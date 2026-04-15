Marroquíes, rumanos, colombianos y venezolanos lideran la filiación de extranjeros a la Seguridad Social, que marca otro récord

Un albañil extranjero trabajando en una obra en Madrid. Jesús Hellín / Europa Press

España ha cerrado el mes de marzo con cifras récord de afiliación extranjera a la Seguridad Social, tanto en términos desestacionalizados como en afiliación media, consolidando una tendencia de crecimiento sostenido que refuerza el papel de los trabajadores foráneos en la economía nacional.

En concreto, y descontando el efecto del calendario, el sistema cuenta ya con 3.210.759 afiliados extranjeros, tras sumar 234.685 en los últimos doce meses, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En términos de afiliación media, la cifra se sitúa en 3.151.563 ocupados, lo que supone un incremento de 230.358 trabajadores respecto al mismo mes del año anterior.

Este avance confirma el dinamismo de un colectivo que no solo crece por encima de la media, sino que se ha convertido en un pilar estructural del mercado laboral español. La variación interanual alcanza el 7,9%, muy por encima del 2,5% registrado en el conjunto de la afiliación.

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Un motor clave del empleo en España

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha subrayado el impacto de estos datos, destacando que “la afiliación de extranjeros sigue mostrando un comportamiento extraordinario que repercute en el conjunto, no en vano los trabajadores de otros países representan un importante14,4% de los cotizantes".

Saiz ha incidido en que la aportación de los trabajadores foráneos al mercado laboral español “es clave, ya que sostiene sectores como la Hostelería, donde uno de cada tres trabajadores es de otro país, e impulsa el emprendimiento, ya que el número de autónomos foráneos ya supera el medio millón".

Además, la aportación de este colectivo va más allá del empleo por cuenta ajena. El emprendimiento también gana protagonismo: el número de autónomos extranjeros supera ya el medio millón, consolidando su papel como generadores de actividad económica.

En términos acumulados, el crecimiento es aún más significativo. El número de afiliados extranjeros ha sumado más de 852.000 ocupados desde marzo de 2022. De hecho, el 42,9% del empleo creado desde la puesta en marcha de la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros.

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Más trabajo y de más calidad

Uno de los aspectos más destacados de esta evolución es la mejora en la calidad del empleo. La reforma laboral ha contribuido a aumentar el peso de los contratos indefinidos entre los trabajadores extranjeros, que ya alcanzan el 88,6% del total, incluso por encima del porcentaje de trabajadores nacionales.

Este dato contrasta con la situación previa a la reforma, cuando la temporalidad superaba el 40%. En la actualidad, la tasa de contratos temporales entre trabajadores foráneos ha caído hasta el 11,4%, marcando mínimos históricos.

La afiliación media también refleja un crecimiento mensual sólido. En marzo se registraron 74.722 ocupados más que en febrero, lo que evidencia una evolución positiva sostenida en el corto plazo.

Por otro lado, la distribución por género muestra una progresiva incorporación de mujeres al mercado laboral. De los más de 3,1 millones de afiliados extranjeros, cerca de 1,4 millones son mujeres, que ya representan el 43% del total.

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Sectores y nacionalidades protagonistas

El peso de los trabajadores extranjeros es especialmente relevante en determinados sectores económicos. En la hostelería representan el 29,1% de los afiliados, mientras que en la agricultura alcanzan el 26,9% y en la construcción el 24,3%.

También destacan su presencia en transporte (17,6%) y en actividades administrativas (17,5%), así como en sistemas especiales como el empleo del hogar, donde suponen el 42,3%, y el sector agrario, con un 39,4%.

En cuanto a las nacionalidades, Marruecos continúa siendo el país con mayor número de afiliados, con 387.584 cotizantes. Le siguen Rumanía (343.003), Colombia (264.236), Venezuela (218.337), Italia (208.174), China (126.998), Perú (105.223) y Ucrania (80.256).

Especialmente significativo es el crecimiento de algunas comunidades. Los trabajadores venezolanos han aumentado más de un 20% en el último año, seguidos por los peruanos (18,7%) y los colombianos (17,7%), lo que refleja nuevas dinámicas migratorias vinculadas a factores económicos y sociales.

El Gobierno ha aprobado la regularización extraordinaria de migrantes. "Son personas que conviven con nosotros. A partir de hoy podrán disfrutar con garantías de plenos derechos y cumplir sus obligaciones", ha asegurado la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. (Fuente: La Moncloa)

Auge del emprendimiento cualificado

El avance de la afiliación extranjera también se deja sentir en el ámbito del trabajo autónomo. Actualmente, hay 506.067 autónomos de nacionalidad no española, con un crecimiento interanual del 6,3%, muy superior al del conjunto del régimen de autónomos, que apenas crece un 1,2%.

Este incremento no solo se concentra en sectores tradicionales, sino que se extiende a actividades de alta cualificación. En áreas como telecomunicaciones y programación informática, los trabajadores extranjeros ya representan el 31,7% de los ocupados.

Se trata de un dato especialmente relevante, ya que refleja un cambio en el perfil del trabajador extranjero, cada vez más vinculado a sectores tecnológicos y de mayor valor añadido.

Estos datos confirman que la afiliación extranjera no solo sigue creciendo, sino que lo hace con mayor estabilidad, diversificación sectorial y peso estratégico en la economía. Un fenómeno que apunta a consolidarse como uno de los pilares del mercado laboral en España en los próximos años.