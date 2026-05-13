Tita Cervera sufre un empeoramiento de salud que ha obligado a su hijo Borja a regresar de urgencia a Barcelona

Borja Thyssen. (Europa Press)

La preocupación vuelve a instalarse en el entorno más cercano de Carmen Cervera. La baronesa Thyssen, que hace apenas unos días recibía el alta hospitalaria tras permanecer ingresada por una neumonía grave en la clínica Teknon de Barcelona, habría sufrido ahora un nuevo contratiempo de salud que ha hecho saltar todas las alarmas en su familia. Aunque su evolución continúa siendo favorable y permanece recuperándose en su residencia de Mas Mañanas, situada en Sant Feliu de Guíxols, la delicada situación ha provocado que Borja Thyssen tuviera que regresar de urgencia a Barcelona para estar junto a su madre.

A sus 83 años, Tita Cervera atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos tiempos. El episodio respiratorio que sufrió a finales de abril obligó a los factultativos a actuar con rapidez y a mantenerla bajo estricta supervisión médica. Tras varios días ingresada y después de experimentar una notable mejoría, la baronesa pudo abandonar el centro hospitalario y continuar la recuperación desde la tranquilidad de su residencia en la Costa Brava. Sin embargo, cuando parecía que todo empezaba a estabilizarse, un nuevo aviso relacionado con su estado de salud volvió a generar inquietud en su círculo más íntimo.

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Portada de la revista 'Semana' del miércoles 13 de mayo de 2026.

Según ha desvelado la revista Semana, Borja Thyssen recibió noticias de este inesperado revés apenas dos días después de que su madre se instalara de nuevo en Mas Mañanas. El hijo mayor de la aristócrata no dudó en reorganizar su agenda y desplazarse inmediatamente desde Madrid para acompañarla en este complicado momento. El marido de Blanca Cuesta permaneció junto a su madre hasta comprobar que la situación estaba controlada y que la evolución volvía a ser positiva. Solo entonces decidió regresar a la capital para retomar sus compromisos profesionales y familiares.

Durante todo este proceso, la familia ha permanecido completamente volcada con la baronesa. Sus hijas, Carmen y Sabina, tampoco se han separado de ella y siguen muy pendientes de cada paso de su recuperación. De hecho, durante los días de hospitalización se produjo una escena poco habitual y muy comentada: los tres hermanos coincidieron en las inmediaciones de la clínica Teknon junto a Blanca Cuesta, dejando patente que la salud de su madre se ha convertido en la absoluta prioridad para todos ellos.

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Preocupación por la salud de Tita Cervera

Carmen Cervera en una imagne de archivo junto a su hija Carmen. (Europa Press)

El delicado estado de salud de Tita Cervera también ha puesto el foco en algunos hábitos que preocupan especialmente a sus allegados. Personas de su entorno aseguran que la baronesa continúa fumando a pesar de las recomendaciones médicas y de las insistentes peticiones de sus hijos para que abandone definitivamente el tabaco. Una costumbre que habría complicado especialmente su recuperación pulmonar y que mantiene en alerta a quienes la rodean.

A pesar del susto y de la lógica preocupación existente, quienes conocen bien a Tita Cervera destacan que mantiene intacto su carácter fuerte y optimista. La coleccionista de arte continúa afrontando esta etapa con serenidad y con ganas de recuperarse cuanto antes para volver poco a poco a su rutina habitual. Según revelan desde su entorno a la citada publicación, la baronesa suele despedirse de sus allegados con una frase que refleja perfectamente su actitud ante este complicado momento: “Nos veremos pronto”. Un mensaje esperanzador con el que intenta tranquilizar a quienes siguen pendientes de su evolución día tras día.

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Mientras tanto, el entorno médico continúa supervisando muy de cerca su recuperación para evitar cualquier posible recaída. La prioridad ahora es que Tita Cervera recupere fuerzas y pueda dejar atrás definitivamente este complicado episodio de salud que tanto ha preocupado a su familia y amigos más cercanos.