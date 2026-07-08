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El inesperado giro en el testamento de Valentino: una fundación en Liechtenstein hereda toda su fortuna

El diseñador italiano dejó un patrimonio valorado en cientos de millones de euros que incluye un castillo en Francia, un yate de 46 metros, villas, obras de arte y cuentas bancarias internacionales

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Valentino en una imagen de archivo. Europa Press
Valentino en una imagen de archivo. Europa Press

El legado de Valentino Garavani ya tiene destino. Seis meses después del fallecimiento del legendario diseñador italiano, han salido a la luz los documentos que aclaran qué ocurrirá con la inmensa fortuna que amasó durante toda una vida dedicada a la moda. Y la decisión ha sorprendido incluso a quienes mejor conocían al creador.

Según ha desvelado el diario italiano Corriere della Sera, Valentino nombró única heredera de todo su patrimonio a la Valentino Garavani–Giancarlo Giammetti Foundation, una fundación con sede en Vaduz, la capital de Liechtenstein. Una decisión que quedó reflejada en el testamento que el modisto firmó el 29 de marzo de 2023 ante un notario de Gstaad, en Suiza, y que comenzó a ejecutarse tras su fallecimiento, el pasado 19 de enero de 2026, a los 93 años.

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Al no tener descendencia ni herederos forzosos, Valentino podía disponer libremente del cien por cien de sus bienes, y optó por concentrar todo su patrimonio en esta fundación, cuya existencia había permanecido prácticamente en la sombra hasta ahora.

Un patrimonio valorado en cientos de millones de euros

La herencia de Valentino está formada por algunos de los bienes más exclusivos del panorama internacional. Entre ellos figura su espectacular yate de 46 metros, la histórica Villa Letizia, situada en la Vía Apia de Roma y con más de treinta estancias, además de una importante colección de arte con obras de Pablo Picasso y Andy Warhol, inversiones financieras internacionales y cuentas bancarias en entidades privadas como Coutts & Company, el histórico banco británico donde también fue cliente la reina Isabel II.

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El diseñador de moda Valentino en 2018. EFE/Jason Szenes
El diseñador de moda Valentino en 2018. EFE/Jason Szenes

A esta lista se suma uno de los grandes símbolos de la vida del diseñador: el castillo de Wideville, una impresionante residencia del siglo XVI situada a las afueras de París y adquirida por Valentino en 1995. Según la información publicada por Corriere della Sera, la propiedad ya forma parte de la sucesión y se encuentra actualmente en proceso de venta, una operación que permitirá ejecutar las disposiciones del testamento.

Aunque la fundación de Liechtenstein será la propietaria del patrimonio, los documentos también revelan que el testamento contempla una serie de legados particulares cuyos destinatarios no se han hecho públicos.

Entre las personas que podrían beneficiarse figuran algunas de las más cercanas al diseñador, como su pareja, Vernon Bruce Hoeksema; su inseparable socio y amigo durante más de seis décadas, Giancarlo Giammetti; su sobrino Piero Villani o la familia del brasileño Carlos Souza, uno de sus colaboradores históricos.

Giancarlo Giammetti y Bruce Hoeksema en el funeral de Valentino. REUTERS/Yara Nardi
Giancarlo Giammetti y Bruce Hoeksema en el funeral de Valentino. REUTERS/Yara Nardi

Precisamente Giammetti desempeñará un papel fundamental en esta nueva etapa. El empresario forma parte del grupo de ejecutores testamentarios, junto al fiduciario neerlandés Ronald Feijen y el prestigioso abogado suizo Marc Bonnant, responsables de gestionar la compleja sucesión y de ejecutar las últimas voluntades del modisto.

Además, los tres integran el consejo de administración de la fundación junto a otros expertos internacionales en banca privada y gestión patrimonial.

El diseñador de moda italiano Valentino Garavani. (Foto AP/Gregorio Borgia, archivo)
El diseñador de moda italiano Valentino Garavani. (Foto AP/Gregorio Borgia, archivo)

La decisión de Valentino responde a una estrategia que muchos grandes patrimonios internacionales utilizan para garantizar la continuidad de sus bienes. Concentrar toda la herencia en una fundación permite mantener unido el patrimonio, facilitar su administración y preservar el legado artístico y personal del diseñador durante las próximas décadas. Con ello, uno de los grandes nombres del made in Italy deja también una última muestra de cómo entendía la planificación de su fortuna, con la misma discreción y precisión con la que construyó su imperio de la moda.

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