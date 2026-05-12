El pasajero español que dio positivo provisional en la primera PCR presenta síntomas compatibles con hantavirus

Un bus lleva a los pasajeros españoles al Gómez Ulla. (Isabel Infantes/REUTERS)

Esta mañana, después de haber dado positivo provisional en la primera prueba PCR, el pasajero español que podría estar contagiado de hantavirus ha presentado síntomas compatibles con la enfermedad. Así lo han informado fuentes del Ministerio de Sanidad, que han señalado que el pasajero esta noche ha tenido febrícula y síntomas respiratorios.

Por el momento, “se encuentra aparentemente estable y sin empeoramiento clínico evidente”, explican. Tras el positivo provisional, el pasajero español pasó a una Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN).

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En el momento en el que se realizó la primera prueba PCR, el español se encontraba asintomático, según señaló la ministra de Sanidad, Mónica García. “La persona permanece aislada, sin síntomas y con buen estado general, bajo seguimiento clínico continuo y conforme a los protocolos de seguridad y control epidemiológico establecidos”.

Vídeo resumen de la compleja operación de evacuación de los pasajeros del crucero MV Hondius en Tenerife, tras un brote de hantavirus. Un ejemplo de eficacia, coordinación y humanidad liderado por el Gobierno de España en colaboración con la OMS.

El resto de los españoles que se encuentran haciendo cuarentena en el Hospital Central de Defensa Gómez Ulla, en Madrid, ha dado negativo en esta primera prueba.

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La OMS confirma siete casos de hantavirus

Tras el desembarco de los 87 pasajeros y 35 tripulantes, el crucero MV Hondius continúa su trayecto hacia Países Bajos con 25 personas de la tripulación a bordo. Allí se realizarán las labores de desinfección y se repatriará el cadáver de la mujer alemana fallecida por hantavirus. Se espera que llegue al país el domingo por la tarde

Una vez finalizado el operativo en Granadilla (Tenerife), los distintos países con ciudadanos que viajaron en el crucero llevan a cabo las pruebas y medidas pertinentes para detectar nuevos contagios y evitar la expansión del brote.

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En pleno vuelo, una pasajera francesa comenzó a presentar síntomas. Según ha señalado el Gobierno francés, la mujer ha dado positivo y se encuentra hospitalizada en París tras el empeoramiento de su estado de salud. También un pasajero estadounidense ha dado positivo leve y otro presenta síntomas de carácter leve.

Pasajeros del crucero MV Hondius trasladados por un autobús de la UME al aeropuerto de Tenerife Sur. (Pedro Nunes/REUTERS)

A estos casos provisionales se suman los ya confirmados por la Organización Mundial de la Salud (OMS): los tres fallecidos —el matrimonio neerlandés y la mujer alemana cuyo cadáver continúa a bordo—, un hombre británico que fue evacuado y hospitalizado en Sudáfrica, el médico neerlandés evacuado antes de que el crucero zarpase de Cabo Verde, un hombre británico que también fue evacuado en ese momento con síntomas y un hombre suizo que desembarcó en Santa Elena y que cuando regresó a su país fue hospitalizado. Además, hay un caso sospechoso de un ciudadano británico en la isla de Tristán de Acuña que también estuvo en el barco.

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En España, continúan las pruebas y la cuarentena de los dos contactos con la mujer neerlandesa fallecida en Sudáfrica. La esposa de la primera víctima había tratado de subir a un avión de la aerolínea KLM, pero finalmente no se le permitió volar debido a su estado de salud.

Las autoridades se han afanado por encontrar a las personas que estuvieron en contacto con ella tanto en ese avión como en el vuelo de Santa Elena a Johannesburgo. Una mujer en Alicante y otra en Barcelona permanecen en cuarentena tras haber estado cerca de la neerlandesa en el avión de KLM. Ambas han dado negativo en las pruebas PCR practicadas hasta el momento.

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