La princesa Magdalena de Suecia tendrá su propia serie de animación con 20 capítulos: “Es maravilloso ver cómo la historia llega ahora a tantos niños”

La princesa Magdalena de Suecia, en imagen de archivo (Grosby)

La princesa Magdalena de Suecia ha decidido dar un paso más allá en su trayectoria pública con el lanzamiento de una serie animada para SkyShowtime. La hija menor de los reyes de Suecia, de 43 años, se aleja así de la esfera estrictamente institucional y consolida su perfil empresarial y creativo con un proyecto audiovisual dirigido a toda la familia.

El nuevo trabajo de Magdalena de Suecia, fruto de la colaboración con Karini Gustafson‑Teixeira y la plataforma SkyShowtime, consiste en una serie titulada Islas Ocultas. Consta de 20 episodios de siete minutos de duración y tiene como objetivo fomentar la conexión con la naturaleza y la aventura entre los más pequeños. El estreno se prevé para finales de este año y la producción está dirigida por el danés Peter Egeberg, según ha informado el medio Expressen.

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En este proyecto, la princesa deja aparcados sus títulos y recurre al apellido Bernadotte para presentarse ante el público. La serie, cuyo título original es Hidden Islands, nace del interés de Magdalena y Gustafson‑Teixeira por promover valores como la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.

Primera imagen de la serie de animación de Magdalena de Suecia (SkyShowtime)

La serie de Magdalena de Suecia

Ambas iniciaron la colaboración durante la pandemia, inspiradas, según han declarado, por su amor compartido por la naturaleza y los relatos infantiles. Tal y como recoge Svenskdam, la princesa ha explicado que el objetivo era crear un contenido que “al mismo tiempo, transmita mensajes importantes sobre sostenibilidad, supervivencia y cuidado del planeta”, asegurando que “es maravilloso ver cómo la historia llega ahora a tantos niños a través de SkyShowtime”.

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La serie, compuesta por 20 episodios, pone el foco en la naturaleza y las actividades al aire libre, con una narrativa construida específicamente para un público familiar e internacional. Islas Ocultas sigue a tres niños que descubren un misterioso archipiélago repleto de secretos que pueden cambiar sus vidas. Este lanzamiento supone la primera serie animada original de la plataforma SkyShowtime.

La princesa Magdalena de Suecia deslumbra con sus hijas en el cumpleaños del rey Carlos Gustavo de Suecia (Grosby)

La colaboración entre Magdalena de Suecia y Karini Gustafson‑Teixeira no es inédita: ambas ya trabajaron juntas en 2019 publicando el libro infantil Stella y el secreto, traducido a cinco idiomas. Gustafson‑Teixeira mantiene un vínculo estrecho con la familia real sueca, al formar parte de la Junta Directiva de Childhood, la fundación de protección a la infancia fundada por la reina Silvia y que actualmente vicepreside Magdalena de Suecia.

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En palabras de la princesa recogidas por Expressen: “Karini y yo empezamos a desarrollar este proyecto durante la pandemia, inspiradas por el amor que compartimos por la naturaleza, los niños y las historias”. Su regreso a Estocolmo, tras 15 años fuera de Suecia, ha jugado también un papel relevante en esta etapa.

TikTok de una española en Suecia

La hija menor del rey Carlos Gustavo de Suecia

Según recoge la revista Point de Vue, el regreso desde Florida responde a su voluntad de que sus tres hijos crezcan más conectados con la cultura y las raíces de su país natal. La princesa ha admitido que, a pesar de echar de menos el clima de Miami, su prioridad era reencontrarse con su entorno familiar y social en Suecia: “Era hora de volver a casa. Extrañaba a mi familia y amigos cercanos. Además, sentía que mis hijos se estaban convirtiendo en pequeños estadounidenses”.

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El impulso creativo y profesional de Magdalena de Suecia coincide con un año lleno de celebraciones en la Casa Real sueca: el 80 cumpleaños de Carlos Gustavo de Suecia y el 50 aniversario del matrimonio de los reyes. Magdalena ha querido estar presente junto a su marido, el financiero Chris O’Neill, y sus hijos, en todos los actos conmemorativos. Este contexto familiar y la menor presión institucional han permitido que la hija menor de los reyes haya materializado varios proyectos personales largamente pospuestos.

La monarquía internacional se reúne en el 80 cumpleaños del rey Carlos Gustavo de Suecia (Instagram)

En el último año ha lanzado su marca de cosméticos y ha retomado su agenda internacional con la fundación Childhood. A pesar de haber asumido un papel menos visible dentro de la institución, Magdalena de Suecia ha expresado su preocupación por el futuro relevo generacional en la fundación que hoy lidera la reina Silvia.

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“Un día tomaré el relevo de mi madre en el seno de Childhood, lo que no será tarea fácil. Tengo la suerte de contar con el apoyo de un consejo de administración y un equipo directivo excepcionales, con quienes comparto una visión clara para la organización. El rumbo está fijado; mi responsabilidad será mantenerlo en la dirección correcta”, dijo la princesa Magdalena a Expressen.