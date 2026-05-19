El truco asiático de las tres tazas para preparar el pollo con salsa más jugoso

Receta de pollo con salsa asiática (Pixabay)

Su nombre podría definirse como engañoso. El ‘pollo de las tres tazas’ —traducción del nombre de este plato clásico taiwanés, el San Bei Ji (三杯鸡)— no se prepara usando tres tazas exactas. Esta medida hace referencia a los tres ingredientes principales de la sabrosa salsa que acompaña a este pollo guisado; el aceite de sésamo, la salsa de soja y el vino de arroz. Sin embargo, no es necesario, ni casi recomendable, confiar en estas cantidades.

Como ocurre con la mayoría de los platos populares, hay tantas versiones del pollo de tres tazas como cocineros. En todas las recetas siempre encontrarás salsa de soja, aceite de sésamo y vino de arroz, pero más allá de estos tres condimentos la receta se versiona de mil maneras. La más común pasa por añadir jengibre y ajo, o incluso chiles secos, para conseguir un pollo con aún más sabor.

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Se cree que este plato tiene su origen en la provincia de Jiangxi hace más de 700 años, desde donde se popularizó hasta convertirse en un plato común de la cocina casera taiwanesa. Su sencilla fórmula nos permite cocinar en casa un pollo jugoso y con muchísimo sabor, lejos de esas recetas insulsas que nos hacen coger manía a esta económica carne magra. Acompañada de arroz blanco y unas verduras salteadas, puede convertirse en la comida perfecta para cualquier día de la semana, incluso en una sencilla y divertida cena de sábado.

Receta de San Bei Ji o pollo de las tres tazas

El San Bei Ji o pollo de las tres tazas es un guiso rápido de pollo troceado, cocinado directamente en sartén o wok con jengibre, ajo y chiles, y bañado en una salsa espesa hecha de salsa de soja, vino de arroz (puedes sustituirlo por vino blanco seco), azúcar y aceite de sésamo. El toque final lo da la albahaca fresca, que complementa este plato de intenso sabor.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos Preparación: 10 minutos Cocción: 30 minutos



Ingredientes

600 g de contramuslos de pollo deshuesados y cortados en trozos grandes

6 dientes de ajo, pelados y ligeramente aplastados

1 trozo de jengibre (unos 5 cm), pelado y cortado en rodajas finas

2 chiles secos (opcional)

3 cucharadas de aceite de sésamo

60 ml de salsa de soja

30 ml de vino de arroz chino (o vino blanco seco)

1,5 cucharadas de azúcar (mejor moreno, o blanco)

1 manojo grande de albahaca fresca (o albahaca normal)

1 cucharada de aceite vegetal (para sellar el pollo)

Cómo hacer ‘Pollo de tres tazas’, paso a paso

Sella el pollo en una sartén amplia o wok con un poco de aceite vegetal a fuego medio-alto hasta que esté dorado por todos lados. Reserva en un plato. Sofríe el jengibre y el ajo en el aceite de sésamo (fuego medio-bajo), junto con los chiles secos, hasta que el jengibre empiece a dorarse. No subas demasiado el fuego para evitar que el sésamo se queme y amargue. Añade el pollo a la sartén y mezcla bien con los aromáticos. Vierte la salsa de soja, el vino y el azúcar. Remueve para integrar y sube el fuego. Cuando empiece a hervir, baja el fuego al mínimo, tapa y deja cocinar 15 minutos. Remueve a mitad de cocción para que el pollo se impregne bien. Destapa y sube el fuego para reducir la salsa 5-10 minutos más, hasta que esté espesa y brillante. No te descuides para que no se queme. Añade la albahaca fresca y mezcla unos segundos hasta que se marchite ligeramente. Sirve caliente sobre arroz blanco.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías aprox.: 360 kcal

Proteínas: 28 g

Grasas: 16 g

Hidratos de carbono: 15 g

Azúcares: 7 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En nevera, hasta 3 días en recipiente hermético. Para recalentar, usa sartén a fuego bajo o microondas. No se recomienda congelar, ya que la salsa puede perder textura.