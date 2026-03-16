Violeta, psicóloga: “Hay una forma muy sencilla de saber si una amistad te suma o te resta”

Montaje de Infobae en el que aparece la psicóloga Violeta

Las amistades son uno de los vínculos más importantes que existen. De hecho, hay muchas personas que consideran que son la familia que eliges. Sin embargo, no todas suman ni aportan de la misma manera.

Algunas relaciones pueden acabar siendo superficiales, interesadas o incluso generar un desgaste emocional constante. El problema es que, en muchas ocasiones, estas dinámicas se normalizan con el tiempo y no resulta sencillo darse cuenta de que ese vínculo ya no te aporta.

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Por eso, aprender a identificar las señales que indican si una amistad suma o, por el contrario, resta, puede ser clave para cuidar la salud emocional y rodearse de relaciones más sanas. Si quieres aprender a detectar estos comportamientos, la psicóloga Violeta explica en su cuenta de TikTok (@violeta.psicologa) cómo hacerlo.

Cómo saber si una amistad te aporta

Según explica la especialista, existe una forma muy sencilla de comprobar si una relación con tu amigo es positiva o termina generando malestar. La clave está en prestar atención a cómo te sientes después de pasar tiempo con esa persona.

En algunas ocasiones, tras quedar con un amigo o amiga, es habitual volver a casa con una sensación de calma y bienestar. Esto suele ocurrir cuando la relación permite mostrarse tal y como uno es, sin necesidad de aparentar o medir constantemente lo que se dice. En este tipo de vínculos, la conversación fluye con naturalidad y la compañía resulta cómoda, sin generar tensión ni presión.

Sin embargo, también puede suceder lo contrario. Hay encuentros que terminan dejando una sensación de incomodidad o cansancio emocional. Según la psicóloga, algunas señales de alerta pueden ser quedarse dándole vueltas a la conversación, sentir que hay que justificarse demasiado o percibir que la relación se convierte en una especie de competición constante.

Las amistades que te hacen bien tienen componentes esenciales como la escucha activa, el apoyo y la empatía por los logros de tus amigos. Además, el tiempo con esas personas pasa muy rápido. En cambio, cuando un vínculo provoca agotamiento, inseguridad o hace que alguien se sienta inferior, puede ser una señal de que esa relación no está contribuyendo positivamente al bienestar emocional.

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La importancia de poner límites en las relaciones

Además de identificar qué amistades aportan bienestar, los especialistas en salud mental destacan la importancia de establecer límites sanos en las relaciones personales. Poner límites no significa rechazar o alejarse automáticamente de alguien, sino aprender a expresar con claridad qué comportamientos resultan incómodos o qué actitudes no estás dispuesto a tolerar.

En muchas ocasiones, el malestar en una relación surge cuando una de las personas asume más responsabilidades emocionales que la otra o cuando siempre es la misma quien cede, escucha o intenta resolver los problemas.

Por eso, aprender a comunicar tus necesidades y respetar el espacio personal de tus amigos forma parte de una amistad sana. Los expertos señalan que las amistades más duraderas suelen construirse sobre la confianza, el respeto mutuo y la reciprocidad, por lo que es importante cumplir todos estos puntos.