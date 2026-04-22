Alergias más intensas, muertes por calor y enfermedades tropicales: el cambio climático golpea Europa, con España entre los más afectados

Imágenes de personas al lado de un termómetro en las calles de la capital hispalense a 47 grados de temperatura, a 24 de julio de 2024, en Sevilla, Andalucía (España). (Francisco J. Olmo/Europa Press)

El cambio climático antropogénico está provocando graves consecuencias en el clima, los ecosistemas y la salud pública, aunque los efectos que este tendrá en el futuro si la tendencia continúa todavía son en cierta parte desconocidos.

Uno de los aspectos a los que más se presta atención es al aumento de las temperaturas, que provoca cada año miles de muertes por el calor extremo. En 2024 se estima que fueron aproximadamente 62.000 las personas que fallecieron por esta causa en Europa, con mayor incidencia en los países del sur, como es el caso de España.

Así lo indica el tercer informe de Lancet Countdown sobre salud y cambio climático en Europa, publicado este miércoles. Este estudio ha sido elaborado por 65 investigadores de 46 instituciones académicas y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Su dirección recae sobre la Universidad de Heidelberg (Alemania) y el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal).

El informe, publicado en The Lancet Public Health, no solo se centra en los riesgos directos del cambio climático, que es el calor extremo, sino que también ahonda en los indirectos: enfermedades infecciosas, inseguridad alimentaria, alergias por polen, incendios forestales..., todas ellas agravadas por un contexto climático cada vez más preocupante a nivel mundial.

Un vecino ve el avance del fuego, a 25 de agosto de 2025, en A Pobra de Brollón, Lugo, Galicia (España). (Carlos Castro/Europa Press)

En este sentido, el sur, el este y el oeste europeo son las áreas en las que se observa “un mayor riesgo de mortalidad relacionada con el calor, sequías, brotes de virus del Nilo Occidental y garrapatas en comparación con otras regiones de Europa”.

Más muertes por calor

En el periodo comprendido entre 2015 y 2024, más del 99 % de las regiones europeas evaluadas tuvieron más muertes atribuibles al calor que en 1991-2000, con una media anual de más de 52 muertes por cada millón de habitantes. La exposición al calor en población vulnerable aumentó un 254 % y las alertas sanitarias diarias por calor extremo subieron un 318 %.

España, al igual que otro países del sur de Europa, es una de las zonas más afectadas por el aumento de las temperaturas debido a su ubicación geográfica. Esto genera un incremento en la mortalidad, ya que se estima que entre 2015 y 2024 en nuestro país el calor provocó 130 muertes por millón de habitantes, casi el triple que en los años 90 (47).

Además, la subida de las temperaturas genera una mayor inseguridad alimentaria y un descenso en las horas de trabajo. El informe menciona específicamente la situación en las islas Canarias, donde, junto a Chipre y Grecia, se ha observado una reducción más significativa en el número de horas de trabajo al aire libre por la exposición al calor, principalmente en sectores como la construcción o la agricultura.

El calor extremo en verano aumenta en España, con riesgos como golpes de calor y cáncer de piel. Sanidad recomienda hidratación, protección solar y prevención para evitar complicaciones, especialmente en vulnerables.

Dengue, zika o virus del Nilo

El aumento de las temperaturas en algunas zonas de Europa, como es el caso de España, está provocando una tropicalización que deriva en una mayor idoneidad para los mosquitos transmisores de enfermedades tropicales. Es el caso del dengue, cuyo riesgo aumentó en el continente un 297 % en 2015-2024 con respecto a 1981-2010.

Según el informe, con respecto a España, la provincia de Valencia es la que presenta una mayor idoneidad climática para la transmisión del dengue a través del mosquito Aedes albopictus, mientras que Cádiz y Sevilla fueron más propicias para el mosquito Aedes aegypti, transmisor del Zika.

Con respecto al virus del Nilo Occidental, se observa un mayor riesgo en Europa occidental (473 % más), sur (127 % más) y este (108 % más). En España es Ceuta la zona más afectada por este motivo.

Mosquito Aedes aegypti. (Europa Press)

También se amplían las zonas costeras aptas para las bacterias vibrio (un 50 % más en el Báltico y un 31,6 % más en Italia y Francia mediterránea) y la temporada de actividad de las garrapatas Hyalomma, que provocan la fiebre hemorrágica Crimea-Congo: aumenta un 11,9 % en el sur.

Incendios forestales y alergias por polen

La ola de incendios que España sufrió en el verano de 2025 es un ejemplo de las consecuencias del aumento de las temperaturas, que deriva en una seria pérdida de masa arbórea. Esta deforestación agrava los impactos climáticos al reducir la capacidad de absorber carbono e incrementar la vulnerabilidad al calor.

La temporada de polen alergénico también se adelanta e intensifica. El informe reporta un aumento de las concentraciones de polen de olivo, entre otros, en “pequeñas áreas aisladas del sur de España” debido al cambio climático.

El cambio climático empeora las alergias por polen. (Pixabay)

Actuar frente al cambio climático

Ante estos riesgos crecientes, los investigadores subrayan “la necesidad urgente de medidas efectivas de adaptación, incluyendo acciones para proteger la salud frente al calor y la creación de espacios verdes en las ciudades”. Pese a que los efectos del cambio climático ya son parte de nuestra vida diaria, el informe señala que, por ejemplo, el índice medio de vegetación ha aumentado solo un 3 % desde el año 2000, con menor acceso en zonas económicamente desfavorecidas.

También recomiendan “la emisión de guías de salud pública que tengan en cuenta los riesgos asociados al calor al realizar actividad física”. Debido a que las áreas con desventajas económicas presentan mayor vulnerabilidad ante eventos meteorológicos extremos, “es imperativo que la planificación para la preparación contribuya a fortalecer la resiliencia abordando la distribución desigual de los riesgos e impactos derivados del cambio climático”.

“Renovar el compromiso, especialmente por parte de los responsables políticos, es fundamental para aumentar el impulso para proteger la salud de las poblaciones europeas y aprovechar aún más los cobeneficios en salud de las acciones de mitigación”, concluyen los autores.