España

El truco asiático de las tres tazas para preparar el pollo con salsa más jugoso

Esta receta de origen taiwanés se caracteriza por una salsa espesa hecha de salsa de soja, vino de arroz y aceite de sésamo

Guardar
Google icon
Receta de pollo con salsa asiática (Pixabay)
Receta de pollo con salsa asiática (Pixabay)

Su nombre podría definirse como engañoso. El ‘pollo de las tres tazas’ —traducción del nombre de este plato clásico taiwanés, el San Bei Ji (三杯鸡)— no se prepara usando tres tazas exactas. Esta medida hace referencia a los tres ingredientes principales de la sabrosa salsa que acompaña a este pollo guisado; el aceite de sésamo, la salsa de soja y el vino de arroz. Sin embargo, no es necesario, ni casi recomendable, confiar en estas cantidades.

Como ocurre con la mayoría de los platos populares, hay tantas versiones del pollo de tres tazas como cocineros. En todas las recetas siempre encontrarás salsa de soja, aceite de sésamo y vino de arroz, pero más allá de estos tres condimentos la receta se versiona de mil maneras. La más común pasa por añadir jengibre y ajo, o incluso chiles secos, para conseguir un pollo con aún más sabor.

PUBLICIDAD

Se cree que este plato tiene su origen en la provincia de Jiangxi hace más de 700 años, desde donde se popularizó hasta convertirse en un plato común de la cocina casera taiwanesa. Su sencilla fórmula nos permite cocinar en casa un pollo jugoso y con muchísimo sabor, lejos de esas recetas insulsas que nos hacen coger manía a esta económica carne magra. Acompañada de arroz blanco y unas verduras salteadas, puede convertirse en la comida perfecta para cualquier día de la semana, incluso en una sencilla y divertida cena de sábado.

Receta de San Bei Ji o pollo de las tres tazas

El San Bei Ji o pollo de las tres tazas es un guiso rápido de pollo troceado, cocinado directamente en sartén o wok con jengibre, ajo y chiles, y bañado en una salsa espesa hecha de salsa de soja, vino de arroz (puedes sustituirlo por vino blanco seco), azúcar y aceite de sésamo. El toque final lo da la albahaca fresca, que complementa este plato de intenso sabor.

PUBLICIDAD

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 40 minutos
    • Preparación: 10 minutos
    • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

  • 600 g de contramuslos de pollo deshuesados y cortados en trozos grandes
  • 6 dientes de ajo, pelados y ligeramente aplastados
  • 1 trozo de jengibre (unos 5 cm), pelado y cortado en rodajas finas
  • 2 chiles secos (opcional)
  • 3 cucharadas de aceite de sésamo
  • 60 ml de salsa de soja
  • 30 ml de vino de arroz chino (o vino blanco seco)
  • 1,5 cucharadas de azúcar (mejor moreno, o blanco)
  • 1 manojo grande de albahaca fresca (o albahaca normal)
  • 1 cucharada de aceite vegetal (para sellar el pollo)

Cómo hacer ‘Pollo de tres tazas’, paso a paso

  1. Sella el pollo en una sartén amplia o wok con un poco de aceite vegetal a fuego medio-alto hasta que esté dorado por todos lados. Reserva en un plato.
  2. Sofríe el jengibre y el ajo en el aceite de sésamo (fuego medio-bajo), junto con los chiles secos, hasta que el jengibre empiece a dorarse. No subas demasiado el fuego para evitar que el sésamo se queme y amargue.
  3. Añade el pollo a la sartén y mezcla bien con los aromáticos.
  4. Vierte la salsa de soja, el vino y el azúcar. Remueve para integrar y sube el fuego.
  5. Cuando empiece a hervir, baja el fuego al mínimo, tapa y deja cocinar 15 minutos. Remueve a mitad de cocción para que el pollo se impregne bien.
  6. Destapa y sube el fuego para reducir la salsa 5-10 minutos más, hasta que esté espesa y brillante. No te descuides para que no se queme.
  7. Añade la albahaca fresca y mezcla unos segundos hasta que se marchite ligeramente.
  8. Sirve caliente sobre arroz blanco.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías aprox.: 360 kcal
  • Proteínas: 28 g
  • Grasas: 16 g
  • Hidratos de carbono: 15 g
  • Azúcares: 7 g 

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En nevera, hasta 3 días en recipiente hermético. Para recalentar, usa sartén a fuego bajo o microondas. No se recomienda congelar, ya que la salsa puede perder textura.

Temas Relacionados

Cocina AsiáticaPolloRecetas EspañaRecetasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Del miedo a la realidad: las avispas asiáticas no aumentan las muertes por picaduras en España, según un estudio

Investigadores de la Universidad de las Islas Baleares descartan que esta especie invasora haya tenido efectos en la salud humana desde su llegada

Del miedo a la realidad: las avispas asiáticas no aumentan las muertes por picaduras en España, según un estudio

La mitad de los adolescentes españoles ya ha probado el vaper: “Es una nueva puerta de entrada a la adicción a la nicotina”

El Grupo Español de Cáncer de Pulmón advierte de los riesgos para la salud de los cigarrillos electrónicos

La mitad de los adolescentes españoles ya ha probado el vaper: “Es una nueva puerta de entrada a la adicción a la nicotina”

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Como cada martes, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Identifican a un médico entre las víctimas de Pompeya: el hombre intentó escapar junto a su maletín

“Incluso hace dos mil años, existían personas que no ejercían la medicina, limitadas a un horario de consulta, sino que simplemente eran médicos, en todo momento, incluso cuando huían de la erupción”, reflexiona el director del parque arqueológico, Gabriel Zuchtriegel

Identifican a un médico entre las víctimas de Pompeya: el hombre intentó escapar junto a su maletín

Investigadores de Granada descubren que un compuesto de la cebolla puede ser eficaz contra el cáncer de colon

Más de 44.000 personas reciben un diagnóstico de cáncer colorrectal cada año en España, según datos de la SEOM

Investigadores de Granada descubren que un compuesto de la cebolla puede ser eficaz contra el cáncer de colon
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España despliega 1.600 militares en Eslovaquia y Hungría en una operación de la OTAN para reforzar la defensa ante la amenaza rusa

España despliega 1.600 militares en Eslovaquia y Hungría en una operación de la OTAN para reforzar la defensa ante la amenaza rusa

Imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra, en directo | Última hora de la investigación de la Audiencia Nacional y primeros registros al expresidente

Zapatero, imputado en el caso Plus Ultra por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental: la UDEF registra su oficina y la de sus hijas

Un hombre mata a sus padres y deja herido de gravedad a su hijo de siete meses y a otras tres personas en un tiroteo en El Ejido, Almería

Andalucía sitúa al PP de Feijóo ante un dilema clave para las próximas elecciones generales condicionado por los pactos con Vox en las comunidades

ECONOMÍA

Las cuatro provincias españolas donde aún puedes comprar una casa por menos de 100.000 euros

Las cuatro provincias españolas donde aún puedes comprar una casa por menos de 100.000 euros

Casas más caras de pagar y de mantener: la ONU alerta de que la crisis climática agrava el acceso a la vivienda

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 19 de mayo

Tres señales de que tu empresa no es el mejor sitio para trabajar, según un abogado

La falta de suelo asfixia el acceso a la vivienda: bloquea la construcción, dispara los precios y encarece el alquiler

DEPORTES

Dani Carvajal, ‘el pitbull de Leganés’ dice adiós al Real Madrid: de poner la primera piedra en Valdebebas a las seis Champions de blanco

Dani Carvajal, ‘el pitbull de Leganés’ dice adiós al Real Madrid: de poner la primera piedra en Valdebebas a las seis Champions de blanco

Enrique Riquelme, listo para presentarse a las elecciones del Real Madrid: “En dos o tres días decidiré si me presento; el aval ya lo tengo, por supuesto”

El mensaje de Marc Márquez a su hermano Álex tras el brutal accidente durante el GP de Cataluña: “Hoy solo doy gracias”

Qué puede hacer Florentino y que no antes de las elecciones a la presidencia del Real Madrid: del posible fichaje de Mourinho a la renovación de Vinicius

Los partidos que podría perderse Lamine Yamal del Mundial 2026: el jugador todavía se encuentra en proceso de recuperación de su lesión en el bíceps femoral