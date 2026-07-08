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Un hospital de Barcelona presenta un nuevo medicamento que reduce a la mitad los días de migraña en pacientes sin otras opciones

Más de cinco millones de personas en España sufren de migraña

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El equipo científico del Hospital de Bellvitge y el Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL) / IDIBELL
El equipo científico del Hospital de Bellvitge y el Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL) / IDIBELL

El Hospital Universitario de Bellvitge de Barcelona ha demostrado que el nuevo fármaco atogepant reduce a la mitad los días de dolor en pacientes con migraña refractaria que ya han agotado todas las opciones disponibles. Según demuestran las investigaciones, el medicamento es capaz de bloquear la acción de cierta sustancia natural del cuerpo que causa las migrañas.

El atogepant llegó a España en 2024 tras demostrar su eficacia para prevenir la migraña, pero aún no se sabía si además funcionaría en aquellas personas que ya no tenían otras opciones preventivas disponibles. Ahora, los científicos del Hospital de Bellvitge y el Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL) confirman en un artículo publicado en The Journal of Headache and Pain que hasta un 30 % de estos pacientes también pueden beneficiarse del atogepant.

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La migraña es una de las principales causas de discapacidad en el mundo y afecta a más de cinco millones de personas en España, según la Sociedad Española de Neurología (SEN). A pesar de los avances de los últimos años, hay personas que, a pesar de haber probado todos los tratamientos preventivos disponibles, siguen sufriendo migrañas casi cada día. Este estudio aporta una nueva opción precisamente para este grupo de personas.

Coordinado desde la Unidad de Cefaleas del Hospital de Bellvitge, el estudio ha contado con la participación de 17 hospitales de todo el territorio español. Además, se trata de la primera investigación que evalúa la efectividad de este tratamiento en personas que ya no habían respondido a los anticuerpos monoclonales dirigidos contra el CGRP, una de las principales opciones preventivas disponibles.

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Una alternativa para los casos más difíciles de tratar

El estudio ha incluido a 252 personas con migraña de alta complejidad clínica. Más del 80% presentaban migraña crónica, casi la mitad sufrían mal de cabeza diario y todos habían fracasado con tratamientos preventivos previos, incluidos los anticuerpos monoclonales anti-CGRP.

A pesar de este perfil especialmente complejo, los resultados muestran que cerca de un 30% de los pacientes reducen al menos un 50% los días de migraña; un 44% experimentan una mejora clínica significativa; y que disminuyen tanto la intensidad del dolor como la necesidad de medicación para tratar las crisis.

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“Cuando apareció este tratamiento, todos nos hacíamos la misma pregunta: ¿serviría también cuando los otros fármacos ya habían fracasado? Este estudio es el primero que nos permite responderla”, explica el doctor Albert Muñoz-Vendrell, neurólogo del Hospital de Bellvitge, investigador clínico en el grupo de Enfermedades Neurológicas y Neurogenética del IDIBELL e investigador principal del trabajo.

Evidencia en práctica clínica real

A diferencia de los ensayos clínicos, el estudio refleja qué ocurre en la práctica asistencial habitual, con pacientes de migraña que acumulan años de evolución de la enfermedad y múltiples fracasos terapéuticos.

El análisis también muestra que, cuantos más tratamientos preventivos han fracasado previamente, menor es la probabilidad de respuesta. Este hallazgo, junto con el medicamento, puede ayudar a orientar mejor las futuras decisiones terapéuticas a la vez que refuerza la importancia de un abordaje personalizado.

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