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Retrasos en los trenes de Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía por una incidencia en una maquinaria de vía

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Los trenes que circulan por la línea de Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía registran retrasos desde primera hora de este lunes 20 de abril por una "incidencia en una maquinaria de vía".

Según informa el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en sus redes sociales, la incidencia se registra desde poco antes de las 08.00 horas y "se está trabajando para solucionarla a la mayor brevedad posible".

La línea de Alta Velocidad que conecta Madrid y Andalucía también registró retrasos este domingo por una incidencia en la infraestructura entre Mora y La Sagra, en la provincia de Toledo, que afectó a trenes AVE y Avant.

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