La cadena noruega NRK estudia retirar la entrevista de la princesa Mette-Marit por su relación con Epstein: “No debería haberse emitido”

La princesa Mette-Marit y el príncipe heredero Haakon de Noruega en la televisión pública noruega (NRK)

La televisión pública noruega se enfrenta a una gran presión tras la emisión de una entrevista que pretendía arrojar luz sobre uno de los episodios más delicados para la monarquía del país. La conversación, protagonizada por la princesa heredera Mette-Marit de Noruega y centrada en su relación pasada con Jeffrey Epstein, ha desencadenado una oleada de críticas que ahora podrían tener consecuencias internas en la cadena NRK.

“El Consejo de Radiodifusión de Noruega ha recibido un total de 200 quejas desde febrero. 193 de ellas se refieren a la entrevista con Mette-Marit”, ha informado el medio. El organismo evaluará el caso en su próxima reunión, prevista para esta semana, en un contexto marcado por el debate sobre los límites del periodismo institucional cuando se trata de figuras de alto perfil.

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Las críticas se centran principalmente en la falta de contundencia durante el encuentro televisado: “Muchos de los denunciantes creen que NRK no formuló suficientes preguntas de seguimiento críticas durante la entrevista”. Numerosos espectadores consideran que los periodistas no profundizaron en aspectos clave, especialmente cuando la princesa respondió con evasivas.

La princesa Mette-Marit habla de su vínculo con Epstein en una entrevista en televisión (NRK)

Uno de los momentos más señalados es aquel en el que se le menciona un correo electrónico en el que ella misma reconocía que una búsqueda en internet sobre Epstein “no tenía buena pinta”. “Cuando la princesa heredera lo desestima diciendo que ‘no recuerda’ lo que encontró, NRK no cuestiona la respuesta”, lamenta una de las críticas.

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Para algunos, este tipo de situaciones evidencian una entrevista excesivamente complaciente: “Esto no debería haberse emitido cuando la mayoría de las respuestas son ‘No me acuerdo’. De esta forma, NRK se convierte en un mero portavoz de la casa real”. Además, cuestionan la veracidad de la respuesta, afirmando que el Palacio era conocedor de las preguntas que se iban a formular.

“Hicimos las preguntas que considerábamos más importantes y, cuando fue necesario, formulamos preguntas de seguimiento. Por supuesto, nos hubiera gustado tener más tiempo, lo que nos habría dado la oportunidad de hacer más preguntas y profundizar aún más”, ha argumentado Sofie Gran Aspunvik, editora de NRK News, explicando también tenía libertad para hacer las preguntas que quisiera dentro del plazo de 20 minutos, debido al estado de salud de la princesa.

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La princesa Mette-Marit concede su primera y única entrevista en televisión para hablar de Jeffrey Epstein (NRK)

“Era amigo mío ante todo”

El contexto en el que se produjo esta intervención televisiva tampoco ha ayudado a rebajar la tensión. La figura de Mette-Marit de Noruega atraviesa uno de sus momentos más complejos desde que forma parte de la familia real. A la polémica por su vínculo con Epstein se suma la situación judicial de su hijo, Marius Borg Høiby, lo que ha colocado a la institución bajo un escrutinio constante.

En la entrevista, la princesa explicó que decidió cortar su relación con el financiero tras una experiencia incómoda durante una estancia en Estados Unidos: “Epstein se comportó conmigo de una manera que no me gustó. No puedo ocultarlo. Cuando llegó el último día de nuestra estancia en Palm Beach, me puso en una situación que me hizo sentir tan insegura que llamé a casa de Haakon. Decidí cortar el contacto con él y fue por episodios como ese”. También reconoció, no obstante, que mantuvo el contacto durante un tiempo posterior, atribuyéndolo a su carácter confiado y a la influencia del propio Epstein.

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Por otro lado, insistió en que desconocía los delitos por los que posteriormente sería condenado y defendió que su relación con él fue únicamente amistosa: “Fue una relación de amistad. Era amigo mío ante todo. Si la pregunta es si la relación era de otro tipo, la respuesta es no”. Por su parte, su esposo, el príncipe heredero Haakon, respaldó su versión y confirmó que estaba al tanto de ese vínculo en su momento, restando dramatismo a los encuentros iniciales.