y un pantalón blanco

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La princesa Leonor y la infanta Sofía en el acto
La princesa Leonor y la infanta Sofía acuden a Zaragoza. (Europa Press)

El Monasterio de Cogullada en Zaragoza se convirtió esta mañana en el escenario de una doble sorpresa para la agenda institucional de la Casa Real. La Infanta Sofía, inicialmente protagonista absoluta de la jornada por ser su tercer acto en solitario, vio cómo su hermana, la Princesa Leonor, irrumpía sin previo aviso para acompañarla y respaldar un momento clave de su incipiente carrera pública. La presencia de ambas hermanas, a escasas semanas de completar importantes etapas formativas, ha acaparado la atención de los asistentes y de los medios, que no esperaban este giro en la organización del evento.

La jornada, organizada por la Fundación Ibercaja bajo el lema “Crea tu propia constelación”, tenía previsto reunir a 25 docentes finalistas de la primera edición de ‘Docentes Referentes’. La infanta Sofía iba a ejercer como anfitriona y, además, se preparaba para pronunciar su primer discurso público ante los premiados y sus familias.

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La llegada de la princesa de Asturias, que concluye en dos días su formación militar, añadió dimensión simbólica al acto y reforzó el mensaje de unidad y apoyo mutuo entre las hijas de los reyes. Este encuentro no solo representó un momento de visibilidad institucional para ambas, sino que permitió observar, una vez más, la evolución de su imagen pública y su capacidad para adaptarse a distintos escenarios.

El look inesperado de la princesa Leonor

La llegada de la princesa Leonor a Zaragoza trajo consigo una elección de vestuario que no pasó desapercibida. Optó por una camisa de mezcla de algodón y lino con detalles de pinzas en la cintura, adquirida en Zara durante las rebajas por 10,38 euros; un modelo de manga corta y cuello solapa que destacaba por su sencillez y ajuste favorecedor. La acompañó con un pantalón blanco, básico del verano, de corte actual y líneas limpias, aportando un aire desenfadado pero sofisticado, fiel al estilo que ha adoptado en sus últimas apariciones.

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El cabello suelto y un maquillaje muy natural reforzaron la imagen de una heredera próxima, conectada con su generación y con las tendencias accesibles. La elección de prendas asequibles y la ausencia de accesorios ostentosos refuerzan la narrativa de una monarquía que busca conectar con la ciudadanía desde la cotidianidad y la sencillez, sin renunciar a la elegancia. Este conjunto, además de marcar un contraste con las propuestas más formales vistas durante su formación militar, remarca la versatilidad de Leonor en el uso de la moda como herramienta de comunicación pública.

En paralelo, la infanta Sofía mantuvo la coherencia de su propio estilo, apostando por una blusa blanca de la firma Ba&sh, ya conocida en su vestidor y reconocible por su escote en ‘V’ con cordones y detalles troquelados. El pantalón azul celeste, de lino y corte amplio, y las alpargatas blancas de fabricación nacional completaron un look cómodo y fresco, ideal para la actividad al aire libre y la interacción cercana con los docentes. Ambas hermanas han consolidado, con sus decisiones estilísticas, una imagen alejada de la ostentación y volcada en la funcionalidad.

Un apoyo clave y una fecha simbólica para Sofía

La presencia de la princesa Leonor en el evento no solo aportó un refuerzo emocional a la infanta Sofía en una jornada relevante para su proyección institucional, sino que se interpretó también como un gesto de sororidad y respaldo familiar. Sofía debía enfrentarse a su primer discurso en público, un reto que marca un antes y un después en la agenda de la hija menor de los reyes tras su primer año en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College. El acompañamiento de su hermana mayor, a punto de iniciar estudios universitarios tras culminar su formación militar, dotó al acto de mayor significado.

La infanta durante la jornada en Zaragoza
El acto público de la infanta Sofía. (Ramón Comet/Europa Press)

Durante la jornada, ambas participaron activamente en los talleres con los docentes finalistas y conocieron de cerca los proyectos seleccionados por la Fundación Ibercaja en ámbitos como liderazgo educativo, sostenibilidad, inclusión, investigación y educación integral para la salud. El ambiente distendido facilitó el intercambio de experiencias y permitió observar la naturalidad con la que las dos jóvenes interactúan en entornos profesionales y educativos.

La jornada culminó con el acto institucional de entrega de ayudas a los docentes ganadores, en el que Sofía asumió el protagonismo esperado y Leonor brindó su apoyo desde la primera fila. La conjunción de ambas presencias, junto a la elección de looks actuales, sencillos y accesibles, proyecta la imagen de una nueva generación real que transita entre tradición y modernidad, y que apuesta por la cercanía como valor central de su papel público.

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