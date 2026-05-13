España

Tita Cervera sufre un empeoramiento de salud que ha obligado a su hijo Borja a regresar de urgencia a Barcelona

La baronesa Thyssen, que continúa recuperándose en su residencia de la Costa Brava tras sufrir una neumonía grave, ha vuelto a preocupar a su entorno más cercano después de un nuevo revés

Guardar
Google icon
Borja Thyssen. (Europa Press)
Borja Thyssen. (Europa Press)

La preocupación vuelve a instalarse en el entorno más cercano de Carmen Cervera. La baronesa Thyssen, que hace apenas unos días recibía el alta hospitalaria tras permanecer ingresada por una neumonía grave en la clínica Teknon de Barcelona, habría sufrido ahora un nuevo contratiempo de salud que ha hecho saltar todas las alarmas en su familia. Aunque su evolución continúa siendo favorable y permanece recuperándose en su residencia de Mas Mañanas, situada en Sant Feliu de Guíxols, la delicada situación ha provocado que Borja Thyssen tuviera que regresar de urgencia a Barcelona para estar junto a su madre.

A sus 83 años, Tita Cervera atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos tiempos. El episodio respiratorio que sufrió a finales de abril obligó a los factultativos a actuar con rapidez y a mantenerla bajo estricta supervisión médica. Tras varios días ingresada y después de experimentar una notable mejoría, la baronesa pudo abandonar el centro hospitalario y continuar la recuperación desde la tranquilidad de su residencia en la Costa Brava. Sin embargo, cuando parecía que todo empezaba a estabilizarse, un nuevo aviso relacionado con su estado de salud volvió a generar inquietud en su círculo más íntimo.

PUBLICIDAD

Portada de la revista 'Semana' del miércoles 13 de mayo de 2026.
Portada de la revista 'Semana' del miércoles 13 de mayo de 2026.

Según ha desvelado la revista Semana, Borja Thyssen recibió noticias de este inesperado revés apenas dos días después de que su madre se instalara de nuevo en Mas Mañanas. El hijo mayor de la aristócrata no dudó en reorganizar su agenda y desplazarse inmediatamente desde Madrid para acompañarla en este complicado momento. El marido de Blanca Cuesta permaneció junto a su madre hasta comprobar que la situación estaba controlada y que la evolución volvía a ser positiva. Solo entonces decidió regresar a la capital para retomar sus compromisos profesionales y familiares.

Durante todo este proceso, la familia ha permanecido completamente volcada con la baronesa. Sus hijas, Carmen y Sabina, tampoco se han separado de ella y siguen muy pendientes de cada paso de su recuperación. De hecho, durante los días de hospitalización se produjo una escena poco habitual y muy comentada: los tres hermanos coincidieron en las inmediaciones de la clínica Teknon junto a Blanca Cuesta, dejando patente que la salud de su madre se ha convertido en la absoluta prioridad para todos ellos.

PUBLICIDAD

Preocupación por la salud de Tita Cervera

Carmen Cervera en una imagne de archivo junto a su hija Carmen. (Europa Press)
Carmen Cervera en una imagne de archivo junto a su hija Carmen. (Europa Press)

El delicado estado de salud de Tita Cervera también ha puesto el foco en algunos hábitos que preocupan especialmente a sus allegados. Personas de su entorno aseguran que la baronesa continúa fumando a pesar de las recomendaciones médicas y de las insistentes peticiones de sus hijos para que abandone definitivamente el tabaco. Una costumbre que habría complicado especialmente su recuperación pulmonar y que mantiene en alerta a quienes la rodean.

A pesar del susto y de la lógica preocupación existente, quienes conocen bien a Tita Cervera destacan que mantiene intacto su carácter fuerte y optimista. La coleccionista de arte continúa afrontando esta etapa con serenidad y con ganas de recuperarse cuanto antes para volver poco a poco a su rutina habitual. Según revelan desde su entorno a la citada publicación, la baronesa suele despedirse de sus allegados con una frase que refleja perfectamente su actitud ante este complicado momento: “Nos veremos pronto”. Un mensaje esperanzador con el que intenta tranquilizar a quienes siguen pendientes de su evolución día tras día.

Mientras tanto, el entorno médico continúa supervisando muy de cerca su recuperación para evitar cualquier posible recaída. La prioridad ahora es que Tita Cervera recupere fuerzas y pueda dejar atrás definitivamente este complicado episodio de salud que tanto ha preocupado a su familia y amigos más cercanos.

Temas Relacionados

Gente EspañaFamosos EspañaEspaña-entretenimientoCorazón y Estilo EspañaEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Enrique Riquelme, el empresario con “acento mexicano” al que Florentino Pérez reta por la presidencia del Real Madrid: negocios y conexión con el club

Con una amplia carrera en el sector energético y décadas de antigüedad como socio, esta figura se postula como posible aspirante a la convocatoria de elecciones tras un amago en 2021

Enrique Riquelme, el empresario con “acento mexicano” al que Florentino Pérez reta por la presidencia del Real Madrid: negocios y conexión con el club

Hantavirus, última hora de los pacientes en España, Francia y Países Bajos, en directo | La paciente francesa continúa en estado grave y el español, con síntomas leves

El crucero MV Hondius continúa su viaje hacia Países Bajos, a donde llegará entre el domingo y el lunes de la semana que viene

Hantavirus, última hora de los pacientes en España, Francia y Países Bajos, en directo | La paciente francesa continúa en estado grave y el español, con síntomas leves

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Alejandra Martínez, colombiana viviendo en España: “La gente aquí disfruta de planes simples y sencillos con su familia”

Alejandra Martínez, una colombiana que lleva menos de un año en España, cuenta las cosas que le “tienen enamorada” del país: desde los horarios escolares hasta la limpieza en las calles, la creadora de contenido comparte las razones que hicieron que se quedase

Alejandra Martínez, colombiana viviendo en España: “La gente aquí disfruta de planes simples y sencillos con su familia”

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Juegos Once difundió la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo reconoce como fija a una trabajadora después de 13 años como interina en el Ayuntamiento de Madrid: aprobó la oposición, pero no consiguió plaza

El Supremo reconoce como fija a una trabajadora después de 13 años como interina en el Ayuntamiento de Madrid: aprobó la oposición, pero no consiguió plaza

La Armada participará en “dos de los ejercicios navales más avanzados del mundo” organizados por Estados Unidos

La Audiencia de Barcelona ordena investigar el uso de gas pimienta por parte de los Mossos en una de las manifestaciones propalestina del 15 de octubre

La Justicia declara procedente el despido de una limpiadora por un uso excesivo del móvil durante su jornada superando la media de una hora diaria

Nunca hagas estas 3 cosas si te despiden: un abogado explica los motivos

ECONOMÍA

Enrique Riquelme, el empresario con “acento mexicano” al que Florentino Pérez reta por la presidencia del Real Madrid: negocios y conexión con el club

Enrique Riquelme, el empresario con “acento mexicano” al que Florentino Pérez reta por la presidencia del Real Madrid: negocios y conexión con el club

El precio del suelo urbano sube casi un 13% en diez años, lo mismo que el de la vivienda en solo uno

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Una gran mayoría de los españoles culpa a los pisos turísticos y a la especulación de la crisis de la vivienda

Comprar casa en 2026 será más difícil: pocas viviendas, hipotecas sólo para los ‘elegidos’ y precios lejos de tocar techo

DEPORTES

El fin de una era en Nervión: la presidencia del Sevilla FC deja de estar en manos de familias y pasa a un modelo empresarial

El fin de una era en Nervión: la presidencia del Sevilla FC deja de estar en manos de familias y pasa a un modelo empresarial

El FC Barcelona estudia denunciar al Real Madrid por las declaraciones de Florentino Pérez sobre el ‘caso Negreira’

Iker Casillas opina sobre la rueda de prensa de Florentino Pérez: “A mí me ha gustado”

Florentino no tiene rival: los requisitos de patrimonio, antigüedad y nacionalidad para ser presidente del Real Madrid

Theo Hernández podría haber gestionado las fiestas con ‘scorts’ y gas de la risa de la Serie A: se filtran vídeos del jugador de fiesta