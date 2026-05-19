Un estudio internacional encuentra restos de neandertales en Murcia: demuestran que pescaban igual que en la actualidad

Los huesos ‘Amud 7′, un bebé neandertal de hace más de 55.000 años (Current Biology)

Las estrategias para subsistir de los neandertales en la cueva de los Aviones (Cartagena, Murcia) son objeto reciente de una investigación internacional que ha aportado pruebas de que estos grupos utilizaban métodos de recolección de mariscos muy similares a los empleados siglos más tarde por los humanos modernos.

La investigación demuestra que hace 115.000 años, los neandertales establecieron un patrón de consumo regular y planificado de moluscos, sobre todo en meses fríos. El análisis de restos de caracoles y lapas hallados en la cueva permite afirmar que estos grupos no solo obtenían marisco de manera esporádica, sino también de acuerdo con una estrategia estacional y estructurada, lo que refuerza la idea de que su comprensión de los ciclos ecológicos era precisa.

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El equipo formado por expertos del ICTA-UAB, la Universidad de Burgos y la Universidad de Cantabria ha liderado este trabajo, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). El debate sobre la capacidad de los neandertales para adaptarse a los entornos costeros y planificar la explotación de estos recursos ha sido intenso en la disciplina de la evolución humana. El hallazgo cuestiona la hipótesis que atribuía la explotación regular de marisco y la gestión planificada de recursos solo al Homo sapiens y sitúa a los neandertales en un nivel cognitivo y organizativo similar.

Análisis en laboratorio de un ejemplar de caracolillo Phorcus turbinatus. / UAB

Qué revela el análisis isotópico de las conchas sobre la dieta neandertal

La identificación de los períodos en los que se consumían estos moluscos ha sido posible mediante el análisis de la señal isotópica del oxígeno presente en el carbonato de las conchas. Según ha detallado Asier García Escárzaga, responsable principal del estudio, “si se reconstruye la variación durante el crecimiento de la concha, los valores actúan como un termómetro prehistórico. Esto permite inferir los cambios térmicos y también la época exacta en la que fue recolectado un molusco, lo cual revela nuevos detalles sobre los hábitos de consumo estacional”.

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Los resultados han significado un avance en el conocimiento acerca de la organización de las sociedades neandertales, al ser los primeros obtenidos para períodos tan remotos. García Escárzaga ha precisado que “consumían recursos marinos durante todo el año, pero con una preferencia muy clara por los meses de invierno y otoño. Este patrón, muy similar al desarrollado por poblaciones más recientes de humanos modernos en Europa y otras áreas del mundo, no puede ser casual”.

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La preferencia invernal por la recolección de marisco coincide, según el estudio citado por la Agencia SINC, con el momento en que determinadas especies de moluscos presentan un mayor rendimiento cárnico y óptimas características sensoriales debido a sus ciclos reproductivos. Además, las poblaciones neandertales parecerían haber evitado la recolección en la época estival para disminuir el riesgo de toxicidad por algas o de descomposición rápida del marisco, lo que indica una gestión hábil y cautelosa de los recursos alimenticios.

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Qué aportan las nuevas pruebas al debate sobre las capacidades neandertales

La investigación muestra que tanto neandertales como humanos modernos podrían compartir más similitudes de lo estimado hasta ahora en sus estrategias de subsistencia. La integración de proteínas marinas de alto valor nutricional, ricas en omega-3 y zinc, en la dieta contribuye a respaldar la idea de un comportamiento avanzado, clave para la evolución cerebral y la salud reproductiva.

“La estrategia de subsistencia observada en la cueva de los Aviones es plenamente moderna”, han afirmado los científicos responsables del trabajo. Esta conclusión refuerza la tesis de que las capacidades cognitivas, sociales y económicas de los neandertales se aproximaban a las propias del Homo sapiens, consolidando la península ibérica como un lugar esencial para entender la complejidad de nuestros antepasados. Según ha subrayado el reporte difundido por la Agencia SINC, estos descubrimientos también sitúan a los neandertales como sujetos de una dieta variada y planificada en el entorno europeo antiguo.

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