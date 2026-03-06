Los depósitos a plazo fijo pierden ‘interés’ y su rentabilidad cae hasta el 1,64%, un 22% en un año: “Ya no compensan tanto”

Fachada del edificio del Banco de España.

Lejos ha quedado el interés superior al 4% que algunos bancos llegaron a pagar por sus depósitos a plazo fijo a un año. La decisión del Banco Central Europeo (BCE) de bajar los tipos de interés en junio de 2024 lastró la rentabilidad de estos productos de ahorro hasta situarse ahora en el 1,64%, lo que supone una caída del 21,9% en un año, según datos del Banco de España.

Así, un ahorrador que coloque 20.000 euros en un plazo fijo que dé unos retornos del 1,64% obtendría unas ganancias de 328 euros al año. Una cuantía que, a juicio de Cristina Casillas, experta en finanzas de HelpMyCash, hace que el depósito “ya no compense tanto” por dejar el dinero inmovilizado.

“El BCE empezó a recortar tipos en junio de 2024, marcando el inicio del cambio de ciclo tras el periodo de subidas, y ahí empezó a enfriarse la rentabilidad del ahorro a plazo”, reconoce Casillas. Incide en que, aunque las tasas del eurobanco llevan congeladas en el 2% desde junio de 2025, “la tendencia no solo se ha mantenido, sino que se ha ido intensificando”.

La gran banca española no se estira

En este escenario, la gran banca española sigue dando menos remuneración por el ahorro en depósitos que la extranjera, sobre todo que la ofrecida por los bancos online, que siempre han sido más generosos, con el objetivo de atraer nuevos clientes y aumentar su liquidez, de la que las entidades españolas estaban sobradas.

“La gran banca española no apostó por remunerar los depósitos durante el ciclo alcista de tipos del BCE. Y ahora que han llegado los recortes, el movimiento ha sido ajustar la escasa remuneración que ofrecían”, indica Casillas.

Aunque el interés medio es del 1,61%, existen depósitos en el mercado español que lo superan, hasta llegar la mejor oferta al 3% a doce meses si se cumplen determinadas condiciones. Mientras que entidades extranjeras llegan a pagar hasta un 4% TAE, eso sí, a un mes.

Fuente: Kelisto.

Un producto para ahorradores con aversión al riesgo

Aunque menos rentable, el ahorro a plazo sigue siendo atractivo para inversores conservadores que prefieren asegurar su capital a arriesgarlo para obtener mayores retornos. Entre sus ventajas destacan que su rentabilidad está garantizada. “Con los depósitos bancarios a plazo fijo se sabe de antemano qué TIN vas a conseguir por tu dinero”, explica Pedro Ruiz, experto en depósitos de Kelisto.

Además, tanto los depósitos a plazo fijo españoles como los de bancos europeos están protegidos por fondos de garantía de depósitos que, como su nombre indica, garantizan que, en caso de quiebra de la entidad, se recuperan hasta 100.000 euros por titular. Otra de sus cualidades es la variedad de plazos, que van desde un mes a 120, y que el ahorrador puede elegir dependiendo de cuánto tiempo pueda tener su dinero inmovilizado.

No obstante, no son para todos los ahorradores. “Para que puedas determinar si son para ti, es importante saber que tienes que comprometerte a tener tu dinero inmovilizado y que, si necesitaras recuperarlo, tendrías que hacer frente a una penalización”, advierte Ruiz. Además, existen depósitos que no permiten la cancelación anticipada, por lo que el ahorrador no puede recuperar su dinero antes de que termine el contrato.

Otro factor que disuade a muchos de apostar por ellos es que algunos de los mejores obligan a invertir 10.000 euros o más, por lo que “si acabas de empezar a ahorrar, tal vez no sea el mejor producto”, reconoce el experto. En estos casos existen alternativas como las cuentas remuneradas que dan hasta un 5% de interés si su titular está dispuesto a cumplir determinados requisitos.

Fuga de depósitos: las familias sacan 2.800 millones

El bajo interés ofrecido por los depósitos les ha restado atractivo frente a los ahorradores, que en enero de este año retiraron 2.800 millones de euros de ellos, según los datos publicados por el Banco de España.

A cierre de enero, los hogares tenían depositados en la banca española 1,092 billones de euros, después de haber restado un 0,25% de sus fondos respecto al cierre de 2025, lo que se traduce en esos 2.800 millones. Sin embargo, en tasa interanual, es decir, en comparación con enero de 2025, los depósitos de los clientes de la banca española aumentaron un 5,1%, lo que equivale a 53.000 millones.

El ahorro a plazo se mantiene de forma sostenida año a año desde 2020, aunque en 2022, tras la pandemia y el inicio de la guerra de Ucrania, se produjo un descenso respecto al año anterior, pese a lo cual cerraron por encima del billón de euros, barrera que superaron en 2021.

En el caso de los depósitos de las empresas, el volumen bajó en enero de 2026 un 4,02% respecto al cierre de 2025, lo que supone 14.700 millones de euros menos en un mes, hasta los 351.200 millones. Respecto a enero del año pasado, el saldo de depósitos de las empresas aumentó en 17.600 millones, un 5,27%.

¿Qué pasará con el interés?

Sobre la evolución de la rentabilidad de los depósitos a corto plazo, los analistas vaticinan que puede volver a remontar, y más si aumenta la inflación y el BCE vuelve a subir los tipos de interés para doblegarla. Por el momento, la evolución es ligeramente al alza.

“Esta parece que será la tendencia después de que el BCE haya frenado la rebaja de tipos y haya puesto el ojo en la evolución de los precios en el corto y medio plazo”, subraya Pedro Ruiz.