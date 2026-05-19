Por qué es importante cambiar la fregona y cada cuánto tiempo hacerlo según los expertos

Fregona y productos de limpieza. (Freepik)

El suelo es uno de los lugares de la casa que más suciedad acumula. A diario se ensucia con polvo, restos de comida, manchas y bacterias que pasan desapercibidas, pero que pueden afectar a la higiene del hogar si no se limpia correctamente.

Para mantenerlo limpio, no basta únicamente con pasar la fregona de forma rápida y superficial. Es importante que los utensilios que se usan estén en buenas condiciones para eliminar realmente la suciedad y no solo la desplacen de un lugar a otro.

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A pesar de que la fregona se use para limpiar, también se puede ensuciar. Tras cada uso, las fibras quedan impregnadas de agua sucia, restos de grasa y pequeñas partículas de suciedad. Por estos motivos, es importante seguir una rutina de mantenimiento después de cada uso.

Por qué es importante limpiar la fregona

Uno de los principales motivos es la proliferación de bacterias y microorganismos. La fregona permanece húmeda durante largos periodos de tiempo y, en contacto con restos orgánicos del suelo, crea un entorno propicio para que las bacterias se multipliquen.

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Si no se lava y se deja secar bien después de cada uso, estos microorganismos pueden mantenerse en las fibras y volver a depositarse en el suelo durante la siguiente limpieza.

Otro aspecto importante es la formación de malos olores. La humedad constante, unida a la suciedad acumulada, favorece la aparición de un olor desagradable que no solo afecta al utensilio, sino también al ambiente de la casa.

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Para limpiar mejor, debes saber estos trucos

Cómo limpiar la fregona

Para limpiar la fregona correctamente, lo primero es enjuagarla con agua caliente tras cada uso para eliminar los restos de suciedad. De forma periódica, conviene dejarla en remojo con agua y un desinfectante como lejía diluida. Después, debe escurrirse bien y dejarse secar en un lugar ventilado. Es importante no guardarla húmeda, ya que favorece las bacterias y los malos olores. Si las fibras están muy desgastadas, lo recomendable es sustituir el cabezal.

Cada cuánto tiempo cambiar la fregona

Según explica la empresa española Papelmatic en su página web, es conveniente cambiar la fregona cada 20 días, aunque el número de días puede variar según el uso que le des. Esto se debe a que, aunque se realice un mantenimiento adecuado, el uso continuado provoca un desgaste progresivo de las fibras, que pierden eficacia a la hora de arrastrar la suciedad y absorber el agua.

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Con el paso del tiempo, el cabezal deja de ofrecer un rendimiento óptimo, lo que puede hacer que la limpieza del suelo sea menos eficiente y que se necesiten más pasadas para conseguir el mismo resultado. Además, una fregona desgastada no solo limpia peor, sino que también puede retener restos en su interior que resultan difíciles de eliminar por completo.

Por todo ello, prestar atención al estado de la fregona y actuar conforme a este es una forma sencilla de mejorar la calidad de la limpieza del hogar. Tener el material en buen estado siempre va a ayudarte a tener una casa más limpia e higiénica.

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