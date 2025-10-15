De Guindos considera “urgente” crear un sistema europeo de garantía de depósitos para proteger el dinero de los ahorradores

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos. REUTERS/Ralph Orlowski

Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), considera crucial la creación de un sistema europeo de garantía de depósitos, que, además de salvaguardar el ahorro de los europeos, ayude a abordar el nexo entre los bancos y la deuda soberana. Incide en que es “es una necesidad urgente” para poder completar la unión bancaria.

En el transcurso de su intervención en la conferencia que ha celebrado este miércoles el décimo aniversario del Mecanismo Único de Resolución, De Guindos ha señalado que la unión bancaria sigue estando incompleta y que “queda mucho trabajo por delante” para lograr que los bancos operen en un auténtico Mercado Único y puedan obtener los beneficios de las economías de escala.

Ha valorado como un “avance importante” el reciente acuerdo sobre la reforma del marco de gestión de crisis y seguro de depósitos, aunque ha insistido en que “no sustituye al sistema europeo de garantía de depósitos”. Además, ha reconocido la complejidad política del debate y el papel de los colegisladores a la hora de alcanzar compromisos que permitan reforzar las reglas europeas sobre gestión de crisis bancarias.

El vicepresidente del eurobanco ha remarcado la necesidad de reconocer la magnitud de los retos que se enfrentan y la importancia de que la respuesta sea conjunta a nivel europeo, superando los intereses nacionales.

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha decidido este jueves cumplir con el guión y mantener sin cambios los tipos de interés, de forma que la tasa de depósito (DFR) seguirá en el 2%, la de referencia para sus operaciones principales de refinanciación (MRO) en el 2,15% y la de la facilidad marginal de préstamo (MLF) en el 2,40%. (Fuente: Comisión Europea)

Ratificar el MEDE

En esta línea, De Guindos ha señalado que, junto a la creación de un sistema europeo de garantía de depósitos, resulta necesario culminar la ratificación del Tratado del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) reformado y disponer de un marco europeo para la liquidez en situaciones de resolución bancaria, ya que la disponibilidad de apoyo de liquidez puede ser indispensable para recuperar la confianza del mercado en un banco.

Ha recordado que “estos temas llevan mucho tiempo sobre la mesa” pero se muestra con esperanza: “Creo que veremos avances”, ha planteado, convencido de que se trata de cuestiones esenciales para la Unión Europea y cuyo fin es proteger tanto el sistema bancario como el ahorro y el acceso a la financiación en la Unión.

Por último, Guindos ha defendido la necesidad de “evaluar críticamente” cómo mejorar y simplificar el marco regulatorio y supervisor. A este respecto, ha afirmado que “estamos firmemente a favor de reducir la complejidad excesiva, la carga administrativa y los solapamientos, siempre que se preserve la resiliencia y el cumplimiento de las normas internacionales”. También ha puesto en valor la colaboración entre las autoridades como elemento “clave” para avanzar en estos objetivos.