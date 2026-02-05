La fragata ‘Álvaro de Bazán’ de la Armada se une al portaaviones francés ‘Charles de Gaulle’ en su despliegue en el golfo de Vizcaya

La Fragata Alvaro de Bazan F101 en una misión de la OTAN (REUTERS/Jon Nazca)

La fragata ‘Álvaro de Bazán’ se ha sumado al Grupo de Combate Aeronaval liderado por el portaaviones francés ‘Charles de Gaulle’ (R-91). El despliegue, iniciado este pasado 3 de febrero y que continuará hasta el día 18, incluye la participación en el ejercicio de alta intensidad dentro de la misión ‘Orión 26’, previsto en aguas del golfo de Vizcaya. La presencia española refuerce la cooperación y coordinación multinacional en escenarios navales complejos y, en este caso, en la costa española.

Durante esta misión, la fragata operará bajo el mando del capitán de fragata Álvaro Zaragoza Ruiz y contará con una dotación de 205 marinos a bordo. Además de la fragata española, la agrupación incluye varias unidades francesas, una italiana y una holandesa, lo que permite un intercambio de procedimientos y experiencias en el ámbito de la seguridad y vigilancia marítima en escenarios internacionales complejos, fortaleciendo la interoperabilidad entre los distintos países.

Antes de integrarse en el despliegue internacional, la ‘Álvaro de Bazán’ completó un período de mantenimiento programado en los astilleros de Navantia, en Ferrol. El buque participó en distintas actividades de adiestramiento, entre ellas el ejercicio MAR-26, liderado por la 41ª Escuadrilla de Escoltas en aguas del golfo de Cádiz y mar de Alborán. Estas maniobras han servido como preparación para su actual misión junto a la Armada francesa y otras marinas europeas.

El grupo aeronaval se reunirá en el Mediterráneo antes de iniciar la navegación conjunta hacia el Atlántico y el Cantábrico. En este contexto, la fragata española aportará sus capacidades de defensa antiaérea y vigilancia a la seguridad de las rutas marítimas de interés para la OTAN. Entre las funciones asignadas, destaca la contribución a la disuasión marítima y la protección de las aguas nacionales y aliadas.

Francia anuncia su mayor ejercicio militar con ’Orion 26′. Estará formado por 12.500 soldados, miles de vehículos o drones y la participación de España y otros aliados. (Ministère de Armées)

La ‘Álvaro de Bazán’ y su relevancia en la Armada

La fragata Álvaro de Bazán (F-101) encabeza la clase F-100 de la Armada Española y figura entre las fragatas antiaéreas más sofisticadas a nivel internacional. Construida por Navantia, fue la primera fragata europea en integrar el sistema de combate AEGIS estadounidense, que hasta entonces solo equipaba destructores y cruceros. Esta innovación, junto con el radar SPY-1D, le otorga una capacidad destacada para la defensa antiaérea de zona y el control del espacio aéreo.

Con 146,7 metros de eslora, 18,6 de manga y una velocidad máxima de 28 nudos, la clase F-100 puede alojar unos 200 tripulantes y embarcar un helicóptero LAMPS Mk-II/SH-60, lo que amplía su potencial antisubmarino y de lucha de superficie. El equipamiento incluye modernos sistemas de sensores y armamento, como misiles superficie-aire SM-2, misiles Harpoon y artillería de diferentes calibres.

La Álvaro de Bazán y sus fragatas gemelas (Méndez Núñez, Blas de Lezo, Almirante Juan de Borbón, Cristóbal Colón) han tenido un papel destacado en misiones de la OTAN, escoltas, y despliegues en escenarios como el mar Báltico, mar Rojo, Atlántico y Mediterráneo. Su tecnología avanzada y polivalencia las consolidan como buques de mando y protección de agrupaciones navales internacionales, reforzando la posición estratégica de España en la defensa europea y atlántica.