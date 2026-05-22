España

Cuatro cosas que hay que hacer antes de las 10 de la mañana para reducir el riesgo de demencia, según neurólogos

No existen fórmulas infalibles para prevenir la demencia, pero ciertos hábitos sencillos realizados al comenzar el día pueden marcar la diferencia en la salud cognitiva, según nuevos estudios

Guardar
Google icon
Cuatro cosas que hay que hacer antes de las 10 de la mañana para reducir el riesgo de demencia, según neurólogos (VisualesIA Scribnews)
Cuatro cosas que hay que hacer antes de las 10 de la mañana para reducir el riesgo de demencia, según neurólogos (VisualesIA Scribnews)

La edad, la genética y los antecedentes familiares influyen en el riesgo de desarrollar demencia, y no existe ningún remedio inflalible que elimine esa posibilidad por completo. Lo que sí hay son hábitos cotidianos que, según investigadores citados por Eating Well, pueden contribuir a mantener la salud cognitiva en mejor estado durante más tiempo. Y algunos de esos hábitos caben perfectamente antes de las diez de la mañana.

Salir a la calle nada más levantarse

Lo primero que recomiendan los especialistas en salud cerebral es también lo más fácil: exponerse a la luz natural por la mañana. La luz del sol es una de las señales más potentes para el ritmo circadiano, el mecanismo interno que regula el ciclo de sueño y vigilia.

PUBLICIDAD

“La exposición a la luz diurna temprana activa nuestros centros retino-hipotalámicos, responsables de controlar el ritmo circadiano, que desempeña un papel central en la preservación de la calidad general del sueño, la mejora del rendimiento cognitivo y el mantenimiento de la salud cerebral a largo plazo”, explica Jon Stewart Hao Dy, neurólogo certificado. Recibir luz natural por la mañana le indica al cerebro que el día ha empezado. Hao Dy recomienda pasar entre diez y veinte minutos al aire libre al poco de despertar, sin necesidad de hacer ejercicio.

Empezar el día con un vaso de agua

Después de varias horas sin beber, el cuerpo amanece con cierto grado de deshidratación, y el cerebro lo nota. “El cerebro humano está compuesto por aproximadamente un 75% de agua, de modo que si su contenido hídrico disminuye por deshidratación, la velocidad de procesamiento cognitivo se ralentiza considerablemente y la memoria de trabajo se reduce de forma significativa”, señala Wilfred G. van Gorp, neuropsicólogo clínico.

PUBLICIDAD

Un estudio de cohortes de 2025 con adultos mayores cognitivamente sanos encontró que una ingesta diaria de líquidos más baja se asociaba con niveles más elevados o aumentos más rápidos en la deposición de beta-amiloide, un cambio cerebral vinculado al alzhéimer.

La neuróloga Miriam Emil Ortíz ha redactado un curso con una serie de pautas para retrasar la enfermedad del Alzheimer

Moverse antes de quedarse quieto

Van Gorp también explica que incorporar pequeñas pausas de movimiento a primera hora puede mejorar la circulación, la energía y la claridad mental: “La actividad física produce factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF), una proteína esencial para la reparación y el crecimiento neuronal”, señala el neuropsicólogo.

Moverse al aire libre refuerza además la señal de inicio del día. “Siempre recomiendo a los pacientes que eviten comenzar el día con una inactividad prolongada en interiores y exposición a pantallas con poca luz, ya que estos pequeños hábitos pueden retrasar la alineación del ritmo circadiano y afectar negativamente al rendimiento cognitivo durante el día y a la calidad del sueño más tarde”, advierte Hao Dy. Un paseo corto, estirar mientras se hace el café o resolver alguna tarea del hogar antes de sentarse a trabajar son opciones suficientes.

Anotar tres planes para el día

Allison B. Reiss, doctora en Medicina y miembro del Consejo Asesor Médico, Científico y de Detección de Memoria de la Fundación del Alzheimer de América, propone otro hábito sencillo: empezar la mañana pensando en tres cosas del día que generen ilusión. “Al comenzar la mañana, planifica tres cosas que harás a lo largo del día y que te aportarán alegría y satisfacción. La emoción positiva es buena para el cerebro y el cuerpo”, recomienda la especialista.

Un estudio reciente encontró que el afecto positivo, la satisfacción con la vida y el sentido de propósito se asociaban con un menor riesgo de demencia. El acto de planificar activa la toma de decisiones, la memoria y el pensamiento flexible, mientras que anticipar momentos agradables puede reducir el estrés, relacionado con el deterioro cognitivo. Algunos de esos planes pueden coincidir además con hábitos protectores, como quedar con alguien o hacer ejercicio.

Temas Relacionados

CerebroAlzheimerSalud CognitivaDemenciaHábitos SaludablesEspaña-SaludEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un peregrino británico muere tras caer a un río en Navarra: habría intentado cruzarlo por un puente improvisado

Un vecino de Puente la Reina encontró el cadáver a primera hora de la mañana y alertó a los servicios de emergencia

Un peregrino británico muere tras caer a un río en Navarra: habría intentado cruzarlo por un puente improvisado

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Este es el motivo por el que las personas se quedan en relaciones que les hacen daño, según una psicóloga

Pese a que deterioran su bienestar, muchas personas reconocen no ser capaces de romper ciertos vínculos afectivos

Este es el motivo por el que las personas se quedan en relaciones que les hacen daño, según una psicóloga

Ábalos asegura que advirtió a Pedro Sánchez contra el rescate de Plus Ultra y responsabiliza a Zapatero de la decisión

El exministro de Transportes lo ha expresado así este viernes desde Soto del Real, donde permanece en prisión preventiva. Dice sentirse “agraviado” por el PSOE, que “arropa” y “protege” al expresidente mientras a él no se le “dio oportunidad”

Ábalos asegura que advirtió a Pedro Sánchez contra el rescate de Plus Ultra y responsabiliza a Zapatero de la decisión

Los antiguos compañeros de Mónica García dejarán de hacer horas extra en protesta “contra el maltrato del Ministerio y la Consejería de Sanidad”

La plantilla de anestesiología del Hospital 12 de Octubre parará de realizar peonadas a partir de junio

Los antiguos compañeros de Mónica García dejarán de hacer horas extra en protesta “contra el maltrato del Ministerio y la Consejería de Sanidad”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ábalos asegura que advirtió a Pedro Sánchez contra el rescate de Plus Ultra y responsabiliza a Zapatero de la decisión

Ábalos asegura que advirtió a Pedro Sánchez contra el rescate de Plus Ultra y responsabiliza a Zapatero de la decisión

Una cuenta compartida por Zapatero y su mujer recibió 1,5 millones de euros entre 2020 y 2025

Una mujer española consigue que la Justicia reconozca su divorcio dictado en Florida a pesar de la incomparecencia de su exmarido

España releva la misión de Líbano y despide a la unidad de 337 militares que asumirá el liderazgo del despliegue de la ONU

España participa en el ‘Trojan Footprint 26’, un ejercicio militar con más de 3.000 soldados de 24 países en Georgia y Rumanía

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 22 de mayo

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 22 de mayo

Los ahorradores se vuelcan en los fondos de inversión atraídos por su rentabilidad: ya suponen el 26,7% del PIB y baten récords

Aviso para inquilinos: estas son las cláusulas abusivas más frecuentes en los contratos de alquiler de vivienda

No basta con tener empleo ni con formación: la generación Z tiene que destinar hasta el 98,7% de su salario en pagar el alquiler

Telefónica traspasa su icónico edificio de Gran Vía a Tomás Olivo por una suma superior a 200 millones de euros

DEPORTES

Es oficial: Pep Guardiola anuncia su salida del Manchester City

Es oficial: Pep Guardiola anuncia su salida del Manchester City

Inglaterra presenta su lista de convocados para el Mundial 2026: Tuchel sorprende con una selección marcada por ausencias de renombre

Arbeloa se despide como entrenador del Real Madrid: “No hay ninguna posibilidad de que pueda estar en el cuerpo técnico de Mourinho”

De jugar descalza en las calles de Haití a “vivir el sueño” de jugar una final de Champions y aspirar al Balón de Oro

De futbolista profesional a pitar la final de la Champions League femenina entre el FC Barcelona y Lyon: la historia de Tess Olofsson