España

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Zaragoza

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Guardar
Google icon
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

El tipo de clima que hay en cierta región está determinado por distintos factores entre los que se encuentran la altitud, la latitud, orientación del relieve, distancia al mar y corrientes marinas, dando pauta al llamado “tiempo meteorológico” que a su vez se basa en otros elementos como la temperatura, la presión, el viento, la humedad y la precipitación para delinear las condiciones atmosféricas en un territorio en un corto plazo.

Para catalogar el clima se utiliza por lo general el sistema desarrollado por Wladimir Köppen, aunque también está el sistema Thornthwaite, ésta última que además toma en cuenta la diversidad biológica y los efectos del cambio climático sobre ella. Otras como Bergeron y Spacial Synoptic se centran en el origen de las masas de aire que definen el clima de una región.

PUBLICIDAD

Debido al cambio climático, actualmente el planeta está en un proceso de redistribución en el que alguna modificación, por mínima que sea, en la temperatura media anual provoca cambios en los hábitats y sus condiciones.

En este contexto, aquí te dejamos el estado del tiempo para Zaragoza este martes 19 de mayo.

PUBLICIDAD

En Zaragoza se pronostica una temperatura máxima de 30 grados centígrados y una mínima de 16 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 1% durante el día y del 2% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 36% en el transcurso del día y del 10% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 30 kilómetros por hora en el día y los 26 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se prevé que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 10.

La predicción del estado del tiempo en Zaragoza (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Zaragoza (Imagen ilustrativa Infobae)

Zaragoza se encuentra al noreste del país, por lo que en esta región predomina el clima estepario, también conocido como de estepa, así como semiárido templado y frío.

Este clima se caracteriza por inviernos muy fríos y veranos que bien pueden ser templados o cálidos. Mientras que las lluvias suelen ser escasas.

Sin embargo, también hay regiones donde se hace presente el clima subtropical húmedo, en el que se hacen presentes inviernos fríos o templados, así como veranos húmedos y cálidos, en el que las lluvias se distribuyen a lo largo del año.

De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) del Gobierno de España, Zaragoza registra una temperatura media que ronda los 15 grados centígrados.

Las autoridades españolas de meteorología precisan que la temperatura baja promedio ronda los 7.5 grados centígrados, siendo los fríos más crudos los que se viven en diciembre y enero.

En contraste, las máximas temperaturas alcanzan los 20 grados centígrados promedio y aparecen los meses de junio y agosto.

Son dos climas los que predominan en Zaragoza (Reuters)
Son dos climas los que predominan en Zaragoza (Reuters)

El clima en España

España se caracteriza por ser soleado, donde las horas de sol rondan las 3 mil horas al año. Las temperaturas en este país mediterráneo son suaves, sin embargo, sí hay marcadas diferencias entre estaciones y las distintas zonas.

Aunque la Amet registra hasta 13 tipos de climas en España, son realmente cuatro los que predominan: oceánico, mediterráneo de veranos frescos, mediterráneo continental y estepario frío.

El oceánico se caracteriza por ser templado con veranos frescos, precipitaciones abundantes y bien repartidas durante el año.

En España aparece principalmente por el norte y oeste de Galicia, el Cantábrico, el Sistema Ibérico, noreste de la meseta norte y gran parte de los Pirineos, exceptuando las zonas más altas.

El mediterráneo de veranos frescos, como lo dice su nombre, tiene veranos secos y frescos, así como inviernos fríos o templados, mientras que la mayor parte de las lluvias caen en invierno o estaciones intermedias.

Este clima abarca la mayor parte de la meseta norte, interior de Galicia y numerosas zonas montañosas del centro y sur de la península. En Canarias, se extiende ampliamente por el interior de las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, así como en las zonas más elevadas de Gran Canaria.

El mediterráneo continental registra inviernos templados y lluviosos, así como veranos secos y cálidos.

Este tipo de clima se hace presente en gran parte de la península ibérica y los Baleares. Se extiende por la mayor parte de la mitad sur y de las regiones costeras mediterráneas, a excepción de las zonas áridas del sureste.

En cuanto al estepario frío, los inviernos son muy fríos y los veranos pueden ser templados o cálidos, además, las precipitaciones son escasas.

Este clima se extiende por el sureste de la península, el valle del Ebro, la meseta sur y, en menor medida, por Extemadura, Baleares y el centro de la meseta norte. También se observan en todas las islas del archipiélago canario.

Durante la primavera y el otoño es cuando se registran el estado del tiempo más agradable en España, clima que permiten disfrutar del aire libre prácticamente todo el día.

Las temperaturas máximas se alcanzan durante julio y agosto, los meses más calurosos y secos en todo el país.

Mientras que las temperaturas mínimas suelen darse en enero y febrero, meses que también coinciden con los días con más lluvias, principalmente en el norte de España.

Temas Relacionados

Clima en EspañaClima en ZaragozaClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Andalucía sitúa al PP de Feijóo ante un dilema clave para las próximas elecciones generales condicionado por los pactos con Vox en las comunidades

Moreno demuestra que el discurso moderado también funciona en un contexto en el que el PP nacional se ha escorado a la derecha para capitalizar el voto descontento

Andalucía sitúa al PP de Feijóo ante un dilema clave para las próximas elecciones generales condicionado por los pactos con Vox en las comunidades

El PSOE constata el fracaso de la fórmula de los ministros candidatos: la apuesta de Sánchez no logra movilizar al electorado

La apuesta de Ferraz por convertir a ministros en candidatos autonómicos no logra contener el deterioro electoral socialista en los territorios

El PSOE constata el fracaso de la fórmula de los ministros candidatos: la apuesta de Sánchez no logra movilizar al electorado

Las dificultades en ayuntamientos y consulados marcan el primer mes de la regularización de migrantes: “Se han tomado el real decreto como un menú a la carta”

El movimiento Regularización Ya reclama más implicación institucional y solicitará prorrogar el plazo de solicitudes más allá del 30 de junio

Las dificultades en ayuntamientos y consulados marcan el primer mes de la regularización de migrantes: “Se han tomado el real decreto como un menú a la carta”

El 47% de los hogares que viven de alquiler en España necesitaría al menos 40 años para ahorrar la entrada de una vivienda

Un estudio advierte de que la barrera inicial para acceder a una hipoteca agrava la brecha entre quienes tienen apoyo familiar y quienes parten de cero

El 47% de los hogares que viven de alquiler en España necesitaría al menos 40 años para ahorrar la entrada de una vivienda

Los secretos mejor guardados de la boda de Harry y Meghan: del guiño oculto en el velo al detalle íntimo que casi nadie conocía

Ocho años después del enlace de los duques de Sussex, siguen saliendo a la luz los símbolos y curiosidades escondidos en una ceremonia que marcó un antes y un después en la historia reciente de la monarquía británica

Los secretos mejor guardados de la boda de Harry y Meghan: del guiño oculto en el velo al detalle íntimo que casi nadie conocía
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Andalucía sitúa al PP de Feijóo ante un dilema clave para las próximas elecciones generales condicionado por los pactos con Vox en las comunidades

Andalucía sitúa al PP de Feijóo ante un dilema clave para las próximas elecciones generales condicionado por los pactos con Vox en las comunidades

El PSOE constata el fracaso de la fórmula de los ministros candidatos: la apuesta de Sánchez no logra movilizar al electorado

Vox “condicionará” al PP en Andalucía para formar gobierno: “Nuestra responsabilidad es ejercer la fuerza”

Estas son las primeras imágenes de los trenes automáticos que circularán por la Línea 6 del Metro de Madrid en 2027

Elecciones de Andalucía 2026, en directo: Sánchez defiende la sanidad pública universal y ataca el concepto de “prioridad nacional” de Vox

ECONOMÍA

El 47% de los hogares que viven de alquiler en España necesitaría al menos 40 años para ahorrar la entrada de una vivienda

El 47% de los hogares que viven de alquiler en España necesitaría al menos 40 años para ahorrar la entrada de una vivienda

Intentar echar a un inquilino puede acabar con el casero en la cárcel: amenazar o cambiar la cerradura pueden considerarse coacciones

Los técnicos de Hacienda rebajan a casi 35 millones de euros la devolución a Shakira: estos son los 20 días clave por los que se libra de la multa

Prohibir a los ‘fondos buitre’ comprar viviendas y frenar la adjudicación ‘a dedo’ de pisos protegidos, a debate en el Congreso

Europa pierde la carrera de la competitividad frente a EE.UU. y China: la UE solo ha aplicado el 15% del plan Draghi

DEPORTES

Dani Carvajal, ‘el pitbull de Leganés’ dice adiós al Real Madrid: de poner la primera piedra en Valdebebas a las seis Champions de blanco

Dani Carvajal, ‘el pitbull de Leganés’ dice adiós al Real Madrid: de poner la primera piedra en Valdebebas a las seis Champions de blanco

Enrique Riquelme, listo para presentarse a las elecciones del Real Madrid: “En dos o tres días decidiré si me presento; el aval ya lo tengo, por supuesto”

El mensaje de Marc Márquez a su hermano Álex tras el brutal accidente durante el GP de Cataluña: “Hoy solo doy gracias”

Qué puede hacer Florentino y que no antes de las elecciones a la presidencia del Real Madrid: del posible fichaje de Mourinho a la renovación de Vinicius

Los partidos que podría perderse Lamine Yamal del Mundial 2026: el jugador todavía se encuentra en proceso de recuperación de su lesión en el bíceps femoral