La princesa Mette-Marit de Noruega pierde una colaboración que mantenía desde hace 20 años por su relación con Epstein: “Es más perjudicial que beneficiosa”

La princesa Mette-Marit de Noruega en una de sus últimas apariciones con su máquina de oxígeno (Reuters)

La princesa Mette-Marit de Noruega ha perdido el respaldo de una de las iniciativas culturales más relevantes vinculadas a su imagen pública tras la decisión del Festival Amandus de finalizar la colaboración que mantenía con ella desde hace casi dos décadas. Esta medida, tomada de manera unánime por la junta directiva de la fundación organizadora, responde a la persistencia de la crisis de confianza sobre la legitimidad de la princesa en relación a su antigua vinculación con Jeffrey Epstein, un episodio que la Casa Real ha intentado cerrar sin éxito.

La desvinculación ha sido comunicada este martes mediante un escrito remitido a los principales medios noruegos, en el que el Festival Amandus justifica que el mecenazgo de Mette-Marit resulta actualmente “más perjudicial que beneficioso para el trabajo del festival”. La directiva especifica que la decisión únicamente busca “proteger los valores y la credibilidad” del certamen, subrayando que ha sido adoptada tras una “profunda reflexión exigente pero necesaria”.

PUBLICIDAD

Entre los motivos señalados está el hecho de que el festival está orientado a jóvenes y fundamenta su actividad en principios como la inclusión, la alfabetización mediática y la cohesión social. El presidente de la fundación, Jens Uwe Korten, ha destacado explícitamente: “Cualquier acción que pudiera debilitar estos valores nos obliga a estar alerta y ser resilientes”.

La princesa Mette-Marit de Noruega en su última aparición pública (Reuters)

La crisis reputacional de Mette-Marit

La reciente entrevista que la princesa cedió a la cadena pública NRK para aclarar las circunstancias de su relación con Epstein y donde declaró sentirse “manipulada y engañada”, no ha logrado restaurar su legitimidad ante parte de la opinión pública ni convencer a los responsables del certamen.

PUBLICIDAD

Así lo ha matizado el director del festival, Eivind M. Nordengen, en declaraciones a la NRK, quien ha confirmado que la notificación se trasladó previamente al Palacio Real de Oslo y ha atribuido la decisión a su lazo con Epstein: “Incluso si queremos creer que la princesa heredera no necesariamente lo sabía, o que lamenta esa relación, en la práctica aún podría haber contribuido a legitimar acciones de las que debemos distanciarnos firmemente”.

Se trata de la primera ocasión en la que una organización solicita expresamente la dimisión de Mette-Marit, quien continúa desarrollando una agenda pública limitada y bajo condiciones de control. Esta circunstancia pone en duda tanto la versión defendida por la propia Casa Real noruega como la eficacia de la estrategia de comunicación iniciada hace un mes, cuya entrevista de veinte minutos a NRK se ha percibido como insuficiente para disipar las dudas existentes.

PUBLICIDAD

La princesa Mette-Marit de Noruega ha sufrido un agravamiento de su fibrosis pulmonar crónica y tendrá que someterse a un trasplante. (Europa Press)

El festival en el que colaboraba Mette-Marit de Noruega

La colaboración llevaba asociada un peso simbólico mayor que otros compromisos, pues había tenido un papel fundamental en definir la identidad pública de la princesa. El Festival Amandus tiene como finalidad proyectar películas y propiciar el debate entre jóvenes noruegos de 13 a 20 años. Fundado en 1987 en Lillehammer, se consolidó rápidamente como un referente nacional, pasando a convertirse en fundación en 2006 y contando, desde entonces, con la figura de Mette-Marit como patrona real.

En estos 20 años, su presencia en el festival ha sido continua y se ha percibido como estratégica tanto por su valor simbólico como por articular la conexión entre la Casa Real y la cultura juvenil noruega. La ruptura supone, por tanto, un golpe relevante a su credibilidad pública, especialmente tras la publicación de los denominados archivos del Caso Epstein y la sucesión de organismos que han declinado seguir colaborando con la princesa.

PUBLICIDAD

Además de la organización del festival, otras entidades noruegas como Sex and Society, Fokus, la Asociación Noruega de Bibliotecas y el Consejo de Salud Mental han decidido previamente cortar lazos con Mette-Marit. No obstante, la princesa heredera conserva aún el apoyo formal de otras 18 causas activas, pero la sucesión de renuncias evidencia que la restauración de la legitimidad de Mette-Marit continúa sin resolverse.