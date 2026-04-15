España

Marroquíes, rumanos, colombianos y venezolanos lideran la filiación de extranjeros a la Seguridad Social, que marca otro récord

Los cotizantes foráneos superan los 3.210.000 y suman más de 235.000 en el último año

Guardar
Un albañil extranjero trabajando en una obra en Madrid. Jesús Hellín / Europa Press
Un albañil extranjero trabajando en una obra en Madrid. Jesús Hellín / Europa Press

España ha cerrado el mes de marzo con cifras récord de afiliación extranjera a la Seguridad Social, tanto en términos desestacionalizados como en afiliación media, consolidando una tendencia de crecimiento sostenido que refuerza el papel de los trabajadores foráneos en la economía nacional.

En concreto, y descontando el efecto del calendario, el sistema cuenta ya con 3.210.759 afiliados extranjeros, tras sumar 234.685 en los últimos doce meses, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En términos de afiliación media, la cifra se sitúa en 3.151.563 ocupados, lo que supone un incremento de 230.358 trabajadores respecto al mismo mes del año anterior.

Este avance confirma el dinamismo de un colectivo que no solo crece por encima de la media, sino que se ha convertido en un pilar estructural del mercado laboral español. La variación interanual alcanza el 7,9%, muy por encima del 2,5% registrado en el conjunto de la afiliación.

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Un motor clave del empleo en España

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha subrayado el impacto de estos datos, destacando que “la afiliación de extranjeros sigue mostrando un comportamiento extraordinario que repercute en el conjunto, no en vano los trabajadores de otros países representan un importante14,4% de los cotizantes".

Saiz ha incidido en que la aportación de los trabajadores foráneos al mercado laboral español “es clave, ya que sostiene sectores como la Hostelería, donde uno de cada tres trabajadores es de otro país, e impulsa el emprendimiento, ya que el número de autónomos foráneos ya supera el medio millón".

Además, la aportación de este colectivo va más allá del empleo por cuenta ajena. El emprendimiento también gana protagonismo: el número de autónomos extranjeros supera ya el medio millón, consolidando su papel como generadores de actividad económica.

En términos acumulados, el crecimiento es aún más significativo. El número de afiliados extranjeros ha sumado más de 852.000 ocupados desde marzo de 2022. De hecho, el 42,9% del empleo creado desde la puesta en marcha de la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros.

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Más trabajo y de más calidad

Uno de los aspectos más destacados de esta evolución es la mejora en la calidad del empleo. La reforma laboral ha contribuido a aumentar el peso de los contratos indefinidos entre los trabajadores extranjeros, que ya alcanzan el 88,6% del total, incluso por encima del porcentaje de trabajadores nacionales.

Este dato contrasta con la situación previa a la reforma, cuando la temporalidad superaba el 40%. En la actualidad, la tasa de contratos temporales entre trabajadores foráneos ha caído hasta el 11,4%, marcando mínimos históricos.

La afiliación media también refleja un crecimiento mensual sólido. En marzo se registraron 74.722 ocupados más que en febrero, lo que evidencia una evolución positiva sostenida en el corto plazo.

Por otro lado, la distribución por género muestra una progresiva incorporación de mujeres al mercado laboral. De los más de 3,1 millones de afiliados extranjeros, cerca de 1,4 millones son mujeres, que ya representan el 43% del total.

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Sectores y nacionalidades protagonistas

El peso de los trabajadores extranjeros es especialmente relevante en determinados sectores económicos. En la hostelería representan el 29,1% de los afiliados, mientras que en la agricultura alcanzan el 26,9% y en la construcción el 24,3%.

También destacan su presencia en transporte (17,6%) y en actividades administrativas (17,5%), así como en sistemas especiales como el empleo del hogar, donde suponen el 42,3%, y el sector agrario, con un 39,4%.

En cuanto a las nacionalidades, Marruecos continúa siendo el país con mayor número de afiliados, con 387.584 cotizantes. Le siguen Rumanía (343.003), Colombia (264.236), Venezuela (218.337), Italia (208.174), China (126.998), Perú (105.223) y Ucrania (80.256).

Especialmente significativo es el crecimiento de algunas comunidades. Los trabajadores venezolanos han aumentado más de un 20% en el último año, seguidos por los peruanos (18,7%) y los colombianos (17,7%), lo que refleja nuevas dinámicas migratorias vinculadas a factores económicos y sociales.

El Gobierno ha aprobado la regularización extraordinaria de migrantes. "Son personas que conviven con nosotros. A partir de hoy podrán disfrutar con garantías de plenos derechos y cumplir sus obligaciones", ha asegurado la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. (Fuente: La Moncloa)

Auge del emprendimiento cualificado

El avance de la afiliación extranjera también se deja sentir en el ámbito del trabajo autónomo. Actualmente, hay 506.067 autónomos de nacionalidad no española, con un crecimiento interanual del 6,3%, muy superior al del conjunto del régimen de autónomos, que apenas crece un 1,2%.

Este incremento no solo se concentra en sectores tradicionales, sino que se extiende a actividades de alta cualificación. En áreas como telecomunicaciones y programación informática, los trabajadores extranjeros ya representan el 31,7% de los ocupados.

Se trata de un dato especialmente relevante, ya que refleja un cambio en el perfil del trabajador extranjero, cada vez más vinculado a sectores tecnológicos y de mayor valor añadido.

Estos datos confirman que la afiliación extranjera no solo sigue creciendo, sino que lo hace con mayor estabilidad, diversificación sectorial y peso estratégico en la economía. Un fenómeno que apunta a consolidarse como uno de los pilares del mercado laboral en España en los próximos años.

Temas Relacionados

Seguridad SocialExtranjerosVenezuelaMarruecosColombiaAutónomosTrabajadores EspañaRumaníaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Avance de ‘Sueños de libertad’ del jueves 16 de abril: Nieves y Pablo acercan posturas y Begoña sorprende a Beatriz con una propuesta inesperada

La serie diaria de Antena 3 vive sus días más intensos tras la infidelidad de Pablo a Nieves con Marisol

Avance de ‘Sueños de libertad’ del jueves 16 de abril: Nieves y Pablo acercan posturas y Begoña sorprende a Beatriz con una propuesta inesperada

Santoral del jueves 16 de abril: quién fue Santa Engracia

Los restos de la mártir se conservan en la basílica que lleva su nombre en Zaragoza

Santoral del jueves 16 de abril: quién fue Santa Engracia

Convertir la mierda en oro: el estiércol español salvará a Europa de la falta de fertilizantes químicos por la guerra de Irán

El sector ganadero español ha olido la oportunidad de hacer negocio con los excrementos de cerdos, vacas y gallinas de sus explotaciones, ayudando a reducir la dependencia de la UE

Convertir la mierda en oro: el estiércol español salvará a Europa de la falta de fertilizantes químicos por la guerra de Irán

Con las piernas atadas a una cuerda y una correa: una mujer de 66 años muere después de que el alcalde la quisiera internar en un psiquiátrico

Los hechos sucedieron en plena calle y sin orden de detención por parte de las autoridades

Con las piernas atadas a una cuerda y una correa: una mujer de 66 años muere después de que el alcalde la quisiera internar en un psiquiátrico

Loren, neurocientífica: “Las aplicaciones de citas no están diseñadas para que encuentres pareja. Los ‘matchs’ son como pequeñas apuestas”

La experta explica cómo el diseño de estas plataformas activa mecanismos de recompensa en el cerebro

Loren, neurocientífica: “Las aplicaciones de citas no están diseñadas para que encuentres pareja. Los ‘matchs’ son como pequeñas apuestas”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso concederá la Medalla de Oro de la Comunidad a María Corina Machado y la Internacional a Edmundo González

Ayuso concederá la Medalla de Oro de la Comunidad a María Corina Machado y la Internacional a Edmundo González

El Gobierno de España defiende la pertenencia a la OTAN y la relación con EEUU y subraya que la seguridad “tiene que ser colectiva”

El Gobierno de España ofreció reunirse con María Corina Machado, pero no recibió respuesta

Transportes crea una página para “desmentir los bulos” sobre los accidentes ferroviarios: “Se han detectado informaciones sesgadas y no veraces”

El Supremo archiva la denuncia contra Ayuso por la filtración de los correos de la exconcejala que denunció al alcalde de Móstoles de acoso sexual

ECONOMÍA

Convertir la mierda en oro: el estiércol español salvará a Europa de la falta de fertilizantes químicos por la guerra de Irán

Convertir la mierda en oro: el estiércol español salvará a Europa de la falta de fertilizantes químicos por la guerra de Irán

Esto dice la ley sobre poner un nuevo periodo de prueba a los empleados si la empresa cambia de dueño

Esto es lo que pasa si compras o vendes una vivienda con dinero negro: las multas pueden llegar al 150% de lo defraudado

La AIReF advierte de que las ayudas anticrisis elevan la previsión del déficit al 2,6% y ponen en riesgo el cumplimiento del límite de gasto

Más de 3.000 jubilados ya han cobrado las primeras prestaciones del plan de pensiones de la construcción

DEPORTES

Las palabras de Hansi Flick tras caer eliminados de la Champions: “Estamos decepcionados. Hemos tenido muchas ocasiones”

Las palabras de Hansi Flick tras caer eliminados de la Champions: “Estamos decepcionados. Hemos tenido muchas ocasiones”

Atlético de Madrid - FC Barcelona , en directo: el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions en vivo

El Atlético de Madrid sufre, pero sigue soñando en la Champions: elimina al FC Barcelona gracias al resultado del Camp Nou y se mete en semifinales

Una ciudad impulsada por la MLS y donde también debuta Estados Unidos: así es el país donde España inicia su camino en el Mundial 2026

Musso se gana la noche más grande: Simeone elige al argentino y jugará la vuelta de octavos de Champions pese a la vuelta de Oblak