España

Los niños españoles no comen ni fruta ni verdura: “La deficiencia de nutrientes puede generar problemas de atención”

Tan solo el 22% de los menores españoles consume verdura a diario, según un estudio de la OMS

Lydia Hernández Téllez

Por Lydia Hernández Téllez

Guardar
Una niña se niega a
Una niña se niega a comer verdura. (Canva)

Por muy aplaudida y recomendada que esté la dieta mediterránea, a los españoles nos cuesta seguirla. La Encuesta de Salud de España del año 2023 realizada por el INE revela que la mitad de la población no come fruta de forma diaria y tan solo el 26,4% de los hombres y el 36,2% de las mujeres toma verdura todos los días.

Las costumbres de los padres se pasan a los hijos y así lo demuestra un informe elaborado por la OMS: solo el 42,5% de los menores consume fruta a diario y apenas el 22,6% incluye verduras frescas en su dieta. Además, la Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (SEGHNP) ha advertido que muchos niños y adolescentes presentan déficit de vitamina D, un nutriente esencial para la salud ósea y el desarrollo integral.

La deficiencia de nutrientes no solo afecta a su desarrollo cerebral y rendimiento académico, sino que también puede generar problemas de atención y, dificultades de aprendizaje además de debilitar el sistema inmunológico aumentando así el riesgo de infecciones”, advierte Hugo Palafox, especialista de la compañía de complementos alimenticios Immunotec. “Este déficit nutricional puede estar relacionado con retrasos cognitivos, pérdida de memoria, trastornos como el TDAH y dificultades en la comunicación. Por eso, suplementar la dieta con complementos nutricionales es una estrategia eficaz para asegurar que los niños reciban los nutrientes necesarios para su desarrollo integral”, añade en un comunicado.

No es la primera advertencia que se hace de la salud de los menores españoles. El Estudio PASOS 2022-2025, de la Gasol Foundation, advierte que tanto la salud mental como física de los niños ha empeorado. Los españoles más jóvenes dedican menos tiempo a la actividad física y presentan una peor adherencia a la dieta mediterránea. De los más de 700 niños encuestado, un 35,6% mostró un estado de ánimo negativo.

Los malos hábitos de los menores tienen sus consecuencias: un tercio de los niños, niñas y adolescentes del país tiene exceso de peso y uno de cada diez sufre obesidad, según un estudio del Instituto de Salud Carlos III. La prevalencia de la obesidad es mayor entre hombres y personas con menor nivel de renta.

Un decreto hacia comedores más sanos

(Foto de ARCHIVO) Niños en comedores
(Foto de ARCHIVO) Niños en comedores escolares. (Europa Press)

Ante la incidencia de estos problemas de salud, el Gobierno ha aprobado un Real Decreto para garantizar comidas saludables en los comedores escolares de toda España. El nuevo decreto establece directrices para todas las comidas incluidas en el horario escolar: desayuno, media mañana, comida, merienda y, si se da el caso, cena para alumnado interno.

Entre las medidas aprobadas, se encuentra la restricción de alimentos y bebidas con “elevado contenido de azúcares, grasas saturadas, sal o edulcorantes”. Los menús deberán proporcionar, al menos, una opción de plato de verdura y legumbre diariamente, y como postre fruta fresca, dejando a un lado los postres lácteos endulzados o bollería. Además, se contemplan alternativas para estudiantes con intolerancias alimentarias y otros requisitos médicos. El real decreto también contempla la formación del personal encargado de la cocina y la implantación de un sistema de verificación para asegurar el cumplimiento de la normativa en todos los centros afectados.

Temas Relacionados

Salid InfantilAlimentaciónAlimentación SaludableNutriciónNutrición EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Cuáles son los mejores alimentos para romper el ayuno intermitente, según un médico experto en longevidad: “Comer muchos carbohidratos en ese momento es un error”

El doctor Sebastián La Rosa da las claves para hacer un ayuno responsable, compartiendo una lista de los alimentos que sí deben consumirse tras tantas horas sin ingerir alimento

Cuáles son los mejores alimentos

El gran paso al frente de la infanta Sofía: acudirá por primera vez a la recepción del Día de la Hispanidad

Tan solo unas semanas después de empezar su etapa universitaria en Lisboa, la hija menor de los reyes reaparecerá en el Palacio Real

El gran paso al frente

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Como cada martes, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Estos son los resultados ganadores

Kely, una española que vive en Noruega: “Tengo muchísima más capacidad de ahorro que con lo que cobraba en España”

La joven, que trabaja como enfermera en el país escandinavo, desmiente la idea de que el alto coste de vida provoque que no sea posible ahorrar allí

Kely, una española que vive

La Aemet prevé un cambio de tiempo para el fin de semana: Valencia se despide de la alerta máxima y el temporal se desplaza a Ibiza antes de la vuelta a la calma

El miércoles el tiempo será más estable aunque hasta el viernes se podrán registrar tormentas en el área mediterránea, pero serán “más dispersas y de menor intensidad” que en los últimos días

La Aemet prevé un cambio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo ve “realista” el plan

Feijóo ve “realista” el plan de Trump después de su pasividad con el de España: “Un futuro en paz es posible”

El túnel submarino más largo y profundo del mundo estará en Noruega: avanza el proyecto de casi 2000 millones de euros que llegará en 2033

La Policía Nacional desarticula una organización criminal hispano-marroquí que intentó transportar 9.300 kilos de hachís oculto entre melones

Coches híbridos o eléctricos: ¿cuáles son más ecológicos?

La Audiencia de A Coruña absuelve a un maître acusado de agresión sexual porque la víctima presentó “ciertas fluctuaciones” en su relato

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Alejandro Fernández, experto en derecho, sobre la jubilación: “Este error puede reducir tu pensión en miles de euros”

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Consumo investigará a las empresas que ofrecen productos y servicios procedentes de territorios palestinos ocupados

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas 30 de septiembre

DEPORTES

Un Carlos Alcaraz de récord

Un Carlos Alcaraz de récord afronta su novena final consecutiva con Tokio como escenario y Taylor Fritz como rival

El Valencia demanda a Netflix por un documental sobre Vinícius: ve injusta la representación de su afición

Mikel Arteta quiere invitar a pilotos de la Real Fuerza Aérea británica para que enseñen a los jugadores del Arsenal técnicas de comunicación

Hamilton se despide de su perro, tras varios días ingresado por una neumonía: “Tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y decir adiós a Roscoe”

Flavio Briatore explica lo que significó Fernando Alonso para la Fórmula 1 en España: “Él lo cambió todo”