España

Un estudio internacional encuentra restos de neandertales en Murcia: demuestran que pescaban igual que en la actualidad

Estos grupos utilizaban métodos de recolección de mariscos muy similares a los de los humanos modernos

Guardar
Google icon
Amud 7 , revela un hito genético: los niños del Paleolítico crecían más rápido que nosotros
Los huesos ‘Amud 7′, un bebé neandertal de hace más de 55.000 años (Current Biology)

Las estrategias para subsistir de los neandertales en la cueva de los Aviones (Cartagena, Murcia) son objeto reciente de una investigación internacional que ha aportado pruebas de que estos grupos utilizaban métodos de recolección de mariscos muy similares a los empleados siglos más tarde por los humanos modernos.

La investigación demuestra que hace 115.000 años, los neandertales establecieron un patrón de consumo regular y planificado de moluscos, sobre todo en meses fríos. El análisis de restos de caracoles y lapas hallados en la cueva permite afirmar que estos grupos no solo obtenían marisco de manera esporádica, sino también de acuerdo con una estrategia estacional y estructurada, lo que refuerza la idea de que su comprensión de los ciclos ecológicos era precisa.

PUBLICIDAD

El equipo formado por expertos del ICTA-UAB, la Universidad de Burgos y la Universidad de Cantabria ha liderado este trabajo, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). El debate sobre la capacidad de los neandertales para adaptarse a los entornos costeros y planificar la explotación de estos recursos ha sido intenso en la disciplina de la evolución humana. El hallazgo cuestiona la hipótesis que atribuía la explotación regular de marisco y la gestión planificada de recursos solo al Homo sapiens y sitúa a los neandertales en un nivel cognitivo y organizativo similar.

Análisis en laboratorio de un ejemplar de caracolillo Phorcus turbinatus. / UAB
Análisis en laboratorio de un ejemplar de caracolillo Phorcus turbinatus. / UAB

Qué revela el análisis isotópico de las conchas sobre la dieta neandertal

La identificación de los períodos en los que se consumían estos moluscos ha sido posible mediante el análisis de la señal isotópica del oxígeno presente en el carbonato de las conchas. Según ha detallado Asier García Escárzaga, responsable principal del estudio, “si se reconstruye la variación durante el crecimiento de la concha, los valores actúan como un termómetro prehistórico. Esto permite inferir los cambios térmicos y también la época exacta en la que fue recolectado un molusco, lo cual revela nuevos detalles sobre los hábitos de consumo estacional”.

PUBLICIDAD

Los resultados han significado un avance en el conocimiento acerca de la organización de las sociedades neandertales, al ser los primeros obtenidos para períodos tan remotos. García Escárzaga ha precisado que “consumían recursos marinos durante todo el año, pero con una preferencia muy clara por los meses de invierno y otoño. Este patrón, muy similar al desarrollado por poblaciones más recientes de humanos modernos en Europa y otras áreas del mundo, no puede ser casual”.

El Gobierno de Navarra anuncia el hallazgo de un esqueleto de bisonte de hace 4.000 años en Urbasa

La preferencia invernal por la recolección de marisco coincide, según el estudio citado por la Agencia SINC, con el momento en que determinadas especies de moluscos presentan un mayor rendimiento cárnico y óptimas características sensoriales debido a sus ciclos reproductivos. Además, las poblaciones neandertales parecerían haber evitado la recolección en la época estival para disminuir el riesgo de toxicidad por algas o de descomposición rápida del marisco, lo que indica una gestión hábil y cautelosa de los recursos alimenticios.

Qué aportan las nuevas pruebas al debate sobre las capacidades neandertales

La investigación muestra que tanto neandertales como humanos modernos podrían compartir más similitudes de lo estimado hasta ahora en sus estrategias de subsistencia. La integración de proteínas marinas de alto valor nutricional, ricas en omega-3 y zinc, en la dieta contribuye a respaldar la idea de un comportamiento avanzado, clave para la evolución cerebral y la salud reproductiva.

“La estrategia de subsistencia observada en la cueva de los Aviones es plenamente moderna”, han afirmado los científicos responsables del trabajo. Esta conclusión refuerza la tesis de que las capacidades cognitivas, sociales y económicas de los neandertales se aproximaban a las propias del Homo sapiens, consolidando la península ibérica como un lugar esencial para entender la complejidad de nuestros antepasados. Según ha subrayado el reporte difundido por la Agencia SINC, estos descubrimientos también sitúan a los neandertales como sujetos de una dieta variada y planificada en el entorno europeo antiguo.

Temas Relacionados

NeandertalesMurciaMariscoEspaña-NoticiasEspaña-Sociedad

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pastel de berenjena y atún gratinado: una receta que destaca por su contraste de texturas y es fácil de hacer

Es un plato saciante con el que puedes sorprender a tus invitados

Pastel de berenjena y atún gratinado: una receta que destaca por su contraste de texturas y es fácil de hacer

Imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra, en directo | El PP pide la convocatoria inmediata de elecciones generales mientras el Gobierno cree en la inocencia del expresidente

El auto de la UDEF al que ha tenido acceso ‘Infobae’ le sitúa en el “vértice” de una trama internacional de influencias para comerciar con petróleo, acciones y oro

Imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra, en directo | El PP pide la convocatoria inmediata de elecciones generales mientras el Gobierno cree en la inocencia del expresidente

Las 5 señales que demuestran que tienes una amistad tóxica

Es importante conocer las claves para identificar cuándo una amistad deja de ser positiva

Las 5 señales que demuestran que tienes una amistad tóxica

Un ganador de la lotería que perdió 7,5 millones con el caso de Paco ‘el Bueno’ pide que investiguen a la empresa Occident

La empresa ya ha llegado a acuerdos con 110 afectados

Un ganador de la lotería que perdió 7,5 millones con el caso de Paco ‘el Bueno’ pide que investiguen a la empresa Occident

El juez del ‘caso Plus Ultra’ vincula un pago de 2.000 euros en efectivo a Jessica Rodríguez, expareja de Ábalos, dentro de la red de influencias atribuida a Zapatero

La auto judicial sitúa la entrega del dinero a la expareja del exministro en diciembre de 2020 y sostiene que terminó retrasándose por el impacto del temporal Filomena en Madrid

El juez del ‘caso Plus Ultra’ vincula un pago de 2.000 euros en efectivo a Jessica Rodríguez, expareja de Ábalos, dentro de la red de influencias atribuida a Zapatero
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra, en directo | El PP pide la convocatoria inmediata de elecciones generales mientras el Gobierno cree en la inocencia del expresidente

Imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra, en directo | El PP pide la convocatoria inmediata de elecciones generales mientras el Gobierno cree en la inocencia del expresidente

El juez del ‘caso Plus Ultra’ vincula un pago de 2.000 euros en efectivo a Jessica Rodríguez, expareja de Ábalos, dentro de la red de influencias atribuida a Zapatero

“Si, ‘bro’. Nuestro pana Zapatero detrás”: los mensajes de la trama que revelan cómo se forjó el rescate a la aerolínea Plus Ultra

El teléfono de Isak Andic, fundador de Mango, muestra tensiones entre padre e hijo antes de su muerte: Jonathan hizo la ruta de Collbató varias veces días antes de la tragedia

El juez del ‘caso Plus Ultra’ sitúa a Zapatero en el “vértice” de una red de influencias internacional en operaciones de divisas, oro y petróleo

ECONOMÍA

El plan ‘antiapagones’ de Red Eléctrica para blindar el sistema eléctrico español: las renovables condicionan las medidas del operador

El plan ‘antiapagones’ de Red Eléctrica para blindar el sistema eléctrico español: las renovables condicionan las medidas del operador

Los jubilados contarán con 137 millones de euros para irse de viaje y de balnearios

El campo europeo se manifiesta contra la subida de los fertilizantes y la “falta de ambición” en las promesas de ayuda de Bruselas

Los mutualistas deberán aportar al menos 2.716 euros anuales para integrarse en el RETA, pide UPTA

Quién vive mejor al jubilarse: un español con pensión pública o un inglés con un plan de pensiones de empleo

DEPORTES

Un hacker cambia el nombre del Bernabéu en Google Maps y se vuelve viral en redes sociales: “Mbappé dictador”

Un hacker cambia el nombre del Bernabéu en Google Maps y se vuelve viral en redes sociales: “Mbappé dictador”

Quién forma parte del núcleo duro de Florentino Pérez en el Real Madrid: su hermano, directivos de ACS y una sola mujer componen la junta

Guardiola, “furioso” por la filtración que adelanta su adiós al Manchester City: videollamada a medianoche con la plantilla

Carlos Alcaraz se pierde también Wimbledon debido a su lesión en la muñeca: “Todavía no estoy listo”

Los motivos detrás de la posible vuelta de Mourinho al Real Madrid son los mismos que le llevaron por primera vez al club blanco: romper la hegemonía del FC Barcelona