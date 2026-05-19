Las 5 señales que demuestran que tienes una amistad tóxica

Persona triste. (Freepik)

Las amistades son uno de los sustentos sociales más importantes. A nivel psicológico, contar con una persona o varias que sean capaces de entenderte, hablar de tus problemas contigo y darte consejos tiene un impacto directo en el bienestar emocional.

Sin embargo, al igual que con otras cosas en la vida, nadie nos enseña cómo deben ser las buenas amistades, lo que nos puede conducir a no saber reconocer dinámicas perjudiciales para nuestra salud mental. Por esta razón, es clave conocer cuáles son los patrones positivos y qué comportamientos son tóxicos.

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Algunos comportamientos que indican que se trata de una buena relación de amistad son, por ejemplo, la reciprocidad en el trato, es decir, que ambas personas se interesen por la vida del otro y se apoyen de manera equilibrada. También es fundamental la capacidad de escuchar sin juzgar, ofreciendo un espacio seguro donde poder expresarse con libertad.

Otro rasgo importante es el respeto por los límites personales, entendiendo que cada persona necesita su propio espacio. A todo esto hay que sumar un factor diferencial: la confianza. En un entorno en el que nos sentimos cómodos podemos hablar con sinceridad y sin miedo a ser criticados.

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Señales de una amistad tóxica

Una amistad tóxica se identifica a lo largo del tiempo, concretamente cuando se repiten ciertos patrones que nos hacen sentir mal. La primera señal que nos tiene que hacer saltar las alarmas es el control o la manipulación emocional.

Esta no siempre se manifiesta de manera clara, ya que puede aparecer de forma sutil mediante la culpa con frases como: “si fueras mi amigo harías esto”. Otro ejemplo de manipulación es presionar para tomar decisiones, algo muy común en este tipo de relaciones. Este tipo de comportamiento genera inseguridad y rompe cualquier vínculo de confianza.

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En segundo lugar, encontramos la crítica constante o desvalorización. Los amigos tóxicos suelen señalar los defectos de forma recurrente, minimizar los logros o hacer comentarios que, aunque a veces se presenten como bromas, terminan resultando hirientes. Esta actitud hace que la otra persona empiece a dudar de sí misma y de sus decisiones, generando inseguridad y afectando directamente a la autoestima.

En tercer lugar, aparece la falta de apoyo emocional real. En este tipo de amistades es habitual que, cuando surgen problemas o situaciones difíciles, la otra persona no esté disponible, evite implicarse o reduzca la importancia de lo que estás sintiendo. Con el tiempo, esto crea una sensación de soledad dentro de la propia relación.

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En cuarto lugar, encontramos los cambios constantes en el trato. Se trata de relaciones en las que la otra persona pasa de la cercanía a la indiferencia sin una razón clara. Esta actitud intermitente genera confusión y tiene repercusiones en la autoestima.

Por último, una señal clave es el malestar tras el contacto. Si después de ver o hablar con esa amistad aparecen sensaciones de agotamiento, ansiedad o inseguridad, es un indicio de que la relación no está aportando bienestar emocional, sino que está afectando negativamente al estado de ánimo.

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