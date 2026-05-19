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Un hombre detenido por matar a su expareja a cuchilladas en plena calle en Figueres (Girona)

El detenido tenía una orden de alejamiento vigente con la víctima que habría incumplido en dos ocasiones

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Un hombre detenido por matar a su expareja a cuchilladas en plena calle en Figueres (Montaje Infobae)
Un hombre detenido por matar a su expareja a cuchilladas en plena calle en Figueres (Montaje Infobae)

Un hombre de 48 años ha sido detenido en Figueres, Girona, tras matar a una mujer en la calle. Al parecer, el presunto asesino acuchilló a la víctima en la plaza Tarradellas a plena luz del día, tal y como ha informado El Periódico. Aunque la identidad de la mujer no ha trascendido a los medios, las fuentes policiales han confirmado que se trataría de la expareja de 33 años del sospechoso, quien ha perdido la vida poco antes de las 15 horas.

Además, las autoridades han afirmado que el hombre detenido tenía una orden de alejamiento vigente respecto de la víctima de 33 años, la cual habría incumplido en al menos dos ocasiones previas. Tal y como ha podido saber La Ser, la última vez que violó la orden judicial fue este mismo sábado por el que acabó detenido.

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En la intervención participaron efectivos del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), patrullas de los Mossos d’Esquadra y agentes de la Guardia Urbana de Figueres que arrestaron al sospechoso en el mismo lugar de los hechos minutos después de la agresión. En estos instantes, los Mossos están hablando con los testigos que deambulaban por la zona en el momento del crimen.

Además de haber acordonado la zona, las fuentes policiales han informado a la SER que tras los hechos, el presunto asesino se ha desplazado a una de las fuentes de la plaza para limpiarse las manos. En los primeros minutos de la emergencia, el SEM notificó sobre la intervención en la zona. Para minutos más tarde dar la noticia de que se trataba de un homicidio por violencia de género.

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Ante esto, el Ayuntamiento de Figueres ha anunciado un minuto de silencio para mañana en la plaza del Ayuntamiento. Recordemos que este es el tercer crimen machista en Cataluña desde que empezó 2026. Por el momento, la investigación sigue abierta y en manos de los Mossos d’Esquadra, que trabajan para esclarecer las causas del crimen.

*Noticia en ampliación

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